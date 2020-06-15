Seat marka elektrikli scooter Türkiye'de satışa sunuldu

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Elektrikli scooterlar son zamanlarda dünyada büyük ilgi görmeye başladı. Otomobil devi Seat, elektrikli scooter’ı Türkiye’de satışa sundu. Seat EXS KickScooter’ın Türkiye fiyatı 5 bin 500 TL.

Seat EXS KickScooter özellikleri

Elektrikli mobil araçlara artan talep ve paylaşım uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte Seat EXS KickScooter, ülkemiz topraklarına adımını attı. EXS KickScooter, firmanın ilk elektrikli scooter modeli olma özelliği taşıyor. Segway firmasıyla birlikte üretildi. Seat ayrıca e-Scooter Concept adında bir elektrikli motosiklet geliştirdi ancak bu ürün satışa hazır değil.

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Seat EXS KickScooter yüzde 100 elektrikli motora sahip. Kırmızı siyah renkleriyle oldukça sportif görünüyor. Dijital ekranında hız, sürüş modu ve kalan batarya süresi gözüküyor. Düz yolda 25 km/h hıza ulaşıyor. Tam şarjla 25 kilometre yol kat ediyor. Aracın ağırlığı ise 12,5 kilogram. Katlanabilir olduğu için taşımak ve araca bindirmek için uygun yapıda.

EXS KicScooter’ın önünde ve arkasında birer amortisör yer alıyor. Hız sabitleme teknolojisi sayesinde sürüşü kolaylaştırıyor. Spor, Eko ve Normal mod olarak 3 farklı sürüş modu seçeneği var. Ninebot-Segway mobil uygulaması ile aracın durumunu görüntüleyebilmek ve ışıkları ayarlamak mümkün. Seat’ın elektrikli scooterı Türkiye genelindeki Seat bayilerinde 5 bin 500 TL’ye satış sunuldu.

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