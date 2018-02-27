Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektrikli Hyundai Kona iki farklı pil seçeneğiyle tanıtıldı

Küçük SUV segmentinde ilk olarak görülen elektrikli Hyundai Kona, iki farklı güç ünitesine ve menzile sahip olarak tanıtıldı. İşte tamamen elektrikli Hyundai Kona özellikleri:
1 yıl
3,8b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Elektrikli Hyundai Kona iki farklı pil seçeneğiyle tanıtıldı
Tam Boyutta Gör
 

Güney Koreli Hyundai’nin küçük SUV segmentinde ilk olacak modeli elektrikli Hyundai Kona, tüketiciye iki farklı batarya seçeneğiyle birlikte sunulacak. İşte elektrikli Hyundai Kona'nın özellikleri;

Bu seçeneklerden giriş seviyesinde olanı 39.2kWs batarya kapasitesiyle kullanıcıya 300 km menzil sunacak. Ayrıca bu versiyonda bulunan motor 135 beygir güç ve 395Nm tork üretirken, iki versiyonun da ulaşabileceği maksimum hız 167 km/s olacak.

Daha uzun menzile sahip olan diğer versiyonda ise aynı tork değerine sahip olan motor bu kez 204 beygir güç üretecek. Bu araç 63 kWs’lik daha büyük bataryası sayesinde 470 km menzile sahip olacak. Kısa menzile sahip olan seçenek 0’dan 100km/s hıza 9.3 saniyede çıkabilirken, diğer seçenekte ise bu değer 7.6 saniyeye iniyor.

Pillerin iç hacme etkisi yok 

Şarj girişi önde yer alan elektrikli Kona’da Hyundai’nin iddiasına göre bataryalar aracın iç hacmini etkilemeyecek şekilde yerleştirilmiş. Bu da normal Kona modelinin sahip olduğu bagaj hacminde herhangi bir değişme olmadığı anlamına geliyor. Şarj kablosu olmadan 373 litre bagaj hacmi sunulan araçta bu rakam kablo ile birlikte 332 litreye kadar geriliyor.

Elektrikli Hyundai Kona’nın lityum iyon pilleri kısa menzilli araçta 6 saat 10 dakikada tamamen şarj olurken, uzun menzilli versiyon ise 9 saat 40 dakikada tam kapasiteye ulaşabilecek. Ancak hızlı şarj özelliği sayesinde bu piller 54 dakika gibi kısa bir sürede %80 doluluk oranına ulaşabilecek.

Dış görünüş olarak elektrikli Kona modelinde fazla bir değişim bulunmuyor. Farklı olarak ön ızgaranın kapatıldığı araçta egzoz çıkışı da yer almıyor. 17 inç alaşım jantlar da elektrikli Kona’ya özel olarak tasarlanmış şekilde sunuluyor. Ayrıca aracın dış tasarımında aerodinamik yapıyı destekleyecek bazı güncellemeler de yapılmış.

İç tarafta konfor ön planda 

İç tarafta ise dijital gösterge paneli, baş üstü ekranı, opsiyon olarak 8 inçe yükseltilebilen 7 inçlik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. 8 yönlü elektrikle ayarlanabilir ön koltuklarda ısıtma ve soğutma özelliği de bulunuyor. Sürücü koltuğunda iki yönlü bel desteği bulunurken, ısıtmalı direksiyon da opsiyon olarak tercih edilebiliyor.

Elektrikli Kona’nın sürücü asistanları tarafında ise adaptif hız sabitleme, şerit takip sistemi, arka çapraz trafik alarmı ve otomatik acil fren gibi pek çok önemli teknoloji yer alıyor. 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek elektrikli Hyundai Kona’nın fiyatı ise henüz belli değil.


https://www.hyundai.news/eu/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
behram40 1 yıl
İnsanlar 470km.beğenmiyor.Kaldı ki 470 km.gittiktikten sonra da yarım saat,bir saat dinleniver bizahmet.Yahu kardeşim,bu araçlar şehir içi için çok ideal,şehir dışı için kiralayıver bi tane mazotlu ,bizahmet.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amon_Amarth 1 yıl
Bu ülkede evinin garajı olan kaç kişi var ki, elektrikli araçların yaygınlaşmasını bekliyoruz.
Bakın otoparkı olan siteleri kastetmiyorum, evinin müştemilatı pozisyonunda garajı olanları diyorum.
Bunu niye diyorum, çünkü sitenin otoparkına kaç tane sarj istasyonu koyabilirsiniz ? Mesela bizim sitenin otopark dikdörtgen gibi , köşelere konulabilen araç sayısı 28 tane, hadi 28 tane şarj istasyonu koydunuz, geriye kalan 40 küsür araba ne olacak ? Millet yer kapma mücadelesine girerse kan çıkar.
Hadi onu geçtim, bu araçların çektiği enerjinin faturası nasıl paylaşılacak, sayaç mı konulacak, nasıl olacak.
Dikine mikine uzanan müteahhiti zengin etme üzerine kurulmuş lanet olasıca şehircilikle, elektrikli araçlara geçmek nasıl olacak doğrusu çok merak ediyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 1 yıl
hyundai kona ve +hidrojenli çalışmalarıyla "fransız opeli" 'ne müşteri bırakmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Kaç yıllık araba üreticisi firma elektrikli aracını bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi tanıtıyor, görece yeni tesla da uzaya elektrikli aracını gönderiyor işte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 1 yıl
TITRE TESLA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Carsever 1 yıl
Ülkemiz acisindan bataryalari araclarin ULASILABILIRLIK acisindan hic ekonomik olacagini dusunmuyorum.
Akilli Telefonlarin 3-4-5bin lira oldugu yerde, kim nasil alacak elektrikli otomobilleri[>:]
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kkvan 1 yıl
EN iyimser tahminle 470 km gidecek sonra 1 saat şarjda bekleyecek o da %80 şarj olacak.
Akıl işi değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
martin palermo 1 yıl
şarj istasyonları çoğalmadığı sürece hyundai türkiye getirmez bu aracı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulentcandan 1 yıl martin palermo
martin palermo
şarj istasyonları çoğalmadığı sürece hyundai türkiye getirmez bu aracı

Çok doğru bir tespit.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meshutx 1 yıl
Düşük menzil 27k Euro, yüksek menzil 35k Euro olarak Türkiye'ye girse, pazarın yönünü değiştirerek yüksek satış miktarlarına ivmelice ulaşabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F2673E0F4 1 yıl
Cidden harika fakat Hyundai Turkiye su guzelim arabayi getirmeyecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3787 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Hyundai, elektrikli kona ve
4 etiket daha elektrikli kona özellikleri Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Bill Gates'ten kripto para açıklaması: Ölümlere neden olan bir teknoloji 1 yıl Çerçevesiz BlackBerry Ghost'un ilk görüntüsü ortaya çıktı 1 yıl PUBG ve Final Fantasy XV için yeni Nvidia Game Ready sürücüleri yayınlandı 1 yıl Sega'ya büyük şok: Yakuza 6'nın demosu ücretsiz tam sürüm oyun keyfi sunuyor 1 yıl Asus ZenFone 5z'yi inceledik: En donanımlı Android 1 yıl Apple Music öğrenci üyeliği ülkemizde başladı 1 yıl Yüksek kapasiteli batarya isteyenlere Asus ZenFone Max 1 yıl Bitcoin madenciliğinin yeni merkezi Kanada olabilir 1 yıl Asus ZenFone 5 ve ZenFone 5Q duyuruldu 1 yıl Amiral gemisi Asus ZenFone 5Z tanıtıldı. İşte Asus ZenFone 5Z özellikleri ve fiyatı 1 yıl SpaceX'in en büyük rakibinden dev atak: İşte yeni nesil "Vulcan" roketi 1 yıl Oyun geliştiricilere KDV istisnası geliyor 1 yıl Yapay zekâ destekli Snapdragon 700 serisi duyuruldu 1 yıl Çentikli tasarıma sahip Leagoo S9 tanıtıldı 1 yıl Çift arka kameralı Nokia 7 Plus ile çekilen fotoğraflar 1 yıl Samsung, Galaxy S serisini sonlandırabilir 1 yıl Çinli Geely'nin Daimler hissedarı olması Almanya'yı rahatsız etti 1 yıl LG, "tam boy çerçevesiz ekran" patenti aldı 1 yıl OnePlus 6'nın görüntüleri paylaşıldı 1 yıl Bitcoin'in yaratıcısı olduğunu iddia eden Craig Wright, Bitcoin hırsızlığı ile suçlanıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Elektrikli Hyundai Kona iki farklı pil seçeneğiyle tanıtıldı Sonraki 50 Cent'in Bitcoin serveti yalan çıktı 1 yıl General Mobile GM8 GO "GM'nin Android GO macerası" 1 yıl 5G teknolojisi için önemli adım: Türkiye ile ONF arasında iş birliği 1 yıl Samsung, Bixby 2.0'ın Galaxy Note 9 ile gelebileceğini açıkladı 1 yıl Xiaomi Mi 7, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve kablosuz şarj ile geliyor 1 yıl Android Go işletim sistemine sahip GM 8 Go tanıtıldı! 1 yıl Pekin ve New York arası sadece 2 saat: İşte Çin'in "hipersonik" projesi 1 yıl Eski aracını getirene Renault'dan 10 bin TL indirim 1 yıl Çinli e-ticaret devi JD.com Blockchain girişimlerine odaklanıyor 1 yıl Sony Xperia XZ2 Compact'ı inceledik: Atom Karınca 1 yıl SanDisk 400 GB kapasiteli dünyanın en hızlı microSD kartını duyurdu 1 yıl Apple bazı iCloud verilerini Google Bulut Platformu'nda depoladığını doğruladı 1 yıl Dijital girişimcilik yarışması Glokal Start-Up Days başvuruları başladı 1 yıl Canon'dan sosyal medya kullanıcılarına giriş seviyesi DSLR 1 yıl Daimler, elektrikli araçlarını Çin'de üretecek 1 yıl Qualcomm teklifi 160 milyar dolara yükseltti 1 yıl İnce çerçeveli Motorola Moto E5 Plus'ın görüntüleri sızdı 1 yıl Skoda Superb Combi'nin Türkiye fiyatı belli oldu 1 yıl Western Digital farklı sektörlere yönelik yeni SSD ürünlerini duyurdu 1 yıl Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor: İnsan zihnini okuyan yapay zeka yolunda ilk adım! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim