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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Şehir içinde 10 kata kadar daha fazla enerji tüketeceği düşünülen teslimat dronları, ne kadar çevreci?

    Gelecekte, kargo teslimatlarının dronlarla yapılmasının aslında çok da çevreci ve verimli bir yol olmadığını gösteren bir çalışma yapıldı.Sonuçlara göre dronlar,10 kata kadar daha az verimli olabilir.
    1 hf.
    2,5b
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    12
    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Şehir içinde 10 kata kadar daha fazla enerji tüketeceği düşünülen teslimat dronları, ne kadar çevreci?
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    Savunma sanayinden gündelik hayatımıza kadar neredeyse her alanda karşımıza çıkan dronlar, son zamanlarda kargo taşımacılığı için de kullanılmak isteniyor. Özellikle Amazon gibi büyük perakendeciler ile UPS ve DHL gibi kargo şirketlerinin hayata geçirmek istediği dron taşımacılığı sistemi, kulağa oldukça hoş geliyor. Paketlerin çok daha kısa sürede ve emniyetli! biçimde ulaştırılması oldukça cazip görünse de dronların şehir içi kargo taşımacılığında kullanılması çevre açısından pek yararlı olmayabilir.

    Almanya’da bulunan Martin Luther Üniversitesi’nce yürütülen bir çalışmada dronların şehir içi ve civar bölgelere kargo taşımak için kullanılması halinde ortaya çıkacak enerji ihtiyacını ortaya koyan bir çalışma yapılmış.

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    Kargo teslimatı için kullanılması planlanan çok pervaneli dronları inceleyen araştırma, bunların verimliliğini elektrikli ve dizel panelvan araçlarla kıyaslamış. Berlin ve civar bölgelere yapılan teslimatların modellendiği araştırmada, özellikle nüfusun yoğun olarak toplandığı bölgelerdeki kargo faaliyetlerinde elektrikli araçlar verimlilik konusunda liderliği elde ederken dizel araçlar ikinci ve dronlar ise sonuncu olmuş.

    Mesafe artınca fark kapanıyor

    Araştırmacılar, beklenenin aksine 10 kata kadar daha az verimli olan dronların bu derece çevre düşmanı olmasının sebebini bu araçların fiziksel özelliklerine bağlıyor. Uzmanlara göre muazzam bir teknoloji ürünü olarak görülen çok pervaneli dronlar, ne yazık ki pervaneye sahip olmadıkları için havada kalabilmek adına kendilerini sürekli yukarıya itmek zorunda. Mevcut haliyle fazla enerji sarfiyatına neden olan bu durum, drona yüklenen kargonun ağırlığı ve aracın karşılaştığı rüzgâr da hesaba katılınca işleri farklı noktalara taşıyor. Sadece bir parça yük taşıyabilen dronlar, dönüş yolculuklarını da boş yaptıkları için gereksiz enerji sarfiyatına neden oluyor.

    Şehir içinde 10 kata kadar daha fazla enerji tüketeceği düşünülen teslimat dronları, ne kadar çevreci?
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    Nüfus yoğunluğu hususunun altını çizen araştırmacılar, bir panel vanın yüzlerce parça mal taşıyabildiğini ve şehir içindeki kısa mesafe teslimatlarında daha az enerji kaybı ortaya çıktığını belirtiyor. Kat edilecek mesafenin 8 km’ye kadar çıktığı tekli teslimat durumlarında ise dronlar dizel araçlara göre daha ideal alternatif olarak ortaya çıkıyor. Ancak elektrikli panel vanların her hâlükârda en verimli araçlar olduğunu belirtmek gerek.

    Çalışmaya salt çevreci gözüyle ve enerji tüketimi perspektifinden bakmak ne kadar doğru bilinmez fakat elektrikli ya da dizel araç kullanmak için yapılan personel ve bakım masrafları gibi kalemlerin de dronların tercih edilmesi safhasında ölçüt alınabileceği söylenebilir. Yine de birçok kargo şirketinin çoğunlukla şehir içi bölgelere teslimat yaptığını düşündüğümüzde, elektrikli panelvan araçlar en mantıklı çözüm gibi duruyor.



    https://newatlas.com/drones/drone-delivery-efficiency-vs-trucks/?fbclid=IwAR2o7WERP2aBMnTnDd9KXV33q9T1gCLnuvAA-0HsycjINT-qeeg6tIhfy8M Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    hazarcep (Hazar ) 1 hf.
    En güzeli doblo ile dağıtmak
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    burakk, (Burakk gizli) 1 hf.
    Uzmanlara göre muazzam bir teknoloji ürünü olarak görülen çok PERVANEli dronlar, ne yazık ki PERVANEye sahip olmadıkları için havada kalabilmek adına kendilerini sürekli yukarıya itmek zorunda.

    Bunu gören bir tek ben mi varım?

    Ayrıca buraya da biraz bilgi bırakayım;
    Uçaklar, çok pervaneli dronlara veya helikopterlere göre aynı yakıt/bataryayla çok daha yüksek süratle, çok daha uzun mesafeyi, daha fazla yük taşıyarak gidebiliyorlar.

    Keza belki fikir verir açısından iki kişilik bir helikopter saatte 16 galon yakıp 130km gidebiliyorsa, iki kişilik bir uçak 6 galon ile 160km gidebiliyor,,,, ki helikopterler dronlardan biraz daha verimli çalışıyor (pervane sayısını azaltıp pervane çapını büyütmek genel olarak uçuş süresini arttırıyor) (pervane çapı veya sayısından ziyade ekstra olarak helikopterlerdeki sabite yakın pervane devri de motor verimi için başka bir avantaj sağlıyor) (dronlar pervane hızını değiştirerek yükselip alçalırlar, helikopterlerde bu durum farklı).

    Sonuç olarak direkt depodan kaldırmak yerine;
    Dronlar direkt olarak uçaklardan veya kara araçlarından paket ikmali yaparak,
    dikey kalkış ve dikey iniş yetenekleri sayesinde bu araçlara kol görevi görebilir ve çok hızlı ve verimli bir şekilde kargo dağıtımı sağlanabilir.
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    Bay Robot ( tunc) 1 hf.
    Hafif şeyler için ideal iki üç parça kıyafet yemek ve saire...
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Avlarlar bizim ülkede
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf.
    Bu dronlar zaten türkiye ve benzerı çarpık kentleşmenin yaygın oldugu ülkelerde calısmayacak.
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 1 hf.
    Çevreciliği falanı filanı umurumda değil! İnsanları mesleğinden edecek bu tür zırvalıklara ve bunlardan gelecek paketi bekleyen enbesil yaşam formlarına (sözde insan) karşıyım.
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    porsche911gt2 1 hf. RockConn
    Personel masrafından daha ucuza geliyorsa maliyeti, niye personele maaş vermeye devam etsin şirket . Şirketler hayır kurumu değil sonuçta . Vizyonunuz sıfır.



    Gelecekte dronelar ile dağıtım yapılırken aynı işlemi hala kas gücü ile yapmaya embesil denecek bilgin olsun.
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    St Batuhan (Batuhan Süersan) 1 hf. RockConn
    İnsanların daha kalifiye işlere yönelmesini sağlayacak olan bu işleri sonuna kadar destekler, böyle olaylarla uğraşılmasını uygun görenlere de karşı dururum. Benzer durumu rpa çözümleri de sağlıyor ve bu konuda da çekinceler oluyor. Oysaki angarya işi ortadan kaldırmak, daha verimli konulara kanalize olmak için var bu durumlar. Yarın zaten bu olaya geçilmeyecek tüm dünyada birdenbire ama zaman içinde böyle durumlara karşılık kargocu olma hayalini azaltmak iyi olur. Aslında güzel bir hayal, insanların mutluluk ve heyecanını görmek ama ilerisi için bu olaydan vazgeçmek gerek.
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 hf.
    Şimdi burada parça parça teslimat ele alındığında ki o zaman elektrikli motorsikletlerle (benzinli de zaten üstündür) karşılaştırma yapılması gerekirdi, yine de drone daha enerji verimli, ayrıca sürücünün kaza yapma yaralanma riski yok.

    Toplu olarak alınan mazlemelerin belirli bir güzargahda dağıtılması ile dronla tek tek alıp dağıtılmasının karşılatırılmasının da doğru olmadığını düşünüyorum. Araştırma biraz elektrikli araçlara yönelik olmuş sanki.

    Bunun doğrusu trafiğin de olduğu alanlarda her bir destinasyona 10 ar veya 100 er kez, bir elektrikli motosiklet 50m, 100m, 500m, 1km, 10km, 50km gibi noktalara gidip geldiğinde ne kadar enerji harcıyor ve bakım masrafı çıkıyor (sürücü maliyetleri vs.) bir de sadece drone ile aynı mesefelere ne kadar enerji harcanıyor ve bakım masrafı oluyor. Bunlara bakmak gerekirdi. Diğer türlü dronun kapasitesi belli, sürekli git gel yapacağından sonuç daha verimsiz çıkacaktır.

    Elektrikli panel van için de aynı miktarda kargoyu bir kerede alıp gerekli noktalara taşıyan daha büyük kapasitede drone ile test etmek gerekir.
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    crazywinner3 1 hf.
    Drone'lar oldukça verimsiz. Yapacaklarsa VTOL daha mantıklı kesinlikle
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    joven 1 hf.
    Başımızın üstünde tartışmalara açık olan bu zımbırtıların uçup teslimat yapması nekadar güvenli olur havacılık yasasına takılır.
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