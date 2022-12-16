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    Xiaomi, telefonlar hakkında bir şehir efsanesini daha çürüttü

    Gök gürültüsü olduğunda telefona zarar verir mi ya da şimşek telefonu çeker mi? Xiaomi'ye göre bu hava olayları telefon kullanımını hiçbir şekilde etkilemiyor. İşte ilginç testin videosu:
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    gök gürültüsü telefona zarar verir mi Tam Boyutta Gör
    "Gök gürültüsü olduğunda telefona zarar verir mi?" veya "Şimşek çakarken telefon kullanmak tehlikeli midir?" vb. sorular çok sorulur. Gök gürültüsü, şimşek, yıldırım gibi şiddetli hava olaylarının teknolojik ürünleri etkilediği, telefon, bilgisayar, TV kullanımının hemen bırakılması gerektiği söylenir, öneriler bu yöndedir ancak Xiaomi’ye göre, bu hava olayları gerçekleştiğinde telefonu kullanmanın hiçbir sorunu yok. 

    Gök gürültüsü, yıldırım, şimşek telefona zarar vermiyor!

    Xiaomi, Tesla bobinleriyle bir deney ortamı hazırlamış gibi görünüyor. Tesla bobini, bildiğiniz üzere düşük akımlı, alternatif akımlı elektrik üretmek için kullanılan bir transformatör devresi ve 1891’de Nicholas Tesla tarafından icat edildi. Şirket, deneyinde şimşeği simüle etmek için Tesla bobinini kulanıyor. Deneyde Xiaomi 12S modelinin yıldırım çarpmasından sonra herhangi bir kesintiye uğramadığı, sorunsuz bir şekilde video oynatmayı sürdürdüğü görülüyor. Elektrik çarpmasının da telefon görüşmesinin kalitesini etkilemediği gösteriliyor.

    Peki, gök gürültüsü, şimşek ya da yıldırımın telefona zarar verdiği söylentisi nereden çıktı? Kablolu telefonların yaygın olduğu zamanda yaşanan ölüm olayları (1985’te, yıldırımın telefon kablosundan geçerek elektrik dalgalanmasına neden olması sonucu Amerika’da bir gencin ölmesi gibi) yüzünden insanlar, bu hava olayları gerçekleştiğinde telefon kullanmayı tercih ediyor. Ancak, Xiaomi’nin de testlerle netleştirdiği üzere, yıldırım düşük frekanslı elektrik, akıllı telefonlar yüksek frekanslı elektrik kullanıyor. Bu, yıldırımın akıllı telefondan gelen sinyalleri etkileme olasılığının nispeten düşük olduğu anlamına gelir.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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