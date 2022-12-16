Xiaomi, telefonlar hakkında bir şehir efsanesini daha çürüttü

Tam Boyutta Gör "Gök gürültüsü olduğunda telefona zarar verir mi?" veya "Şimşek çakarken telefon kullanmak tehlikeli midir?" vb. sorular çok sorulur. Gök gürültüsü, şimşek, yıldırım gibi şiddetli hava olaylarının teknolojik ürünleri etkilediği, telefon, bilgisayar, TV kullanımının hemen bırakılması gerektiği söylenir, öneriler bu yöndedir ancak Xiaomi’ye göre, bu hava olayları gerçekleştiğinde telefonu kullanmanın hiçbir sorunu yok.

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Gök gürültüsü, yıldırım, şimşek telefona zarar vermiyor!

Xiaomi, Tesla bobinleriyle bir deney ortamı hazırlamış gibi görünüyor. Tesla bobini, bildiğiniz üzere düşük akımlı, alternatif akımlı elektrik üretmek için kullanılan bir transformatör devresi ve 1891’de Nicholas Tesla tarafından icat edildi. Şirket, deneyinde şimşeği simüle etmek için Tesla bobinini kulanıyor. Deneyde Xiaomi 12S modelinin yıldırım çarpmasından sonra herhangi bir kesintiye uğramadığı, sorunsuz bir şekilde video oynatmayı sürdürdüğü görülüyor. Elektrik çarpmasının da telefon görüşmesinin kalitesini etkilemediği gösteriliyor.

Peki, gök gürültüsü, şimşek ya da yıldırımın telefona zarar verdiği söylentisi nereden çıktı? Kablolu telefonların yaygın olduğu zamanda yaşanan ölüm olayları (1985’te, yıldırımın telefon kablosundan geçerek elektrik dalgalanmasına neden olması sonucu Amerika’da bir gencin ölmesi gibi) yüzünden insanlar, bu hava olayları gerçekleştiğinde telefon kullanmayı tercih ediyor. Ancak, Xiaomi’nin de testlerle netleştirdiği üzere, yıldırım düşük frekanslı elektrik, akıllı telefonlar yüksek frekanslı elektrik kullanıyor. Bu, yıldırımın akıllı telefondan gelen sinyalleri etkileme olasılığının nispeten düşük olduğu anlamına gelir.

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Gök gürültüsü telefona zarar verir mi? Xiaomi'den ilginç test