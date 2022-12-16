Xiaomi, telefonlar hakkında bir şehir efsanesini daha çürüttü

Gök gürültüsü, yıldırım, şimşek telefona zarar vermiyor!
Xiaomi, Tesla bobinleriyle bir deney ortamı hazırlamış gibi görünüyor. Tesla bobini, bildiğiniz üzere düşük akımlı, alternatif akımlı elektrik üretmek için kullanılan bir transformatör devresi ve 1891’de Nicholas Tesla tarafından icat edildi. Şirket, deneyinde şimşeği simüle etmek için Tesla bobinini kulanıyor. Deneyde Xiaomi 12S modelinin yıldırım çarpmasından sonra herhangi bir kesintiye uğramadığı, sorunsuz bir şekilde video oynatmayı sürdürdüğü görülüyor. Elektrik çarpmasının da telefon görüşmesinin kalitesini etkilemediği gösteriliyor.
Peki, gök gürültüsü, şimşek ya da yıldırımın telefona zarar verdiği söylentisi nereden çıktı? Kablolu telefonların yaygın olduğu zamanda yaşanan ölüm olayları (1985’te, yıldırımın telefon kablosundan geçerek elektrik dalgalanmasına neden olması sonucu Amerika’da bir gencin ölmesi gibi) yüzünden insanlar, bu hava olayları gerçekleştiğinde telefon kullanmayı tercih ediyor. Ancak, Xiaomi’nin de testlerle netleştirdiği üzere, yıldırım düşük frekanslı elektrik, akıllı telefonlar yüksek frekanslı elektrik kullanıyor. Bu, yıldırımın akıllı telefondan gelen sinyalleri etkileme olasılığının nispeten düşük olduğu anlamına gelir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...