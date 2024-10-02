2025 yılında iki KAAN havalanacak: HÜRJET teslimatları ise 2026'da başlayacak

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TEKNOFEST Adana’da TRT Haber’e yaptığı açıklamalarda Milli Muharip Uçak KAAN hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Demiroğlu, KAAN'ın ilk teslimatının 2028 yılında gerçekleşeceğini ve 2025 yılında iki KAAN’ın uçacağını söyledi. Ayrıca SSB raporunda ilk teslimatının 2027'ye ertelendiği belirtilen HÜRJET'in 2026'da teslim edileceği aktarıldı.

2 adet KAAN gelecek yıl uçacak

Demiroğlu yaptığı açıklamalarda KAAN’ın ilk test uçuşlarını yaptıklarını ve bu sene bir uçuş daha yapılacağını aktardı. Esas geliştirme test uçuşlarının 2025 yılında yapılacağını aktaran Demiroğlu, gelecek yıl 2 tane KAAN’ın havalanmış olacağını söylerken konuşmasına şöyle devam etti: “2028'de de ilk teslimatımızı Hava Kuvvetlerine yapmış olacağız. Bütün siparişlerimizi vermiş bulunuyoruz. Hazırlıklarımız bu yönde devam ediyor. Çok agresif bir takvim. Yapabilir miyiz diye herkes soruyor ama biz bunu yapacağız”

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Demiroğlu aynı zamanda KAAN, ANKA 3 ve KIZILELMA’nın birlikte göreve gideceklerini, bu sistemlerin zaten görünmez (radar izi düşük) olarak tasarlandığını söyledi. KAAN pilotu aynı zamanda birlikte uçtuğu bu insansız sistemleri de kontrol edebilecek, gerektiğinde veya KAAN’ın gitmesinin zor olduğu yerlere doğrudan bu insansız araçlar gidecek.

F-16’lar ile kıyaslamak mümkün değil

“Kaan mahallenin abisi. Her zaman ortaya çıkmayacak. Çıktığı zamanda 'ortadan kaçın' diyeyim. Kaan pilotu aynı anda ANKA-3 ve Kızılelma'yı kullanabilecek. Kaan'ı gidemediği yerlere insansız uçaklar gidecek. Hem Kaan, hem Kızılelma hem de ANKA-3 görünmez olarak olay yerine gidip gelecekler. F-16'lar ile bu Kaan'ı kıyaslamak mümkün değil. Bu bir arabayla bir uçağı kıyaslamak gibi bir şey. KAAN'ın özelliklerinin bazılar şu anda F-22'de bile yok, olmayacak. F-22 çok güzel ama eski bir uçak.”

HÜRJET teslimatları 2026’da başlayacak

Tam Boyutta Gör Demiroğlu, HÜRJET için seri üretimin başladığını, sadece Türkiye için değil Avrupa, Asya, Afrika’dan HÜRJET için taleplerin olduğunu belirtti. Bu taleplerin ciddi olduğunu, buradan yakında güzel haberler paylaşabileceklerini söyleyen Demiroğlu HÜRJET’in şimdiye kadar 123’ten fazla uçuş gerçekleştirdiğini belirtti. HÜRJET’in ikinci prototipi ise halihazırda üretimde ve bu ay içinde uçacak.

Mevcut HÜRJET’in 45 bin irtifayı aşarak Türkiye rekoru kırdığını hatırlatan Demiroğlu, çok yakında süpersonik hızla çıkacaklarının da altını çizdi. HÜRJET, son testlerinde 0,9 Mach hıza kadar zaten ulaşmıştı. Demiroğlu, HÜRJET’in teslimatlarının ise 2026 yılının içinde Hava Kuvvetleri’ne başlayacağı konusunda da güvence verdi.

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