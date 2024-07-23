Nothing Phone (1) için yeni güncelleme yayınlandı: İşte Nothing OS 2.6 ile gelen yenilikler

Nothing OS 2.6 güncellemesi neler sunuyor?
Nothing Phone (1) modeli için yayınlanan Nothing OS 2.6 güncellemesiyle gelen yenilikler şunlar:
- Temmuz güvenlik yaması
- 4 yeni duvar kağıdı
- Wallpaper Studio’da duvar kağıdı geçmişini silme
- Oyun sırasında oyun kontrol paneline hızlı erişim
- Oyun sırasında aramaları açılır pencerede gösterme
- Oyun sırasında üçüncü parti uygulamalardan aramaları reddetme
- Aramayı reddettikten sonra tek dokunuşla geri arama
- Yatay modda oyun sırasında bildirimlerin daha fazla bilgi göstermesi
- Oyun sırasında bildirimleri engelleme
- Bazı operatörlerin gelen aramalara izin verirken giden aramalara izin vermemesine ilişkin sorun düzeltildi
- Belirli senaryolarda kilit ekranının üst üste binmesine neden olan sorun çözüldü
- Bazı uygulamaların klonlanmış uygulamalar özelliğini düzgün kullanamaması sorunu düzeltildi
- Diğer genel hata düzeltmeleri
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.