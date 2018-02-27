Elektrikli Hyundai Kona iki farklı pil seçeneğiyle tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Güney Koreli Hyundai’nin küçük SUV segmentinde ilk olacak modeli elektrikli Hyundai Kona, tüketiciye iki farklı batarya seçeneğiyle birlikte sunulacak. İşte elektrikli Hyundai Kona'nın özellikleri;

Bu seçeneklerden giriş seviyesinde olanı 39.2kWs batarya kapasitesiyle kullanıcıya 300 km menzil sunacak. Ayrıca bu versiyonda bulunan motor 135 beygir güç ve 395Nm tork üretirken, iki versiyonun da ulaşabileceği maksimum hız 167 km/s olacak.

Daha uzun menzile sahip olan diğer versiyonda ise aynı tork değerine sahip olan motor bu kez 204 beygir güç üretecek. Bu araç 63 kWs’lik daha büyük bataryası sayesinde 470 km menzile sahip olacak. Kısa menzile sahip olan seçenek 0’dan 100km/s hıza 9.3 saniyede çıkabilirken, diğer seçenekte ise bu değer 7.6 saniyeye iniyor.

Pillerin iç hacme etkisi yok

Şarj girişi önde yer alan elektrikli Kona’da Hyundai’nin iddiasına göre bataryalar aracın iç hacmini etkilemeyecek şekilde yerleştirilmiş. Bu da normal Kona modelinin sahip olduğu bagaj hacminde herhangi bir değişme olmadığı anlamına geliyor. Şarj kablosu olmadan 373 litre bagaj hacmi sunulan araçta bu rakam kablo ile birlikte 332 litreye kadar geriliyor.

Elektrikli Hyundai Kona’nın lityum iyon pilleri kısa menzilli araçta 6 saat 10 dakikada tamamen şarj olurken, uzun menzilli versiyon ise 9 saat 40 dakikada tam kapasiteye ulaşabilecek. Ancak hızlı şarj özelliği sayesinde bu piller 54 dakika gibi kısa bir sürede %80 doluluk oranına ulaşabilecek.

Dış görünüş olarak elektrikli Kona modelinde fazla bir değişim bulunmuyor. Farklı olarak ön ızgaranın kapatıldığı araçta egzoz çıkışı da yer almıyor. 17 inç alaşım jantlar da elektrikli Kona’ya özel olarak tasarlanmış şekilde sunuluyor. Ayrıca aracın dış tasarımında aerodinamik yapıyı destekleyecek bazı güncellemeler de yapılmış.

İç tarafta konfor ön planda

İç tarafta ise dijital gösterge paneli, baş üstü ekranı, opsiyon olarak 8 inçe yükseltilebilen 7 inçlik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. 8 yönlü elektrikle ayarlanabilir ön koltuklarda ısıtma ve soğutma özelliği de bulunuyor. Sürücü koltuğunda iki yönlü bel desteği bulunurken, ısıtmalı direksiyon da opsiyon olarak tercih edilebiliyor.

Elektrikli Kona’nın sürücü asistanları tarafında ise adaptif hız sabitleme, şerit takip sistemi, arka çapraz trafik alarmı ve otomatik acil fren gibi pek çok önemli teknoloji yer alıyor. 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek elektrikli Hyundai Kona’nın fiyatı ise henüz belli değil.

https://www.hyundai.news/eu/