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Nothing Phone (1) bildiğiniz üzere bir süredir gündemi meşgul ediyor. Akıllı telefonla ilgili haberler birçok kez basında yer aldı. Şu an için şeffaf bir arka panele, ultra ince çerçevelere ve Snapdragon işlemciye sahip olacağını biliyoruz.

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Nothing Phone (1) son olarak Singapur'un IMDA sertifikasyon kurumu tarafından onaylandı. Yayınlanan belgeler cihazın teknik özellikleriyle ilgili bazı detayları ortaya koyuyor. Bunlardan en önemlisi de 5G bağlantısını destekleyecek olması.

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21 Temmuz'da tanıtılması bekleniyor

Akıllı telefonun Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alacağı söyleniyor. Kutudan ise Android 12 yüklü şekilde çıkacak. Daha önceki sızıntılara göre Nothing Phone (1), 21 Temmuz'da tanıtılacak. Dolayısı ile önümüzdeki haftalarda cihazla ilgili daha fazla şey öğreneceğiz.

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Şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1) için geri sayım başladı