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    Elektrikli Toyota Hilux konsepti Tayland'da görücüye çıktı

    Emisyon salımını azaltma çalışmalarına hibrit, PHEV, %100 elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlarla çok yönlü bir çözüm arayan Toyota bu kez Hilux'ı temel alan bir elektrikli pickup sergiledi.
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    Elektrikli Toyota Hilux konsepti Tayland'da görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Toyota, bZ (beyond zero) adını verdiği elektrikli araç ailesini genişletmeye devam ediyor ancak Japon üreticinin emisyon salımını azaltma çalışmaları bununla sınırlı değil. Şirket, Tayland'da düzenlediği bir etkinlikte %100 elektrikli pickup konseptini görücüye çıkardı.

    Toyota'nın Tayland'daki 60'ıncı yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen etkinlikte sergilenen Hilux Revo BEV isimli elektrikli pickup konsepti, adından da anlaşılabileceği üzere şirketin Hilux modelini temel alıyor. Öte yandan, bazı kozmetik dokunuşlar ile Hilux'ın elektrikli araç pazarına adapte edildiğini görmekteyiz.

    Elektrikli Toyota Hilux konsepti Tayland'da görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Bahsi geçen dokunuşlar ön tarafta daha çok kendini gösteriyor. İçten yanmalı motorlu versiyondaki büyük panjurun yerine kapalı bir panel kullanıldığını görmekteyiz. Ayrıca sol çamurluk üzerinde de şarj girişi bulunuyor. Elektrikli Hilux konseptinin iç mekânı ve teknik özellikleri henüz belli değil. Buna paralel olarak üretime girip girmeyeceği de net olarak açıklanmadı.

    Toyota'nın Başkanı ve CEO'su Akio Toyoda, etkinlikte yaptığı konuşmada elektrikli Hilux'ın geliştirme sürecinin bir kısmının Tayland'da yapıldığını söyledi. Aslında bu durum çok da sürpriz değil çünkü Tayland, pickupların oldukça popüler olduğu bir ülke. Isuzu D-MAX, ülkedeki yeni araç satışlarında ilk sırada yer alıyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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