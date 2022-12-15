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    SEDDK Başkanından trafik sigortası açıklaması: "Çok kaza yapanın ehliyeti askıya alınsın"

    SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, trafik sigortasında yeni bir yol haritası belirlediklerini ve bunlar uygulamaya konulduğunda trafik sorununu kökten kalıcı olarak çözeceklerini dile getirdi.
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    SEDDK Başkanı Eroğlu: 'Çok kaza yapanın ehliyeti askıya alınsın' Tam Boyutta Gör
    Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Mevzuat Uyum Derneği tarafından düzenlenen II. Mevzuat Uyum Konferansı’nın açılışındaki konuşmasında trafik sigortasıyla ilgili sorunlara değinen bir açıklamada bulundu.

    "Hepimizin her gününü meşgul eden bir trafik sigortası sıkıntısı var" diyen Eroğlu, "Bizim burada geleceği tasarlamayı konuşmamız gerekirken trafiği konuşuyoruz” şeklinde konuştu. Eroğlu, şu anda trafikte ihtiyaç olan şeyin kültür değişikliği olduğunu, trafik sigortasında bu yönde bir yol haritası ortaya koyduklarını dile getirdi.

    Trafikte çok fazla kazay karışanların rehabilite edilmesi gerektiğinin altını çizen Eroğlu, "Riskli sigortaları tamamen apayrı kategoriye alıyoruz. Onlara da ciddi yaptırımlar getireceğiz. Sadece tarifeyi konuşmuyorum. Psikoteknik testler, psikolojik takviyeler, eğitim…Bir yılda minimum 3 defa kaza yapan 6 bin kişi var. Bunların bazısı 8 defa kaza yapmış. Bunlara ben ‘şoför’ demiyorum, başka bir şey… Kamuoyu ‘trafik canavarı’ diyor." şeklinde konuştu.

    "Gerekirse ehliyetleri askıya alınsın"

    Mehmet Akif Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Kazaya karışmak demiyorum. Kusurlu bir şekilde kazaya karışıyor. Herkes kazaya karışabilir. Trafik kurallarına uyduğunuzda kazaya neden, niye karışacaksınız? Burada başka bir şey var. Bu kişilerin gerekirse ehliyetlerinin askıya alınması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl alkollü kişi yakalandığında 6 ay ehliyeti askıya alınıyorsa bir kişi yılda 5 defa kaza yaparsa farklı bir şeydir bu…"

    Eroğlu, trafik sicil belgesi uygulamasının bir devrim olduğunu vurgulayarak, "oförlerin trafik geçmişini işletmelere sunma zorunluluğu ya da imkanı getireceğiz. Trafik geçmişi şu anda sunulmuyor ama bu imkan getirildikten sonra kişi kendi geçmişini görebilecek. Dolayısıyla bir kazadan dolayı repütasyonunun olumsuz etkileneceğini düşünen otobüs işletmesi, şoförlerden bu belgeyi istediği zaman trafik canavarları iş bulamayacak" dedi.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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