Şehir inşa etme oyunu Townscaper, mobil cihazlara geliyor

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Yayıncılığını Raw Fury'nin yaptığı, geliştiriciliğini Oskar Stålberg'in yaptığı şehir inşa etme oyunu Townscaper, mobil cihazlar için duyuruldu.

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Şehir inşa etme oyunu Townscaper, bu yıl içerisinde mobil cihazlar için yayınlanacak. Ne yazık ki net bir yayın tarihi bilinmiyor. Mağaza sayfaları açılmadığı için diğer detaylar da bilinmiyor ancak oyunu incelemek isterseniz oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Oyunun tanıtım yazısını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Kıvrımlı sokakları olan şirin ada şehirleri inşa edin. Küçük kasabalar, yükselen katedraller, kanal ağları veya kolonlar üzerinde gökyüzü şehirleri...



Amaç yok. Gerçek bir oyun da yok. Sadece bol bol inşa etme ve güzel görüntüler. Bu kadar.



Townscaper deneysel bir tutku projesidir. Bir oyundan daha çok bir oyuncak denilebilir. Paletten renkler seçin, düzensiz bir ızgara kılavuz üzerinde renkli ev blokları yerleştirin ve Townscaper'ın temel algoritmasının bu blokları otomatik olarak sevimli küçük evlere, kemerlere, merdivenlere, köprülere ve yemyeşil arka bahçelere dönüştürmesini izleyin.

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