Elektrikli Toyota Hilux konsepti Tayland'da görücüye çıktı

Toyota'nın Tayland'daki 60'ıncı yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen etkinlikte sergilenen Hilux Revo BEV isimli elektrikli pickup konsepti, adından da anlaşılabileceği üzere şirketin Hilux modelini temel alıyor. Öte yandan, bazı kozmetik dokunuşlar ile Hilux'ın elektrikli araç pazarına adapte edildiğini görmekteyiz.
Toyota'nın Başkanı ve CEO'su Akio Toyoda, etkinlikte yaptığı konuşmada elektrikli Hilux'ın geliştirme sürecinin bir kısmının Tayland'da yapıldığını söyledi. Aslında bu durum çok da sürpriz değil çünkü Tayland, pickupların oldukça popüler olduğu bir ülke. Isuzu D-MAX, ülkedeki yeni araç satışlarında ilk sırada yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...