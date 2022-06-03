2022 Mercedes-Benz GLC tasarımı ve özellikleri

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Son 2 yılın dünyada en çok satılan Mercedes-Benz modeli olan GLC, tamamen yenilendi ve daha dinamik bir karaktere büründü. Türkiye’ye yılın son çeyreğinde GLC 220 d 4MATIC olarak gelmesi planlanan yeni GLC’nin motor seçeneklerinde hibrit desteği dikkat çekiyor.

2022 Mercedes-Benz GLC, özellikleriyle neler sunuyor?

2022 Mercedes-Benz GLC, yenilenen tasarımı ile daha modern ve dinamik görünüyor. Avantgarde dış tasarım donanımı ile sunulan Krom Paket’te, krom cam çıtaları ve krom görünümlü tampon alt koruma kaplaması bulunuyor. GLC’nin yeni ön cephesi doğrudan radyatör ızgarasına bağlanan farlar ve standart AVANTGARDE dış tasarımının bir parçası olan yeni radyatör ızgarasına sahip ön cephe, aracın genişliğini vurguluyor. Krom süslemeli mat gri ön panjur sportifliği destekliyor. AMG tasarım konsepti ile Mercedes-Benz yıldız desenli bir radyatör ızgarası sunuluyor.

Özenle şekillendirilen yan gövde panelleri dinamik ve şık bir görünüm sunuyor. Yan gövde panelleriyle bütünleşik şişkin çamurluklar zarafet ile arazi performansı arasında bir denge oluşturuyor. Çamurluk kaplamaları ilk kez AMG tasarım konsepti donanım seviyesinden itibaren araç renginde uygulanıyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak, araca binmeyi kolaylaştıran yan basamak ve AMG tasarım konsepti’nden itibaren bir Gece Paketi de sunuluyor.

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Sadece tasarımıyla modern bir görünüm sunmakla kalmayan ve gelişmiş bir aerodinamik verimlilik de sunan 18 ila 20 inç arasındaki jant seçenekleri sportif ve kendinden emin görünümü destekliyor. Yeni iki parça stop lambaları, üç boyutlu bir iç tasarıma sahip arka cephenin genişliğini vurguluyor. Ayrıca krom görünümlü egzoz çıkışları ve krom tampon alt koruma kaplaması da sportif görünümü destekliyor.

İç mekan

Yeni GLC'nin ön konsolu yalın bir tasarıma sahip. Üst kısım, uçak motorlarını andıran yuvarlak havalandırma çıkışlarıyla kanat benzeri bir profil ortaya koyuyor. Alt kısım uyumlu bir çizgi ile kavisli orta konsol ile bütünleşiyor. Sürücüye ait 12,3 inç (31,2 cm) büyüklüğündeki yüksek çözünürlüklü LCD gösterge ekranı havada yüzüyor gibi görünürken, 11,9 inçlik (30,2 cm) merkezi ekran da yine orta konsolun üst kısmında havada süzülüyor gibi görünüyor. Ön konsol gibi, ekran da hafifçe sürücüye dönük duruyor.

Modern tasarımlı kapı panelleri görsel olarak ön konsol ile bütünleşiyor. Entegre kol dayamaya sahip orta bölüm, dikey bir düzenden yatay bir düzene dönüşüyor. Orta konsolun tasarımını yansıtan ön bölüm, metalik bir yüksek teknoloji öğesi şeklini alıyor. Bu bölüm tutamak olarak kullanılabiliyor ve elektrikli cam kontrollerini barındırıyor. Ayrıca kapı açma kolu ve koltuk ayar kumandalarının entegre edildiği ek bir kumanda paneli daha bulunuyor.

Ölçüler ve pratik detaylar

Yeni GLC boyutlarıyla daha da dinamik ve güçlü bir SUV görünümünü sunuyor. 4.716 mm uzunluğu ile önceki modele göre 60 mm daha uzun ve 4 mm daha alçak. İz genişliği önde 6 mm (1.627 mm) ve arkada 23 mm (1.640 mm) artırıldı. Aracın genişliği ise 1.890 mm olarak kaldı.

Bagaj hacmi, daha büyük arka çıkıntıdan yararlanarak 70 litre artışla 620 litreye ulaşıyor. Bu, günlük sürüşün yanı sıra aile ile yapılan yolculuklarda veya eşya taşıma noktasında farklılık yaratıyor. EASY-PACK bagaj kapağı standart olarak sunuluyor. Bagaj kapağı; kontak anahtarı, sürücü kapısındaki düğme veya bagaj kapağındaki kilit açma kolu kullanılarak açılabiliyor.

0.29 Cd’lik sürtünme katsayısı

2022 Mercedes-Benz GLC, en uygun konfigürasyonunda aerodinamik olarak 0,29 Cd gibi gelişmiş bir sürtünme katsayısına ulaşıyor. Selefine kıyasla (0,31 Cd) kaydedilen 0,02’lik iyileşme, bir SUV için kayda değer bir ilerleme. Aracın aerodinamik sürtünme ve rüzgar gürültüsü optimizasyonu, kapsamlı dijital akış simülasyonları (CFD) ve aeroakustik rüzgar tünelinde gerçek araçlarla yapılan testlerle gerçekleştirildi.

Yeni GLC, düşük yuvarlanma ve rüzgar gürültüsü ile sessiz bir sürüş sunuyor. Bu, gövdenin akustik optimizasyonu ve gelişmiş ses yalıtımı ile sağlandı. Örneğin ön camdaki akustik membran standart olarak sunuluyor. Opsiyonel olarak sunulan, akustik olarak etkili ısı yalıtımlı cam, daha da yüksek konfor beklentilerini karşılıyor.

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İyileştirilen standart donanımlar

Mercedes-Benz’in lüks stratejisine bağlı olarak yeni GLC’nin standart donanımı iyileştirildi. Avantgarde tasarım konsepti ile geniş ekranlar, akıllı telefon entegrasyonu, kablosuz şarj ve ısıtmalı ön koltuklar standart olarak sunuluyor.

Ayrıca, paket mantığı, çok sayıda seçenek arasından seçim yapma zorluğunu azaltmak için sadeleştirildi. Sıklıkla birlikte sipariş edilen işlevler artık donanım paketlerinde bir araya toplanıyor. Bunun dışında çok az donanım opsiyonu bulunuyor. Renk, döşeme, trim ve jant seçenekleri yine zengin bir kişiselleştirme seçeneğiyle sunuluyor.

Elektrik destekli dört silindirli motorlar

Şarj edilebilir hibrit veya 48 volt destekli entegre marş jeneratörü ile yeni GLC sadece hibrit olarak sunuluyor. Motor seçenekleri güncel 4 silindirli FAME (Family of Modular Engines) motor ailesinden oluşuyor. Bu motorlardan dördü, entegre ikinci nesil marş jeneratörü (ISG) ile alt devirlerde motoru destekleyen hafif hibrit sisteme sahip. Diğer üç motor ise 100 kW ek elektrik gücü ve 100 kilometrenin üzerinde elektrikli menzil sunan şarj edilebilir hibrit sisteme sahip.

Motoru destekleyen 48 Volt beslemeli ISG, süzülme, ek destek veya geri kazanım işlevleriyle önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlıyor. Bunun dışında ISG sayesinde motor çok hızlı ve konforlu bir şekilde çalışıyor. Böylece start-stop işlevi sürücü tarafından neredeyse algılanmadan işlevini yerine getiriyor.

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Türkiye'ye gelecek GLC 220 d 4MATIC'in teknik verileri şöyle:

Hacim: 1.993 cc

Güç : 197 HP - 3.600 dev/dak

Ek güç (boost etkisi): 23 HP

Maksimum tork: 440 Nm - 1.800 - 2.800 dev/dak

Ek tork (boost etkisi): 200 Nm

Karma yakıt tüketimi: 5,9-5,2 lt/100km

0-100 km/s: 8 saniye

Maksimum hız: 219 km/s

Şarj edilebilir hibrit versiyon ile artan verimlilik

Şarj edilebilir hibrit versiyonlar; 100 kW güç, 440 Nm tork ve 100 kilometrenin üzerinde elektrikli sürüş menzili (WLTP) ile günlük kullanımda tamamen elektrikli sürüşe olanak tanıyor. Gelişmiş hibrit sürüş programı, rotanın en uygun bölümleri için elektrikli sürüş modu sağlıyor. İster benzinli, ister dizel şarj edilebilir hibrit versiyonlar sadece çok verimli ve dinamik bir sürüş sunuyor. Sürekli tahrikli elektromotor 140 km/s hıza kadar tamamen elektrikli ve dinamik bir sürüş performansı sağlıyor.

Mercedes-Benz, yeni GLC’de, sürüş koşullarına bağlı olarak hidrolik fren ve geri kazanım arasındaki geçişi otomatik olarak kontrol eden ve her zaman en iyi enerji geri kazanımını seviyesini sağlayan vakumdan bağımsız, elektromekanik bir fren güçlendirici kullanıyor.

Mercedes-Benz tarafından geliştirilen yüksek voltajlı batarya toplam 31,2 kWsa kapasiteye sahip. Tamamen boş batarya, opsiyonel 60 kW DC şarj cihazı ile yaklaşık 30 dakikada şarj edilebiliyor. Standart olarak sunulan 11 kW şarj cihazı (Pazara bağlı olarak) ev tipi AC şebekesinde Wallbox ile üç fazlı şarj kullanılabiliyor.

Süspansiyon sistemi

GLC’nin dinamik süspansiyon sistemi; önde yeni dört kollu süspansiyon ve yardımcı şasiye monte edilen çok kollu bağımsız arka süspansiyondan oluşuyor. Standart süspansiyon, gelişmiş sürüş ve gürültü konforu, üstün yol tutuş ve sürüş keyfi sunuyor. Opsiyon olarak sunulan Mühendislik Paketi ile birlikte AIRMATIC havalı süspansiyon ve arka aks yönlendirmesi devreye giriyor. Ayrıca opsiyon olarak aracın yüksekliğini 20 mm arttıran ve önde alt koruma ve gövde altı koruması bulunan Off-road Engineering Paketi de sunuluyor. AMG dış tasarım konsepti ile spor süspansiyon sunuluyor.

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Yeni GLC, opsiyon olarak sunulan ve 4,5 dereceye kadar açı yapabilen arka aks yönlendirme ve daha direkt direksiyon oranına sahip ön aks ile son derece çevik sürüş özellikleri sunuyor. Arka aks yönlendirme ile dönüş çapı 80 cm azalarak 11,0 metreye düşüyor.

60 km/s’den daha düşük hızlarda, arka tekerlekler ön tekerleklere zıt yönde, park ederken, ön aks tekerlek açısına 4,5 dereceye kadar ters yönde dönüyor. Bu özellik sürüş koşullarına bağlı olarak dingil mesafesini sanal olarak kısaltıyor ve daha çevik sürüş özelliklerini beraberinde getiriyor. 60 km/s ve üzerindeki hızlarda arka tekerlekler ön tekerleklerle 4,5 dereceye kadar aynı yöne dönüyor. Bu sanal olarak dingil mesafesi arttırarak yüksek hızlı sürüşlerde daha kıvrak ve dengeli sürüş özellikleri sağlıyor.

Güncel sürüş destek sistemleri: Sürücüyü destekliyor

En güncel Sürüş Yardım Paketi yeni ve ek işlevler içeriyor. Destek sistemleri, bir tehlike anında yaklaşan çarpışmalara yanıt verebiliyor. Birkaç gelişmiş özellik, sürüşü daha da güvenli hale getirebiliyor. Aktif Mesafe Yardımcısı DISTRONIC, artık 100 km/s (önceden 60 km/s) hıza kadar yolda duran araçlara tepki verebiliyor. Aktif Direksiyon Yardımcısı, 360 derecelik kamera ile şerit algılama işlevi örneğin bir acil durum şeridi oluşturma avantajı sunuyor. Trafik İşareti Tanımlama Yardımcısı geleneksel hız sınırı işaretleri dışında üst geçitleri ve yol çalışması işaretlerini de algılıyor. Dur işareti ve kırmızı ışık uyarı işlevleri de yeni.

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