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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Just Cause: Mobile'dan sinematik fragman paylaşıldı

    Oyun dünyasının popüler serilerinden biri olan Just Cause'un mobil için özel olarak hazırlanmış oyunu Just Cause: Mobile'dan sinematik bir fragman oluyor.
    19 Mart 2021, 23:59 (5 sa.)
    354
    2
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Just Cause: Mobile'dan sinematik fragman paylaşıldı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Square Enix'in yaptığı popüler video oyun serisi Just Cause'ın mobil cihazlar için özel olarak geliştirilen yeni oyunu Just Cause: Mobile'dan bir fragman paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Bulmaca tabanlı basketbol oyunu NBA Ball Stars, mobil cihazlar için duyuruldu"

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    Geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Square Enix sunumunda Just Cause Mobile'ın yeni videosu sinematik bir fragman. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Oyunun mağaza sayfaları da henüz açılmadı bu yüzden ne yazık ki daha fazla detay bilinmiyor. 

    Bu yıl yayınlanması beklenen Just Cause Mobile, iOS ve Android için ücretsiz olarak yayınlanacak.

    Just Cause: Mobile'ın çıkışında 4 farklı mod bulunacak. Bunlar: Just Cause serisinden tanınmış karakterlerin de bulunduğu bir hikaye modunda, Firebrand adlı gizli bir programın üyesi olarak Darkwater güçlerine karşı savaşacaksınız. Bir diğer mod olan çevrimiçi rekabetçi modda, 10 kişiden oluşan 3 farklı takım oluşturulacak ve ekip arkadaşlarınız ile bilrikte üssünüzü güvende tutmaya çalışacaksınız. 

    Üçüncü mod ise 4 kişiye kadar desteklenen co-op modu. Bu modda yine arkadaşlarınız ile birlikte size verilen görevi yapacaksınız. Son mod ise meydan okuma modu. Bu modda da kendi yeteneklerinizi test edebileceksiniz.



    https://www.gematsu.com/2021/03/just-cause-mobile-cinematic-trailer
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    mert1907 10 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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