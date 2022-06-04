Seat 2022 Haziran fiyat listesini yayınladı: İşte yeni fiyatlar

Seat, 2022 yılı haziran ayına ilişkin güncel fiyat listesini yayınladı. Buna göre, Seat Leon, Ibiza, Arona ve Ateca gibi modellerin fiyatları yüzde 10 civarında zamlandı. İşte Seat 2022 Haziran fiyat listesi:

2022 model Seat Leon fiyatları mayıs ayında 595.000 TL'den başlıyordu. Yeni gelen zam ile birlikte bu fiyat 650.000 TL'ye yükseldi. Leon 1.5 TSI ACT 130 HP FR versiyonun listeden kalkmasıyla seçenekler ikiye düştü. 150 beygirlik 1.5 eTSI ACT motor ve otomatik şanzımanlı Leon FR'ın fiyatı da 750.000 TL'ye yükseldi.

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Seat ürün gamındaki en uygun fiyatlı seçenek olan Ibiza'nın başlangıç fiyatı haziran itibarıyla 400 bin TL seviyesini geride bıraktı. Ibiza'nın en pahalı seçeneği olan 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR versiyon ise artık 620.000 TL seviyesinde. 7 koltuklu Seat Tarraco da yeni zamla birlikte 1 milyon TL'yi aşan satış fiyatına sahip.

2022 Haziran Seat Leon fiyat listesi Versiyon Fiyat-Mayıs Fiyat-Haziran LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style 595.000 TL 650.000 TL LEON 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR 685.000 TL 750.000 TL

2022 Haziran Seat Ibiza fiyat listesi Versiyon Fiyat-Mayıs Fiyat-Haziran YENİ IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style 370.000 TL 402.000 TL YENİ IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 470.000 TL 525.000 TL YENİ IBIZA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR 562.000 TL 620.000 TL

2022 Haziran Seat Arona fiyat listesi Versiyon Fiyat-Mayıs Fiyat-Haziran YENİ ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 515.000 TL 570.000 TL YENİ ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience 565.000 TL 620.000 TL YENİ ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR 565.000 TL 620.000 TL

2022 Haziran Seat Ateca fiyat listesi Versiyon Fiyat-Mayıs Fiyat-Haziran ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience 745.000 TL 820.000 TL ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR 765.000 TL 840.000 TL

2022 Haziran Seat Tarraco fiyat listesi Versiyon Fiyat-Mayıs Fiyat-Haziran TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xcellence (7 Koltuklu) 900.000 TL 990.000 TL TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR (7 Koltuklu) 960.000 TL 1.050.000 TL

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Seat 2022 Haziran fiyat listesini yayınladı: İşte yeni fiyatlar