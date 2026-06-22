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    Tarihi test: KIZILELMA ilk kez insanlı savaş uçağıyla ortak görev yaptı

    Baykar ve Leonardo, K-SWARM kapsamında KIZILELMA ile M-346'nın ilk canlı ortak uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Testlerde iki platformun koordineli görev kabiliyeti doğrulandı.

    KIZILELMA ilk kez insanlı savaş uçağıyla ortak görev yaptı Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden Baykar ile İtalyan savunma ve havacılık devi Leonardo, geleceğin hava muharebe konseptleri için geliştirilen K-SWARM programında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. İki şirket, insanlı ve insansız hava araçlarının ortak görev yapabilmesini hedefleyen program kapsamında gerçekleştirilen ilk canlı uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Testlerde Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı ile Leonardo M-346 platformu arasında gelişmiş koordinasyon ve müşterek görev kabiliyetleri doğrulandı.

    İnsanlı ve insansız hava araçları birlikte görev yaptı

    K-SWARM programı, insanlı ve insansız hava araçları arasında birlikte çalışabilirlik (CUC-T) ve sürü taktiklerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Günümüz savaş uçaklarının geleceğe taşınmasında kritik bir rol üstlenen bu yaklaşımın gelecek nesil hava muharebe sistemlerinin temel yapı taşlarından biri olması bekleniyor.

    KIZILELMA ilk kez insanlı savaş uçağıyla ortak görev yaptı Tam Boyutta Gör
    İlk canlı testler, Mayıs ayındaBaykar'ın Tekirdağ Çorlu'dakiuçuş ve test merkezinde gerçekleştirildi. Test kampanyasında Baykar'ın Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı ile Leonardo'ya ait M-346 Fighter Attack Variant ve İtalyan Hava Kuvvetleri envanterindeki T-346A takip uçağı görev aldı.

    Program kapsamında daha önce simülasyon ortamında geliştirilen algoritmalar, ilk kez gerçek uçuş şartlarında denendi. Baykar ise kendi tesislerinde bulunan gelişmiş yazılım ve donanım altyapısını kullanarak akıllı filo otonomisi yeteneklerini CUC-T algoritmalarına entegre etti. Şirket, KIZILELMA'nın gelişmiş otonom kabiliyetleri sayesinde entegrasyon sürecinin hızlı ve sorunsuz şekilde tamamlandığını belirtti. Böylece “sadık kanat arkadaşı” konsepti başarıyla sergilenmiş oldu.

    M-346, KIZILELMA'yı uçuş sırasında yönetti

    Gerçekleştirilen testlerde Bayraktar KIZILELMA, otonom taksi ve kalkışın ardından Baykar'ın Hardware-in-the-Loop (HIL) Laboratuvarı tarafından geliştirilen Smart Fleet Autonomy algoritmalarıyla M-346 savaş eğitim uçağına tamamen otonom şekilde katıldı.

    KIZILELMA ilk kez insanlı savaş uçağıyla ortak görev yaptı Tam Boyutta Gör
    Ardından M-346 üzerindeki yeni geliştirilen tam entegre aviyonik sistem sayesinde pilotlar, farklı uçuş formasyonlarını komuta etti. KIZILELMA ise insanlı-insansız görev bilgisayar sistemi üzerinden aldığı komutları tamamen otonom olarak uyguladı. Testlerde pozisyon değişiklikleri, ayrılma ve yeniden birleşme manevraları başarıyla gerçekleştirildi. KIZILELMA'nın tüm komutlara hassas şekilde karşılık verdiği aktarıldı.

    Testlerde platformlar arasındaki veri paylaşımı için gelişmiş bir radyo frekansı tabanlı veri haberleşme sistemi de kullanıldı. M-346 ile KIZILELMA arasında aktarılan tüm veriler, Leonardo'nun GCC Tactical Platform adlı siber güvenlik çözümü tarafından gerçek zamanlı olarak korundu ve izlendi. Şirket, bu sistem sayesinde planlanan uçuş formasyonlarının komuta ve kontrolünün güvenli biçimde gerçekleştirildiğini vurguladı.

    K-SWARM pilotların iş yükünün azaltılması, görev verimliliğinin artırılması ve karar mekanizmasının insan kontrolünde tutulması hedefleniyor. Önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek yeni testlerde sisteme daha fazla fonksiyon eklenmesi ve operasyonların karmaşıklık seviyesinin artırılması planlanıyor. Bilindiği üzere Baykar ve Leonardo, yarı yarıya (50-50) hisse ile LBA Systems isimli yeni bir şirket kurmuştu.

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    H
    hasandemirrr 4 gün önce

    çok güzel

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