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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Şehir inşa etme oyunu Townscaper, mobil cihazlara geliyor

    Daha önce Steam üzeridnen PC için yayınlanan Townscaper, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı. Oyunun çıkış tarihi bilinmiyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    20 Mart 2021, 10:00 (1 sa.)
    290
    22
    1
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Şehir inşa etme oyunu Townscaper, mobil cihazlara geliyor
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    Yayıncılığını Raw Fury'nin yaptığı, geliştiriciliğini Oskar Stålberg'in yaptığı şehir inşa etme oyunu Townscaper, mobil cihazlar için duyuruldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Arttırılmış gerçeklik oyunu Space Invaders, mobil cihazlar için duyuruldu

    Ayrıca Bkz. "Just Cause: Mobile'dan sinematik fragman paylaşıldı"

    Şehir inşa etme oyunu Townscaper, bu yıl içerisinde mobil cihazlar için yayınlanacak. Ne yazık ki net bir yayın tarihi bilinmiyor. Mağaza sayfaları açılmadığı için diğer detaylar da bilinmiyor ancak oyunu incelemek isterseniz oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

    Oyunun tanıtım yazısını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Kıvrımlı sokakları olan şirin ada şehirleri inşa edin. Küçük kasabalar, yükselen katedraller, kanal ağları veya kolonlar üzerinde gökyüzü şehirleri...

    Amaç yok. Gerçek bir oyun da yok. Sadece bol bol inşa etme ve güzel görüntüler. Bu kadar.

    Townscaper deneysel bir tutku projesidir. Bir oyundan daha çok bir oyuncak denilebilir. Paletten renkler seçin, düzensiz bir ızgara kılavuz üzerinde renkli ev blokları yerleştirin ve Townscaper'ın temel algoritmasının bu blokları otomatik olarak sevimli küçük evlere, kemerlere, merdivenlere, köprülere ve yemyeşil arka bahçelere dönüştürmesini izleyin.



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    mert1907 17 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BLasTeaR (Uğur Y.) 19 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    terapi gibi bir video olmuş😅
    Dayanamayıp oyunu aldım, ilaç gibi gelecektir.
    Oyun Türkçe arayüze de sahipmiş ayrıca deneyenlere göre müzikleri de oldukça iyiymiş.
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