Tarihi test: KIZILELMA ilk kez insanlı savaş uçağıyla ortak görev yaptı

İnsanlı ve insansız hava araçları birlikte görev yaptı
K-SWARM programı, insanlı ve insansız hava araçları arasında birlikte çalışabilirlik (CUC-T) ve sürü taktiklerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Günümüz savaş uçaklarının geleceğe taşınmasında kritik bir rol üstlenen bu yaklaşımın gelecek nesil hava muharebe sistemlerinin temel yapı taşlarından biri olması bekleniyor.
Program kapsamında daha önce simülasyon ortamında geliştirilen algoritmalar, ilk kez gerçek uçuş şartlarında denendi. Baykar ise kendi tesislerinde bulunan gelişmiş yazılım ve donanım altyapısını kullanarak akıllı filo otonomisi yeteneklerini CUC-T algoritmalarına entegre etti. Şirket, KIZILELMA'nın gelişmiş otonom kabiliyetleri sayesinde entegrasyon sürecinin hızlı ve sorunsuz şekilde tamamlandığını belirtti. Böylece “sadık kanat arkadaşı” konsepti başarıyla sergilenmiş oldu.
M-346, KIZILELMA'yı uçuş sırasında yönetti
Gerçekleştirilen testlerde Bayraktar KIZILELMA, otonom taksi ve kalkışın ardından Baykar'ın Hardware-in-the-Loop (HIL) Laboratuvarı tarafından geliştirilen Smart Fleet Autonomy algoritmalarıyla M-346 savaş eğitim uçağına tamamen otonom şekilde katıldı.
Testlerde platformlar arasındaki veri paylaşımı için gelişmiş bir radyo frekansı tabanlı veri haberleşme sistemi de kullanıldı. M-346 ile KIZILELMA arasında aktarılan tüm veriler, Leonardo'nun GCC Tactical Platform adlı siber güvenlik çözümü tarafından gerçek zamanlı olarak korundu ve izlendi. Şirket, bu sistem sayesinde planlanan uçuş formasyonlarının komuta ve kontrolünün güvenli biçimde gerçekleştirildiğini vurguladı.
K-SWARM pilotların iş yükünün azaltılması, görev verimliliğinin artırılması ve karar mekanizmasının insan kontrolünde tutulması hedefleniyor. Önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek yeni testlerde sisteme daha fazla fonksiyon eklenmesi ve operasyonların karmaşıklık seviyesinin artırılması planlanıyor. Bilindiği üzere Baykar ve Leonardo, yarı yarıya (50-50) hisse ile LBA Systems isimli yeni bir şirket kurmuştu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel