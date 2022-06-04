Devasa pile sahip Huawei Enjoy 50'nin canlı görüntüleri ortaya çıktı

Huawei yakında yeni bir akıllı telefon çıkaracak. Huawei Enjoy 50 olarak adlandırılan cihazın canlı görüntüleri yayınlandı. Sızdırılan fotoğraflar cihazın tasarımını gösterdiği gibi teknik özellikleri konusunda bazı detayları da ortaya koyuyor.
Görünüşe bakılırsa akıllı telefon devasa bir pile sahip olacak. Ekrandaki çıkartmada 6.000 mAh yazıyor. Ayrıca 22.5W hızlı şarj desteği sunacak. Huawei Enjoy 50 giriş seviyesi bir model olacağı için fiyat etiketinin de düşük olması bekleniyor.
Çıkış tarihi çok yakın
Akıllı telefon yüksek ihtimalle gücünü Kirin 710 platformundan alacak. Buna 256 GB dahili depolama alanı eşlik edecek. Görüntüler cihazın HarmonyOS 2.0 işletim sistemi yüklü şekilde geleceğini gösteriyor.
Huawei Enjoy 50 damla çentikli 6.75 inç ekrana sahip. Arka panelinde üçlü kamera sistemine yer verilmiş durumda. Akıllı telefonun bu ay içerisinde tanıtılacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.