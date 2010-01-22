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Seagate, The BlackArmor PS110 ile USB 3.0 destekli harici disklerini tanıttı

Dünya'nın en büyük sabit disk üreticilerinden biri olan Seagate, USB 3.0 destekli harici diski The BlackArmor PS 110'u tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Yazıcı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Seagate, The BlackArmor PS110 ile USB 3.0 desteği veren harici diskini tanıttı

Seagate ise USB 3.0 destekli harici sabit disk üretimine "The BlackArmor PS110" adını verdiği ürünü ile giriyor. Seagate, USB 3.0 destekli BlackArmor PS110 modelinde 2.5" sabit disk kullanıyor bu sayede harici bir güç adaptörüne ihtiyaç duyulmayağını belirtiliyor. Seagate, bu modelinde 500 GB'lik 7200 rpm'lik sabit diski tercih ediyor. Kutu içeriğini inceleyecek olursak, Seagate'in BlackArmor PS110 Performance Kit'ine 500GB'lik harici hardiskini, USB 3.0 kablosunu, USB 3.0 PCI kartını, USB güç kablosunu ve yedekleme-geri yükleme işlemleri için kullanabileceğiniz BlackArmor Backup yazılımını dahil ettiği bildiriliyor. Seagate'in ana sayfasında da geçen açıklama ile bu ürünün fiyatının 180$ olacağı kesinleşmiş oluyor.

Seagate 3.0 BlackArmor PS110 Performance Kit


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sotoxs 9 yıl
2.5" sabit disk 500 GB'lik 7200 rpm USB 3.0 çok iyi 180$ her zamanki gibi burda artar çok kötü
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CoreXXX 9 yıl
yanınadki adaptörler iyi düşünülmüş ama şimdi bu kadar pahalı ürün ilk etapta alınmaz, çok ihtiyacı olanlara belki ama bize nafile
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Mertcan. 9 yıl
USB 3.0 harddisklerin duyurulma süreci başladı , bir marka duyurdu hepsi peşinden gitti ve güzel ürünlerle karşılaşmaya başladık gerçekten depolama alanında.
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