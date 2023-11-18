Dalga enerjisinde yenilikçi çözüm hayata geçti ve şebekeye bağlandı

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Yenilenebilir enerjiler içinde rüzgar ve güneş ciddi derecede kullansak da dalga enerjisinden elektrik üretme işi şimdiye kadar hep başarısız oldu. Şimdilerde ise onlarca şirketten birisi olan CorPower bu işi çözmüş gibi görünüyor.

Deniz şartlarında yuvarlak kompozit malzemeden yapılma büyük bir duba ile korunacak. Üretim tesisi ise mobil fabrika olarak tasarlanmış. Böylece üretim yapılacak yerde kurulan fabrika sonrasında sökülüp taşınıp, tekrar kurulabilecek. Mühendisler bakımı içine girip kendilerini yalıtıp deniz şartlarından korunabilecekler. Deniz tabanına bağlantı sistemi ise çok hızlı şekilde bir direk ile sağlanabiliyor. Bu direkt titreşim sayesinde sadece 10 dk içinde tabana saplanabiliyor. Deniz dibi çapasına bağlamak ve çıkarmak da oldukça kolay. Bu da ayrıntılı bakım için çekilmesini kolaylaştırıyor.

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Makina içindeki aktarım sistemi sayesinde duba dalga boyunu 3 kat arttırarak daha fazla enerji üretebiliyor. Makinenin onlarcası bir araya geldiğinde bir üretim tarlası oluşturabiliyor ve 10-20 MW’lık bloklar mümkün hale geliyor. Aynı alanda 15 MW/Km^2 güç miktarı ile rüzgar enerjisine göre 3 ila 5 kat arasında fazla enerji üretilebiliyor.

Firmanın son ürettiği CorPower C4 dalga enerji santrali 300 kW güce ve %40-60 arası kapasite faktörüne sahip. Kapasite faktörü bir yıl boyunca tam kapasite ile çalışamayacağı için hangi oranda enerji üreteceği anlamına geliyor. Bu rakam güneşte %10-25, rüzgarda %25 civarında. Görüleceği gibi dalga santrali çok daha yüksek kapasiteli. Ayrıca dalga rüzgar ve güneşin az olduğu zamanlarda üretim yapabilecek düzeyde.

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Avrupa birliği ise hazır açık denize (20-30 km) yüksek gerilim hattı döşemiş ve o bölgeyi enerji için ayırmışken yüzer rüzgar türbinleri ile beraber dalga enerji santralleri kullanmayı planlıyor. Bu sayede hattan devamlı bir enerji akışı almak istiyor. Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi dalga enerjisi daha stabil ve düzenli.

AB ve Portekizin destekleri sayesinde HiWave-5 kapsamında artık bir adet CorPower C4 Portekiz açıklarında kuruldu ve şebekeye bağlandı. Firma bundan sonra yapacağı testler ve optimizasyonlar ile bir sonraki versiyon için çalışmaya başlayacak sonrasına C5 versiyonundan da 3 tane pilot boyutu test edilecek.

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Firmanın önünde kalan tek engel maliyetleri daha da aşağı çekmek. Bunuda 2030 yılına geldiğinde MWH üretimi 30 €’ya yani şu sıralar olan şebeke için kurulan PV güneş seviyesine çekmeyi umuyor.

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