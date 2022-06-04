Devasa pile sahip Huawei Enjoy 50'nin canlı görüntüleri ortaya çıktı

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Huawei yakında yeni bir akıllı telefon çıkaracak. Huawei Enjoy 50 olarak adlandırılan cihazın canlı görüntüleri yayınlandı. Sızdırılan fotoğraflar cihazın tasarımını gösterdiği gibi teknik özellikleri konusunda bazı detayları da ortaya koyuyor.

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Görünüşe bakılırsa akıllı telefon devasa bir pile sahip olacak. Ekrandaki çıkartmada 6.000 mAh yazıyor. Ayrıca 22.5W hızlı şarj desteği sunacak. Huawei Enjoy 50 giriş seviyesi bir model olacağı için fiyat etiketinin de düşük olması bekleniyor.

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Çıkış tarihi çok yakın

Akıllı telefon yüksek ihtimalle gücünü Kirin 710 platformundan alacak. Buna 256 GB dahili depolama alanı eşlik edecek. Görüntüler cihazın HarmonyOS 2.0 işletim sistemi yüklü şekilde geleceğini gösteriyor.

Huawei Enjoy 50 damla çentikli 6.75 inç ekrana sahip. Arka panelinde üçlü kamera sistemine yer verilmiş durumda. Akıllı telefonun bu ay içerisinde tanıtılacağı söyleniyor.

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