Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Seat, yeni elektrikli motosiklet ve scooter modellerini tanıttı

    Geçtiğimiz günlerde 25 km menzile sahip elektrikli scooter modelini ülkemizde satışa sunan Seat, şehir içi mobilite çözümlerine yenilerini ekledi. İşte eScooter 125 ve eKickScooter 65:
    4 sa.
    954
    6
    2
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Seat, yeni elektrikli motosiklet ve scooter modellerini tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Gri versiyon araç paylaşım hizmetleri için özel olarak tasarlanmış

    Seat MÓ adını verdiği yeni alt markasıyla şehir içi mobilite çözümlerine odaklanan İspanyol üretici, eScooter 125 ve eKickScooter 65 adını verdiği elektrikli motosiklet ve scooter modellerini tanıttı.

    Seat MÓ eScooter 125, geçtiğimiz yıl görücüye çıkan e-Scooter konseptinin seri üretime hazır versiyonu olarak karşımızda. Şehir içi ulaşımı daha kolay hale getirmek için tasarlanan elektrikli motosiklette 9 kW (12 hp) ve 240 Nm tork üreten elektrik motoru bulunuyor. Söz konusu motor, arka tekerleğin göbeğine entegre edilmiş.

    Seat, 125cc motosikletlere eşdeğer olduğunu belirttiği eScooter 125’i hem özel kullanım hem de araç paylaşım hizmetlerine uyumlu olacak biçimde tasarlamış. 5.6 kWh’lık batarya, elektrikli motosikletin tek şarjla 125 kilometre menzile sahip olmasını sağlıyor. 3.9 saniyede 0-50 km/s hıza çıktığı belirtilen elektrikli motosikletin maksimum hızı ise 95 km/s olarak açıklandı

    İlginizi Çekebilir Avatar Seat, elektrikli motosiklet konsepti e-Scooter'ı tanıttı

    Ayrıca Bkz. "Seat marka elektrikli scooter Türkiye'de satışa sunuldu"

    Oldukça pratik bir kullanım sunan Seat MÓ eScooter 125’in bataryası, motosiklete entegre durumdayken şarj edilebildiği gibi kolayca sökülüp-takılarak evde de şarj edilebiliyor. City, Sport ve Eco olmak üzere üç farklı sürüş moduyla karşımıza çıkan elektrikli motosiklet, geri manevrayı daha kolay hale getirmek için geri vitese de sahip. Selesinin altında iki motosiklet kaskını saklayabilecek kadar alana sahip olan eScooter 125’te iki tane de USB girişi mevcut.

    Seat, yeni elektrikli motosiklet ve scooter modellerini tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    eKickScooter 65’ı ise, geçtiğimiz günlerde 5 bin 500 TL fiyatla ülkemizde de satışa sunulan EXS KickScooter’ın (eKickScooter 25) uzun menzilli versiyonu olarak değerlendirmek mümkün. 350 W motora ve 551 Wh batarya paketine sahip elektrikli scooter’ın menzili 65 kilometre. 20 derecelik yokuşlara rahatlıkla tırmanabildiği söylenen eKickScooter’ın maksimum hızı ise, bazı ülkelerdeki yasalar gereği 20 km/s ile sınırlandırılmış.

    Eco, Drive ve Sport gibi sürüş modlarına sahip elektrikli scooter’da tubeless yani iç lastiksiz tekerlekler kullanılmış. Ön-arka aydınlatmaların yanı sıra fren lambası, görünürlüğü artıran yan reflektörler, önde kampana ve arkada elektronik frenler de eKickScooter 65’in özellikleri arasında.

    Seat MÓ eScooter 125 ve eKickScooter 65’in satışa sunulacağı tarih ve fiyatları hakkında henüz bilgi verilmedi.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Elektrikli Volkswagen ID.4'ün tasarımı Çin'de ortaya çıktı
    3 sa.
    Rezvani, yeni canavarı Hercules 6x6'nın teaser görselini paylaştı
    10 sa.
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    hugzho (Umut Yavuz) 2 sa.
    5500 TL bu scooter için fazla çok daha iyi markalar var ama daha hafif diye taşınılabilir .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 3 sa.
    Motosiklet guzele benziyor. 20 bin lira altinda konumlandirilirsa D'elight (veya NMax) rakibi guzel alternatife kavusuruz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 24 dk. Türkiye’de korona bağışıklığı %1,5’in altında 54 dk. Tweetlere ses kaydı ekleme özelliği iOS için kullanıma sunuldu 1 sa. Dünya ve Venüs, Mars'tan görüntülendi: İşte büyüleyici fotoğraf 2 sa. Lexar resmen DRAM pazarında 2 sa. MSI ve SEAGATE ortaklığında Dota 2 turnuvası düzenleniyor 3 sa. Elektrikli Volkswagen ID.4'ün tasarımı Çin'de ortaya çıktı 3 sa. OnePlus Nord 5G dört arka kamerayla gelecek 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Seat, yeni elektrikli motosiklet ve scooter modellerini tanıttı Sonraki Corsair ONE a100 kompakt oyuncu kasası satışa çıkıyor 5 sa. Huawei Mate 40 serisi gecikiyor 5 sa. Türkiye Varlık Fonu, Turkcell hisselerini satın alıyor 5 sa. Yeni vaka sayısında düşüş sürüyor (17 Haziran) 6 sa. Hakan: Muhafız final sezonundan ilk fragman geldi 6 sa. 240Hz ekran ve i7 10750H ile güncellendi "Excalibur G900 incelemesi" 6 sa. Yeni Surface cihazında Ryzen 7 4800U görebiliriz 7 sa. AMD, Ryzen 4000’i erteleyebilir 7 sa. Mi Band 5 Pro ve Mi Band 5 Lite yolda 8 sa. Sony: “PS5’e özel yapımlar, konsolun yeteneklerini sergilemek için artık daha da önemli olacak” 8 sa. Canlılığın ilk basamağına ait olduğu düşünülen veziküller üretildi 9 sa. Samsung Galaxy Watch 3 sızdırıldı: İşte Galaxy Watch 3 tasarımı 9 sa. Türkiye’de satılacak Elephone marka telefonların fiyatları açıklandı 9 sa. Sony'den PS5'in 'devasa boyutlarıyla' ilgili açıklama 10 sa. Eskizlerden fotoğraf üretebilen yapay zeka geliştirildi 10 sa. Rezvani, yeni canavarı Hercules 6x6'nın teaser görselini paylaştı 11 sa. 5G destekli Snapdragon 690 yonga seti duyuruldu: Bütçe dostu 5G telefonlar geliyor 11 sa. Corsair’den RGB çevre aydınlatması 12 sa. IoT cihazlara vergi geliyor: Beyaz eşyadan otomobile pek çok şeyi kapsıyor 12 sa. 2020 BMW M5 yeni yüzü ve teknolojileriyle tanıtıldı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi