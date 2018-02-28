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SEAT, Shazam uygulamasını otomobillerine entegre eden ilk üretici oldu

Volkswagen Grubu'nun çatısı altında üretimine devam eden İspanyol üretici, katıldığı Mobil Dünya Kongresi'nde Shazam uygulamasını otomobillerine entegre eden ilk üretici olduklarını duyurdu.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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SEAT, Shazam uygulamasını otomobillerine entegre eden ilk üretici oldu
 

Bağlanabilirlik konusundaki gelecek planlarını Mobil Dünya Kongre’sinde duyuran SEAT, Sahazam uygulamasını otomobillerine entegre eden ilk marka oldu.

SEAT patronu Luca de Meo tarafından Mobil Dünya Kongresi’nde duyurulana göre, dünya genelinde milyonlarda kişi tarafından kullanılan Shazam uygulaması 2018’in Nisan ayından itibaren Full Link teknolojisine sahip tüm SEAT otomobillerde SEAT DriveApp üzerinden Android Auto uygulaması ile çalışacak.

Amaç daha güvenli bir yolculuk 

Şirketin bu girişimi sayesinde sürücüler dinledikleri ama adını bilmedikleri şarkının ismini akıllı telefonlarını eline bile almadan tek tuşla öğrenebilecek. Böylece trafikte daha güvenli bir yolculuk sağlanmış olacak. Shazam uygulamasını otomobillerine entegre etmenin müşterileri için maksimum güvenliğin sağlanması konusundaki çalışmalarının bir devamı olarak gören Luca de Meo, amaçlarının trafik kazalarını sıfıra indirmek olduğunu belirtti.

Mobil Dünya Kongresi’ne katılmalarının sadece yeni teknolojilerini sergileme konusunda değil, sektördeki diğer şirketlerle iletişim kurarak daha fazla şey öğrenme konusunda da kendilerine fayda sağladığını belirten SEAT patronu, amaçları doğrultusunda daha fazla iyileştirmenin de geleceğinin altını çizdi.


https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2018/02/28/mwc-2018-seat-looks-towards-connectivity-starting-with-shazam/ Yorum Yaz
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hardcrss 1 yıl
bende araçla giderken shazam açıp radyoda çalan müziği dinletmiştim. evet tehlikeli ve otomatik yapacaksa güzel birşey ama mobil dünya kongresinde reklam yapacak kadar bir esprisi yok. haber yapmaya bile değmez.
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10ff 1 yıl
bu sayede sesimizi dinleyebilecekler. birde bu yonden bakin.
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powermoon 1 yıl
Zaten gereksiz bir uygulama. Popüler kültür zırvalarından başka birşey bulduğu yok.
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_mp_ 1 yıl
Peki radyo çalarken şazam aynı anda açılabiliyor mu?
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un momento 1 yıl
rdsli olmasina ragmen cogu radyo tr de sarki calarken adini gostermiyor. sadece radyonun adi yazili. defalarca telefondan shazam acip dinlettim.
begenen bitek benim sanirim. gayet hos bi girisim tebrikler Seat.
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sepulnation 1 yıl
Alexa ya lafım yok ama shazam ilk biz koyduk bence yinede yanlış. Android tabanlı multimedya ekranlarda shazam yüklenebilir. Bunu ilk biz yaptık demek komik.
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JanKlod 1 yıl
Shazam güzel uygulama bende kullanıyorum da abi arabaya koymak neyin kafasıya belkide ilk ben yaptım diyip gururlanacak galiba sonuçta ilk yani İLK
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TheCaliph_ 1 yıl
Tamam da ne alaka ?
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sepulnation 1 yıl
Gereksiz. Shazam sürüş güvenliği sağlıyor muymuş?
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Abstraction 1 yıl sepulnation
sepulnation
Gereksiz. Shazam sürüş güvenliği sağlıyor muymuş?

Güvenlikten kasıtları araç kullanırken aynı anda mobil telefondan Shazamı açıp şarkıyı dinletme kısmı olabilir. O esnada sürücü dikkatini yoldan ayırıyor demeye getirmişler.
Amazon Alexa da voice control özelliği olan Artificial Intelligence yani Yapay Zeka ile çalışan bir asistan, bir nevi Siri gibi düşünün.
Yani misal, siz aracınızda gidiyorsunuz radyoda bir şarkı çalarken Hey Alexa bu şarkının adı ne şeklinde sorarak o da size Aracın Multimedya sistemindeki Shazam’ı kullanarak cevabı verecektir diye tahmin ediyorum.
Tabi Türkçe Dil desteği olacağını pek sanmam

Bana göre gereksiz değil, güzel düşünce
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