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    2025 yılında iki KAAN havalanacak: HÜRJET teslimatları ise 2026'da başlayacak

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, yaptığı açıklamada KAAN'ın ilk teslimatının 2028 yılında gerçekleşeceğini ve 2025 yılında iki KAAN’ın uçacağını söyledi.
    2025 yılında iki KAAN havalancak: HÜRJET'te ise hedef 2026 Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TEKNOFEST Adana’da TRT Haber’e yaptığı açıklamalarda Milli Muharip Uçak KAAN hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Demiroğlu, KAAN'ın ilk teslimatının 2028 yılında gerçekleşeceğini ve 2025 yılında iki KAAN’ın uçacağını söyledi. Ayrıca SSB raporunda ilk teslimatının 2027'ye ertelendiği belirtilen HÜRJET'in 2026'da teslim edileceği aktarıldı.

    2 adet KAAN gelecek yıl uçacak

    Demiroğlu yaptığı açıklamalarda KAAN’ın ilk test uçuşlarını yaptıklarını ve bu sene bir uçuş daha yapılacağını aktardı. Esas geliştirme test uçuşlarının 2025 yılında yapılacağını aktaran Demiroğlu, gelecek yıl 2 tane KAAN’ın havalanmış olacağını söylerken konuşmasına şöyle devam etti: “2028'de de ilk teslimatımızı Hava Kuvvetlerine yapmış olacağız. Bütün siparişlerimizi vermiş bulunuyoruz. Hazırlıklarımız bu yönde devam ediyor. Çok agresif bir takvim. Yapabilir miyiz diye herkes soruyor ama biz bunu yapacağız”

    Demiroğlu aynı zamanda KAAN, ANKA 3 ve KIZILELMA’nın birlikte göreve gideceklerini, bu sistemlerin zaten görünmez (radar izi düşük) olarak tasarlandığını söyledi. KAAN pilotu aynı zamanda birlikte uçtuğu bu insansız sistemleri de kontrol edebilecek, gerektiğinde veya KAAN’ın gitmesinin zor olduğu yerlere doğrudan bu insansız araçlar gidecek.

    F-16’lar ile kıyaslamak mümkün değil

    Kaan mahallenin abisi. Her zaman ortaya çıkmayacak. Çıktığı zamanda 'ortadan kaçın' diyeyim. Kaan pilotu aynı anda ANKA-3 ve Kızılelma'yı kullanabilecek. Kaan'ı gidemediği yerlere insansız uçaklar gidecek. Hem Kaan, hem Kızılelma hem de ANKA-3 görünmez olarak olay yerine gidip gelecekler. F-16'lar ile bu Kaan'ı kıyaslamak mümkün değil. Bu bir arabayla bir uçağı kıyaslamak gibi bir şey. KAAN'ın özelliklerinin bazılar şu anda F-22'de bile yok, olmayacak. F-22 çok güzel ama eski bir uçak.

    HÜRJET teslimatları 2026’da başlayacak

    2025 yılında iki KAAN havalancak: HÜRJET'te ise hedef 2026 Tam Boyutta Gör
    Demiroğlu, HÜRJET için seri üretimin başladığını, sadece Türkiye için değil Avrupa, Asya, Afrika’dan HÜRJET için taleplerin olduğunu belirtti. Bu taleplerin ciddi olduğunu, buradan yakında güzel haberler paylaşabileceklerini söyleyen Demiroğlu HÜRJET’in şimdiye kadar 123’ten fazla uçuş gerçekleştirdiğini belirtti. HÜRJET’in ikinci prototipi ise halihazırda üretimde ve bu ay içinde uçacak.

    Mevcut HÜRJET’in 45 bin irtifayı aşarak Türkiye rekoru kırdığını hatırlatan Demiroğlu, çok yakında süpersonik hızla çıkacaklarının da altını çizdi. HÜRJET, son testlerinde 0,9 Mach hıza kadar zaten ulaşmıştı. Demiroğlu, HÜRJET’in teslimatlarının ise 2026 yılının içinde Hava Kuvvetleri’ne başlayacağı konusunda da güvence verdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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