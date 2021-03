Just Cause: Mobile'dan sinematik fragman paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Square Enix'in yaptığı popüler video oyun serisi Just Cause'ın mobil cihazlar için özel olarak geliştirilen yeni oyunu Just Cause: Mobile'dan bir fragman paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Bulmaca tabanlı basketbol oyunu NBA Ball Stars, mobil cihazlar için duyuruldu"

İlginizi Çekebilir

Just Cause: Mobile, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu

Geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Square Enix sunumunda Just Cause Mobile'ın yeni videosu sinematik bir fragman. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Oyunun mağaza sayfaları da henüz açılmadı bu yüzden ne yazık ki daha fazla detay bilinmiyor.

Bu yıl yayınlanması beklenen Just Cause Mobile, iOS ve Android için ücretsiz olarak yayınlanacak.

Just Cause: Mobile'ın çıkışında 4 farklı mod bulunacak. Bunlar: Just Cause serisinden tanınmış karakterlerin de bulunduğu bir hikaye modunda, Firebrand adlı gizli bir programın üyesi olarak Darkwater güçlerine karşı savaşacaksınız. Bir diğer mod olan çevrimiçi rekabetçi modda, 10 kişiden oluşan 3 farklı takım oluşturulacak ve ekip arkadaşlarınız ile bilrikte üssünüzü güvende tutmaya çalışacaksınız.

Üçüncü mod ise 4 kişiye kadar desteklenen co-op modu. Bu modda yine arkadaşlarınız ile birlikte size verilen görevi yapacaksınız. Son mod ise meydan okuma modu. Bu modda da kendi yeteneklerinizi test edebileceksiniz.

https://www.gematsu.com/2021/03/just-cause-mobile-cinematic-trailer

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.