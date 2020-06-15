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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Seat marka elektrikli scooter Türkiye'de satışa sunuldu

    Seat'ın en ucuz aracı EXS KickScooter, Türkiye'de. Yüzde 100 elektrikli motorla çalışan Seat EXS KickScooter, 25 km menzil sunuyor. Seat EXS KickScooter özellikleri haberimizde.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    76
    19
    Otomobil Teknolojileri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Elektrikli scooterlar son zamanlarda dünyada büyük ilgi görmeye başladı. Otomobil devi Seat, elektrikli scooter’ı Türkiye’de satışa sundu. Seat EXS KickScooter’ın Türkiye fiyatı 5 bin 500 TL.

    Seat EXS KickScooter özellikleri

    Elektrikli mobil araçlara artan talep ve paylaşım uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte Seat EXS KickScooter, ülkemiz topraklarına adımını attı. EXS KickScooter, firmanın ilk elektrikli scooter modeli olma özelliği taşıyor. Segway firmasıyla birlikte üretildi. Seat ayrıca e-Scooter Concept adında bir elektrikli motosiklet geliştirdi ancak bu ürün satışa hazır değil.

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    Ayrıca Bkz. "2020 Seat Ateca, yeni motor ve teknolojilerle geldi"

    Seat EXS KickScooter yüzde 100 elektrikli motora sahip. Kırmızı siyah renkleriyle oldukça sportif görünüyor. Dijital ekranında hız, sürüş modu ve kalan batarya süresi gözüküyor. Düz yolda 25 km/h hıza ulaşıyor. Tam şarjla 25 kilometre yol kat ediyor. Aracın ağırlığı ise 12,5 kilogram. Katlanabilir olduğu için taşımak ve araca bindirmek için uygun yapıda.

    EXS KicScooter’ın önünde ve arkasında birer amortisör yer alıyor. Hız sabitleme teknolojisi sayesinde sürüşü kolaylaştırıyor. Spor, Eko ve Normal mod olarak 3 farklı sürüş modu seçeneği var. Ninebot-Segway mobil uygulaması ile aracın durumunu görüntüleyebilmek ve ışıkları ayarlamak mümkün. Seat’ın elektrikli scooterı Türkiye genelindeki Seat bayilerinde 5 bin 500 TL’ye satış sunuldu.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Laazzz 3 sa. en beğenilen
    50cc motor alır b ehliyetle kullanırım daha iyi. 50cc motorlar moped geçtiği için Sigorta, muayene ve vergi olayı yok.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    tarum_guncu (Murat Gunlu) 1 sa.
    keciören de yokus asagi iyi binilir de yokus yukari 🤔
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa.
    Bence çok ucuz tüm aileye almayı düşünüyorum 2 şer adet.
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    alemburda34 1 sa.
    hepsi birbirinin kopyası bana bunlarla gelin

    https://onewheel.com/products/xr
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    vedkum 2 sa.
    Bu tür scooter almayı düşünen varsa almasın çok sarsıyor çukur absorbesi sıfır. Çok düz yol olması lazım bunlara. 50 cc motosiklet çok daha iyi bir çözüm.
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    Ben sero 2 sa. yeni yorumcu
    Dsg sorunu düzeldimi
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    Kartipi 2 sa.
    Alman otomobil devi mi? Otomobil devi değil sadece ispanya kökenli, vag grubunun en vasat markası. Vasatlıktan kastım da performans ve kalite olarak araçtan çalınması şimdi fan boylar gelip polo da dijital klima yokken ibiza da vardı falan demesin.
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    Farfaraway21 2 sa.
    Bayilerde araba bulamayan bunu alsın
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    ugurowski (Uğur Öztürk ) 2 sa.
    Gizli özellikleri açılıyor mu :)
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    erenlock (Eren Özer) 2 sa.
    Sanayi de bin liraya yaparlar bunu
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    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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    Galeri, seat ve
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