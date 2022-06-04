Seat 2022 Haziran fiyat listesini yayınladı: İşte yeni fiyatlar

- 2022 Haziran Seat Leon fiyat listesi
- 2022 Haziran Seat Ibiza fiyat listesi
- 2022 Haziran Seat Arona fiyat listesi
- 2022 Haziran Seat Ateca fiyat listesi
- 2022 Haziran Seat Tarraco fiyat listesi
- Yorumlar
Seat, 2022 yılı haziran ayına ilişkin güncel fiyat listesini yayınladı. Buna göre, Seat Leon, Ibiza, Arona ve Ateca gibi modellerin fiyatları yüzde 10 civarında zamlandı. İşte Seat 2022 Haziran fiyat listesi:
2022 model Seat Leon fiyatları mayıs ayında 595.000 TL'den başlıyordu. Yeni gelen zam ile birlikte bu fiyat 650.000 TL'ye yükseldi. Leon 1.5 TSI ACT 130 HP FR versiyonun listeden kalkmasıyla seçenekler ikiye düştü. 150 beygirlik 1.5 eTSI ACT motor ve otomatik şanzımanlı Leon FR'ın fiyatı da 750.000 TL'ye yükseldi.
Seat ürün gamındaki en uygun fiyatlı seçenek olan Ibiza'nın başlangıç fiyatı haziran itibarıyla 400 bin TL seviyesini geride bıraktı. Ibiza'nın en pahalı seçeneği olan 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR versiyon ise artık 620.000 TL seviyesinde. 7 koltuklu Seat Tarraco da yeni zamla birlikte 1 milyon TL'yi aşan satış fiyatına sahip.
|Versiyon
|Fiyat-Mayıs
|Fiyat-Haziran
|LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style
|595.000 TL
|650.000 TL
|LEON 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR
|685.000 TL
|750.000 TL
|Versiyon
|Fiyat-Mayıs
|Fiyat-Haziran
|YENİ IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
|370.000 TL
|402.000 TL
|YENİ IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
|470.000 TL
|525.000 TL
|YENİ IBIZA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR
|562.000 TL
|620.000 TL
|Versiyon
|Fiyat-Mayıs
|Fiyat-Haziran
|YENİ ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
|515.000 TL
|570.000 TL
|YENİ ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience
|565.000 TL
|620.000 TL
|YENİ ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR
|565.000 TL
|620.000 TL
|Versiyon
|Fiyat-Mayıs
|Fiyat-Haziran
|ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience
|745.000 TL
|820.000 TL
|ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR
|765.000 TL
|840.000 TL
|Versiyon
|Fiyat-Mayıs
|Fiyat-Haziran
|TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xcellence (7 Koltuklu)
|900.000 TL
|990.000 TL
|TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR (7 Koltuklu)
|960.000 TL
|1.050.000 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.