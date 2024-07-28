Şebeke ölçekli dünyanın ilk dalga enerjisi tesisi kuruldu

Tam Boyutta Gör Deniz hidrokinetiği konusunda uzmanlaşmış bir firma olan Ocean Energy USA, ABD Donanması'nın Hawaii'deki test sahasında şebeke ölçeğinde bir dalga enerjisi sistemini konuşlandırdı. Firma, bu yeni tesisin şebeke ölçekli ilk dalga enerjisi kurulumu olduğunun altını çiziyor.

Dalga enerjisinde önemli adım

Aktarılanlara göre dalgaların kinetik hareketini enerjiye dönüştüren OE-35 adlı 826 tonluk şamandıra 38 x 18 metre ebatlara sahip. Yapılan kurulum ise yaklaşık 9 metrenin üzerinde bir su çekimine ve elektrik enerjisi üretiminde 1.25 MW’a kadar potansiyel nominal kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte Ocean Energy'nin Baş Teknoloji Sorumlusu Profesör Tony Lewis, OE-35’in ticarileştirilmesi için on yılı aşkın bir süre tasarım, deneme, test ve inşa çalışmaları yapıldığını söyledi.

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Ocean Energy USA (İrlanda merkezli firmanın ABD ayağı) tarafından yapılan açıklamaya göre 12 milyon dolarlık proje, ABD Enerji Bakanlığı ve İrlanda tarafından finanse ediliyor. Cihaz, havayı bir hava türbininden geçirmek için dalgaları kullanarak elektrik üretiyor. Türbin, elektrik üretmek için yüksek hızlı hava akışını kullanarak tek bir yönde dönüyor. Geri çekilen dalga bir vakum yaratarak türbinin aynı yönde dönmesini sağlıyor ve sürekli olarak güç üretiyor. Ekipler şimdi kurulan cihazın test faaliyetlerini yürütecek ve ardından önümüzdeki haftalarda denizaltı kablosuyla Hawaii elektrik şebekesine bağlanacak. Bununla birlikte OE-35, tuzlu suyun aşındırıcı etkilerine dayanacak şekilde imal edilmiş ve tasarlanmış durumda. İlgili hareketli parçalar deniz suyunun üstünde yer alıyor, bu da onları büyük dalgalara veya korozyona karşı koruyor.

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