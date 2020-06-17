Seat, yeni elektrikli motosiklet ve scooter modellerini tanıttı

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Gri versiyon araç paylaşım hizmetleri için özel olarak tasarlanmış

Seat MÓ adını verdiği yeni alt markasıyla şehir içi mobilite çözümlerine odaklanan İspanyol üretici, eScooter 125 ve eKickScooter 65 adını verdiği elektrikli motosiklet ve scooter modellerini tanıttı.

Seat MÓ eScooter 125, geçtiğimiz yıl görücüye çıkan e-Scooter konseptinin seri üretime hazır versiyonu olarak karşımızda. Şehir içi ulaşımı daha kolay hale getirmek için tasarlanan elektrikli motosiklette 9 kW (12 hp) ve 240 Nm tork üreten elektrik motoru bulunuyor. Söz konusu motor, arka tekerleğin göbeğine entegre edilmiş.

Seat, 125cc motosikletlere eşdeğer olduğunu belirttiği eScooter 125’i hem özel kullanım hem de araç paylaşım hizmetlerine uyumlu olacak biçimde tasarlamış. 5.6 kWh’lık batarya, elektrikli motosikletin tek şarjla 125 kilometre menzile sahip olmasını sağlıyor. 3.9 saniyede 0-50 km/s hıza çıktığı belirtilen elektrikli motosikletin maksimum hızı ise 95 km/s olarak açıklandı

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Oldukça pratik bir kullanım sunan Seat MÓ eScooter 125’in bataryası, motosiklete entegre durumdayken şarj edilebildiği gibi kolayca sökülüp-takılarak evde de şarj edilebiliyor. City, Sport ve Eco olmak üzere üç farklı sürüş moduyla karşımıza çıkan elektrikli motosiklet, geri manevrayı daha kolay hale getirmek için geri vitese de sahip. Selesinin altında iki motosiklet kaskını saklayabilecek kadar alana sahip olan eScooter 125’te iki tane de USB girişi mevcut.

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eKickScooter 65’ı ise, geçtiğimiz günlerde 5 bin 500 TL fiyatla ülkemizde de satışa sunulan EXS KickScooter’ın (eKickScooter 25) uzun menzilli versiyonu olarak değerlendirmek mümkün. 350 W motora ve 551 Wh batarya paketine sahip elektrikli scooter’ın menzili 65 kilometre. 20 derecelik yokuşlara rahatlıkla tırmanabildiği söylenen eKickScooter’ın maksimum hızı ise, bazı ülkelerdeki yasalar gereği 20 km/s ile sınırlandırılmış.

Eco, Drive ve Sport gibi sürüş modlarına sahip elektrikli scooter’da tubeless yani iç lastiksiz tekerlekler kullanılmış. Ön-arka aydınlatmaların yanı sıra fren lambası, görünürlüğü artıran yan reflektörler, önde kampana ve arkada elektronik frenler de eKickScooter 65’in özellikleri arasında.

Seat MÓ eScooter 125 ve eKickScooter 65’in satışa sunulacağı tarih ve fiyatları hakkında henüz bilgi verilmedi.

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