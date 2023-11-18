Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dalga enerjisinde yenilikçi çözüm hayata geçti ve şebekeye bağlandı

    CorPower dalga enerjisi için C4 modelini denizde şebekeye bağladı. Sistem rüzgara göre çok daha stabil ve yüksek verimlilikte enerji üretimine imkan tanıyacak.  

    dalga enerjisi Tam Boyutta Gör

    Yenilenebilir enerjiler içinde rüzgar ve güneş ciddi derecede kullansak da dalga enerjisinden elektrik üretme işi şimdiye kadar hep başarısız oldu. Şimdilerde ise onlarca şirketten birisi olan CorPower bu işi çözmüş gibi görünüyor.

    Deniz şartlarında yuvarlak kompozit malzemeden yapılma büyük bir duba ile korunacak. Üretim tesisi ise mobil fabrika olarak tasarlanmış. Böylece üretim yapılacak yerde kurulan fabrika sonrasında sökülüp taşınıp, tekrar kurulabilecek. Mühendisler bakımı içine girip kendilerini yalıtıp deniz şartlarından korunabilecekler. Deniz tabanına bağlantı sistemi ise çok hızlı şekilde bir direk ile sağlanabiliyor. Bu direkt titreşim sayesinde sadece 10 dk içinde tabana saplanabiliyor. Deniz dibi çapasına bağlamak ve çıkarmak da oldukça kolay. Bu da ayrıntılı bakım için çekilmesini kolaylaştırıyor.

    dalga enerjisi Tam Boyutta Gör

    Makina içindeki aktarım sistemi sayesinde duba dalga boyunu 3 kat arttırarak daha fazla enerji üretebiliyor. Makinenin onlarcası bir araya geldiğinde bir üretim tarlası oluşturabiliyor ve 10-20 MW’lık bloklar mümkün hale geliyor. Aynı alanda 15 MW/Km^2 güç miktarı ile rüzgar enerjisine göre 3 ila 5 kat arasında fazla enerji üretilebiliyor.

    Firmanın son ürettiği CorPower C4 dalga enerji santrali  300 kW güce ve %40-60 arası kapasite faktörüne sahip. Kapasite faktörü bir yıl boyunca tam kapasite ile çalışamayacağı için hangi oranda enerji üreteceği anlamına geliyor. Bu rakam güneşte %10-25, rüzgarda %25 civarında. Görüleceği gibi dalga santrali çok daha yüksek kapasiteli. Ayrıca dalga rüzgar ve güneşin az olduğu zamanlarda üretim yapabilecek düzeyde.

    dalga enerjisi Tam Boyutta Gör

    Avrupa birliği ise hazır açık denize (20-30 km) yüksek gerilim hattı döşemiş ve o bölgeyi enerji için ayırmışken yüzer rüzgar türbinleri ile beraber dalga enerji santralleri kullanmayı planlıyor. Bu sayede hattan devamlı bir enerji akışı almak istiyor. Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi dalga enerjisi daha stabil ve düzenli.

    AB ve Portekizin destekleri sayesinde HiWave-5 kapsamında artık bir adet CorPower C4 Portekiz açıklarında kuruldu ve şebekeye bağlandı. Firma bundan sonra yapacağı testler ve optimizasyonlar ile bir sonraki versiyon için çalışmaya başlayacak sonrasına C5 versiyonundan da 3 tane pilot boyutu test edilecek.

    dalga enerjisi Tam Boyutta Gör

    Firmanın önünde kalan tek engel maliyetleri daha da aşağı çekmek. Bunuda 2030 yılına geldiğinde MWH üretimi 30 €’ya yani şu sıralar olan şebeke için kurulan PV güneş seviyesine çekmeyi umuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2 8 8 18 h10 güvenli alan iletişim hatası çözümü mercedes glb kullanıcı yorumları oooo oooo oooo oooo yabancı şarkı kısa boylular için motor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    infinix Note 12
    infinix Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1502ZA-EJ922
    Asus Vivobook 15 X1502ZA-EJ922
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız