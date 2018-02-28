SEAT, Shazam uygulamasını otomobillerine entegre eden ilk üretici oldu

Bağlanabilirlik konusundaki gelecek planlarını Mobil Dünya Kongre’sinde duyuran SEAT, Sahazam uygulamasını otomobillerine entegre eden ilk marka oldu.

SEAT patronu Luca de Meo tarafından Mobil Dünya Kongresi’nde duyurulana göre, dünya genelinde milyonlarda kişi tarafından kullanılan Shazam uygulaması 2018’in Nisan ayından itibaren Full Link teknolojisine sahip tüm SEAT otomobillerde SEAT DriveApp üzerinden Android Auto uygulaması ile çalışacak.

Amaç daha güvenli bir yolculuk

Şirketin bu girişimi sayesinde sürücüler dinledikleri ama adını bilmedikleri şarkının ismini akıllı telefonlarını eline bile almadan tek tuşla öğrenebilecek. Böylece trafikte daha güvenli bir yolculuk sağlanmış olacak. Shazam uygulamasını otomobillerine entegre etmenin müşterileri için maksimum güvenliğin sağlanması konusundaki çalışmalarının bir devamı olarak gören Luca de Meo, amaçlarının trafik kazalarını sıfıra indirmek olduğunu belirtti.

Mobil Dünya Kongresi’ne katılmalarının sadece yeni teknolojilerini sergileme konusunda değil, sektördeki diğer şirketlerle iletişim kurarak daha fazla şey öğrenme konusunda da kendilerine fayda sağladığını belirten SEAT patronu, amaçları doğrultusunda daha fazla iyileştirmenin de geleceğinin altını çizdi.

https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2018/02/28/mwc-2018-seat-looks-towards-connectivity-starting-with-shazam/