Şehir içinde 10 kata kadar daha fazla enerji tüketeceği düşünülen teslimat dronları, ne kadar çevreci?

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Savunma sanayinden gündelik hayatımıza kadar neredeyse her alanda karşımıza çıkan dronlar, son zamanlarda kargo taşımacılığı için de kullanılmak isteniyor. Özellikle Amazon gibi büyük perakendeciler ile UPS ve DHL gibi kargo şirketlerinin hayata geçirmek istediği dron taşımacılığı sistemi, kulağa oldukça hoş geliyor. Paketlerin çok daha kısa sürede ve emniyetli! biçimde ulaştırılması oldukça cazip görünse de dronların şehir içi kargo taşımacılığında kullanılması çevre açısından pek yararlı olmayabilir.

Almanya’da bulunan Martin Luther Üniversitesi’nce yürütülen bir çalışmada dronların şehir içi ve civar bölgelere kargo taşımak için kullanılması halinde ortaya çıkacak enerji ihtiyacını ortaya koyan bir çalışma yapılmış.

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Kargo teslimatı için kullanılması planlanan çok pervaneli dronları inceleyen araştırma, bunların verimliliğini elektrikli ve dizel panelvan araçlarla kıyaslamış. Berlin ve civar bölgelere yapılan teslimatların modellendiği araştırmada, özellikle nüfusun yoğun olarak toplandığı bölgelerdeki kargo faaliyetlerinde elektrikli araçlar verimlilik konusunda liderliği elde ederken dizel araçlar ikinci ve dronlar ise sonuncu olmuş.

Mesafe artınca fark kapanıyor

Araştırmacılar, beklenenin aksine 10 kata kadar daha az verimli olan dronların bu derece çevre düşmanı olmasının sebebini bu araçların fiziksel özelliklerine bağlıyor. Uzmanlara göre muazzam bir teknoloji ürünü olarak görülen çok pervaneli dronlar, ne yazık ki pervaneye sahip olmadıkları için havada kalabilmek adına kendilerini sürekli yukarıya itmek zorunda. Mevcut haliyle fazla enerji sarfiyatına neden olan bu durum, drona yüklenen kargonun ağırlığı ve aracın karşılaştığı rüzgâr da hesaba katılınca işleri farklı noktalara taşıyor. Sadece bir parça yük taşıyabilen dronlar, dönüş yolculuklarını da boş yaptıkları için gereksiz enerji sarfiyatına neden oluyor.

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Nüfus yoğunluğu hususunun altını çizen araştırmacılar, bir panel vanın yüzlerce parça mal taşıyabildiğini ve şehir içindeki kısa mesafe teslimatlarında daha az enerji kaybı ortaya çıktığını belirtiyor. Kat edilecek mesafenin 8 km’ye kadar çıktığı tekli teslimat durumlarında ise dronlar dizel araçlara göre daha ideal alternatif olarak ortaya çıkıyor. Ancak elektrikli panel vanların her hâlükârda en verimli araçlar olduğunu belirtmek gerek.

Çalışmaya salt çevreci gözüyle ve enerji tüketimi perspektifinden bakmak ne kadar doğru bilinmez fakat elektrikli ya da dizel araç kullanmak için yapılan personel ve bakım masrafları gibi kalemlerin de dronların tercih edilmesi safhasında ölçüt alınabileceği söylenebilir. Yine de birçok kargo şirketinin çoğunlukla şehir içi bölgelere teslimat yaptığını düşündüğümüzde, elektrikli panelvan araçlar en mantıklı çözüm gibi duruyor.

https://newatlas.com/drones/drone-delivery-efficiency-vs-trucks/?fbclid=IwAR2o7WERP2aBMnTnDd9KXV33q9T1gCLnuvAA-0HsycjINT-qeeg6tIhfy8M

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