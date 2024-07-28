Şebeke ölçekli dünyanın ilk dalga enerjisi tesisi kuruldu

Dalga enerjisinde önemli adım
Aktarılanlara göre dalgaların kinetik hareketini enerjiye dönüştüren OE-35 adlı 826 tonluk şamandıra 38 x 18 metre ebatlara sahip. Yapılan kurulum ise yaklaşık 9 metrenin üzerinde bir su çekimine ve elektrik enerjisi üretiminde 1.25 MW’a kadar potansiyel nominal kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte Ocean Energy'nin Baş Teknoloji Sorumlusu Profesör Tony Lewis, OE-35’in ticarileştirilmesi için on yılı aşkın bir süre tasarım, deneme, test ve inşa çalışmaları yapıldığını söyledi.
Ocean Energy USA (İrlanda merkezli firmanın ABD ayağı) tarafından yapılan açıklamaya göre 12 milyon dolarlık proje, ABD Enerji Bakanlığı ve İrlanda tarafından finanse ediliyor. Cihaz, havayı bir hava türbininden geçirmek için dalgaları kullanarak elektrik üretiyor. Türbin, elektrik üretmek için yüksek hızlı hava akışını kullanarak tek bir yönde dönüyor. Geri çekilen dalga bir vakum yaratarak türbinin aynı yönde dönmesini sağlıyor ve sürekli olarak güç üretiyor. Ekipler şimdi kurulan cihazın test faaliyetlerini yürütecek ve ardından önümüzdeki haftalarda denizaltı kablosuyla Hawaii elektrik şebekesine bağlanacak. Bununla birlikte OE-35, tuzlu suyun aşındırıcı etkilerine dayanacak şekilde imal edilmiş ve tasarlanmış durumda. İlgili hareketli parçalar deniz suyunun üstünde yer alıyor, bu da onları büyük dalgalara veya korozyona karşı koruyor.Kaynakça https://www.rechargenews.com/energy-transition/-world-first-wave-energy-converter-deployed-at-us-navy-test-site-in-hawaii/2-1-1683629 https://www.prnewswire.com/news-releases/irish-wave-energy-pioneer-deploys-worlds-first-electricity-grid-scale-device-at-us-navy-test-site-in-hawaii-302206828.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.