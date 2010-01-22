Seagate, The BlackArmor PS110 ile USB 3.0 destekli harici disklerini tanıttı

Seagate, The BlackArmor PS110 ile USB 3.0 desteği veren harici diskini tanıttı

Seagate ise USB 3.0 destekli harici sabit disk üretimine "The BlackArmor PS110" adını verdiği ürünü ile giriyor. Seagate, USB 3.0 destekli BlackArmor PS110 modelinde 2.5" sabit disk kullanıyor bu sayede harici bir güç adaptörüne ihtiyaç duyulmayağını belirtiliyor. Seagate, bu modelinde 500 GB'lik 7200 rpm'lik sabit diski tercih ediyor. Kutu içeriğini inceleyecek olursak, Seagate'in BlackArmor PS110 Performance Kit'ine 500GB'lik harici hardiskini, USB 3.0 kablosunu, USB 3.0 PCI kartını, USB güç kablosunu ve yedekleme-geri yükleme işlemleri için kullanabileceğiniz BlackArmor Backup yazılımını dahil ettiği bildiriliyor. Seagate'in ana sayfasında da geçen açıklama ile bu ürünün fiyatının 180$ olacağı kesinleşmiş oluyor.

Seagate 3.0 BlackArmor PS110 Performance Kit