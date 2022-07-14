Tam Boyutta Gör

Samsung, yenilikçi devre tasarımı ve gelişmiş yalıtım malzemeleriyle inşa edilen sektörün ilk 24Gbps GDDR6 belleklerini duyurdu. Bugüne kadar ki en hızlı GDDR6 belleğin yeni nesil ekran kartlarında kullanılması bekleniyor.



Sektörün ilk 24Gbps işleme hızına sahip olan 16-gigabit GDDR6 belleğini geliştirdiklerini duyuran Samsung, bellek teknolojisi alanındaki liderliğini koruduğunu bir kez daha gösterdi. Samsung'un EUV (aşırı ultraviyole) litografisini kullanan bellekler üçüncü nesil 10nm üretim sürecinde inşa ediliyor.

Tam Boyutta Gör

Yeni bellekler gelecek nesil ekran kartlarında ve konsollarda yer alacak. Ciddi performans ve enerji verimliliği avantajları sunan bellek, yapay zeka uygulamalarında ve HPC sistemlerinde de kullanılmak için tasarlanmış durumda. Belleklerin kullanım alanı sadece bunlarla da sınırlı değil. Zira otonom araçlar ve elektrikli otomobiller de yüksek hızlı belleklere ihtiyaç duymakta.

Yeni bellekler neler sunuyor?

Yenilikçi devre tasarımı ve akım sızıntısını en aza indiren yalıtım malzemesi ile tasarlanan 24Gbps GDDR6 bellekler, önceki 18Gbps versiyonuna göre yüzde 30 daha yüksek hızlar sunacak. Üst seviye ekran kartlarında bu bellekler, saniyede 1.1 terabayt düzeyinde veri aktarımı vadediyor. Samsung, dinamik voltaj değiştirme (DVS) teknolojisi sayesinde bu bellekler ile 1,35V GDDR6 endüstri standardına kıyasla 1,1V'da yaklaşık yüzde 20 daha yüksek verimliliğe sahip 20Gb/sn ve 16Gb/sn sürümlerini sunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Sektörde ilk: Samsung, 24Gbps GDDR6 belleklerini tanıttı