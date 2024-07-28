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    Şebeke ölçekli dünyanın ilk dalga enerjisi tesisi kuruldu

    Denizlerde oluşan dalgaların yarattığı itme gücünden yararlanan yenilenebilir enerji kaynağı dalga enerjisi için dünyanın ilk şebeke ölçeğindeki kurulumu devreye alındı.
    Şebeke ölçekli dünyanın ilk dalga enerjisi tesisi kuruldu Tam Boyutta Gör
    Deniz hidrokinetiği konusunda uzmanlaşmış bir firma olan Ocean Energy USA, ABD Donanması'nın Hawaii'deki test sahasında şebeke ölçeğinde bir dalga enerjisi sistemini konuşlandırdı. Firma, bu yeni tesisin şebeke ölçekli ilk dalga enerjisi kurulumu olduğunun altını çiziyor.

    Dalga enerjisinde önemli adım

    Aktarılanlara göre dalgaların kinetik hareketini enerjiye dönüştüren OE-35 adlı 826 tonluk şamandıra 38 x 18 metre ebatlara sahip. Yapılan kurulum ise yaklaşık 9 metrenin üzerinde bir su çekimine ve elektrik enerjisi üretiminde 1.25 MW’a kadar potansiyel nominal kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte Ocean Energy'nin Baş Teknoloji Sorumlusu Profesör Tony Lewis, OE-35’in ticarileştirilmesi için on yılı aşkın bir süre tasarım, deneme, test ve inşa çalışmaları yapıldığını söyledi.

    Ocean Energy USA (İrlanda merkezli firmanın ABD ayağı) tarafından yapılan açıklamaya göre 12 milyon dolarlık proje, ABD Enerji Bakanlığı ve İrlanda tarafından finanse ediliyor. Cihaz, havayı bir hava türbininden geçirmek için dalgaları kullanarak elektrik üretiyor. Türbin, elektrik üretmek için yüksek hızlı hava akışını kullanarak tek bir yönde dönüyor. Geri çekilen dalga bir vakum yaratarak türbinin aynı yönde dönmesini sağlıyor ve sürekli olarak güç üretiyor. Ekipler şimdi kurulan cihazın test faaliyetlerini yürütecek ve ardından önümüzdeki haftalarda denizaltı kablosuyla Hawaii elektrik şebekesine bağlanacak. Bununla birlikte OE-35, tuzlu suyun aşındırıcı etkilerine dayanacak şekilde imal edilmiş ve tasarlanmış durumda. İlgili hareketli parçalar deniz suyunun üstünde yer alıyor, bu da onları büyük dalgalara veya korozyona karşı koruyor.

    Kaynakça https://www.rechargenews.com/energy-transition/-world-first-wave-energy-converter-deployed-at-us-navy-test-site-in-hawaii/2-1-1683629 https://www.prnewswire.com/news-releases/irish-wave-energy-pioneer-deploys-worlds-first-electricity-grid-scale-device-at-us-navy-test-site-in-hawaii-302206828.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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