2025 yılında iki KAAN havalanacak: HÜRJET teslimatları ise 2026'da başlayacak

- 2 adet KAAN gelecek yıl uçacak
- F-16’lar ile kıyaslamak mümkün değil
- HÜRJET teslimatları 2026’da başlayacak
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2 adet KAAN gelecek yıl uçacak
Demiroğlu yaptığı açıklamalarda KAAN’ın ilk test uçuşlarını yaptıklarını ve bu sene bir uçuş daha yapılacağını aktardı. Esas geliştirme test uçuşlarının 2025 yılında yapılacağını aktaran Demiroğlu, gelecek yıl 2 tane KAAN’ın havalanmış olacağını söylerken konuşmasına şöyle devam etti: “2028'de de ilk teslimatımızı Hava Kuvvetlerine yapmış olacağız. Bütün siparişlerimizi vermiş bulunuyoruz. Hazırlıklarımız bu yönde devam ediyor. Çok agresif bir takvim. Yapabilir miyiz diye herkes soruyor ama biz bunu yapacağız”
Demiroğlu aynı zamanda KAAN, ANKA 3 ve KIZILELMA’nın birlikte göreve gideceklerini, bu sistemlerin zaten görünmez (radar izi düşük) olarak tasarlandığını söyledi. KAAN pilotu aynı zamanda birlikte uçtuğu bu insansız sistemleri de kontrol edebilecek, gerektiğinde veya KAAN’ın gitmesinin zor olduğu yerlere doğrudan bu insansız araçlar gidecek.
F-16’lar ile kıyaslamak mümkün değil
“Kaan mahallenin abisi. Her zaman ortaya çıkmayacak. Çıktığı zamanda 'ortadan kaçın' diyeyim. Kaan pilotu aynı anda ANKA-3 ve Kızılelma'yı kullanabilecek. Kaan'ı gidemediği yerlere insansız uçaklar gidecek. Hem Kaan, hem Kızılelma hem de ANKA-3 görünmez olarak olay yerine gidip gelecekler. F-16'lar ile bu Kaan'ı kıyaslamak mümkün değil. Bu bir arabayla bir uçağı kıyaslamak gibi bir şey. KAAN'ın özelliklerinin bazılar şu anda F-22'de bile yok, olmayacak. F-22 çok güzel ama eski bir uçak.”
HÜRJET teslimatları 2026’da başlayacak
Mevcut HÜRJET’in 45 bin irtifayı aşarak Türkiye rekoru kırdığını hatırlatan Demiroğlu, çok yakında süpersonik hızla çıkacaklarının da altını çizdi. HÜRJET, son testlerinde 0,9 Mach hıza kadar zaten ulaşmıştı. Demiroğlu, HÜRJET’in teslimatlarının ise 2026 yılının içinde Hava Kuvvetleri’ne başlayacağı konusunda da güvence verdi.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.