Tam Boyutta Gör Toyota, bZ (beyond zero) adını verdiği elektrikli araç ailesini genişletmeye devam ediyor ancak Japon üreticinin emisyon salımını azaltma çalışmaları bununla sınırlı değil. Şirket, Tayland'da düzenlediği bir etkinlikte %100 elektrikli pickup konseptini görücüye çıkardı.

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Toyota'nın Tayland'daki 60'ıncı yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen etkinlikte sergilenen Hilux Revo BEV isimli elektrikli pickup konsepti, adından da anlaşılabileceği üzere şirketin Hilux modelini temel alıyor. Öte yandan, bazı kozmetik dokunuşlar ile Hilux'ın elektrikli araç pazarına adapte edildiğini görmekteyiz.

Tam Boyutta Gör Bahsi geçen dokunuşlar ön tarafta daha çok kendini gösteriyor. İçten yanmalı motorlu versiyondaki büyük panjurun yerine kapalı bir panel kullanıldığını görmekteyiz. Ayrıca sol çamurluk üzerinde de şarj girişi bulunuyor. Elektrikli Hilux konseptinin iç mekânı ve teknik özellikleri henüz belli değil. Buna paralel olarak üretime girip girmeyeceği de net olarak açıklanmadı.

Toyota'nın Başkanı ve CEO'su Akio Toyoda, etkinlikte yaptığı konuşmada elektrikli Hilux'ın geliştirme sürecinin bir kısmının Tayland'da yapıldığını söyledi. Aslında bu durum çok da sürpriz değil çünkü Tayland, pickupların oldukça popüler olduğu bir ülke. Isuzu D-MAX, ülkedeki yeni araç satışlarında ilk sırada yer alıyor.

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Elektrikli Toyota Hilux konsepti Tayland'da görücüye çıktı