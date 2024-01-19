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    Selçuk Bayraktar: Fergani bu yıl ilk uyduyu fırlatacak!

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Fergani Uzay’ın kurucusu Selçuk Bayraktar, uzay hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, ilk uydu için bu yılı hedef olarak gösterdi.
    Selçuk Bayraktar: Fergani bu yıl ilk uyduyu fırlatacak! Tam Boyutta Gör
    Daha önceki içeriklerimizde aktardığımız gibi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay’ın oldukça önemli uzay hedefleri bulunuyor. Bayraktar tarafından kurulan bu şirketin yönetim kadrosunda ise Arif Karabeyoğlu gibi dünyanın sayılı roket bilimcilerinden birisi de bulunuyor. Bu bağlamda Selçuk Bayraktar, uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı olan Alper Gezeravcı’yı izlemek için Taksim Meydanı'ndaki "dome çadır” adı verilen dev kubbeli planetaryuma gitti. Bayraktar, burada yaptığı açıklamada Fergani Uzay’ın ilk uydusunu bu yıl içinde fırlatacaklarını açıkladı.

    Fergani bu yıl uzaya çıkıyor

    Fergani Uzay altında iki önemli proje yürütülüyor. Bunlardan birisi alçak Dünya yörüngesine uydu takımyıldızları konuşlandırmak. Bu, SpaceX’in Starlink takımyıldızına aslında bir rakip. Fergani takım uydularının aslında ilk olarak 2025 yılında fırlatılması bekleniyordu ancak bu takvim erkene çekilmiş durumda. Bayraktar’a göre ilk uydu bu yıl içinde fırlatılacak.

    Bayraktar’ın açıklamasının tamamı şu şekilde: "Yörünge transfer araçları üzerine de çalışıyoruz. Biliyorsunuz ülkemiz, savunma sanayisinde büyük atılımlar başardı. Sadece insansız hava araçlarında değil. Bunun yanında fırlatma etki sistemlerinde, roket motorlarında da artık katı yakıtlı motorlarını yapabilir hale geldi. Daha çok savunma sanayisi alanında bunlar. Bizlerin de hedefi Fergani adlı girişim olarak fırlatma sistemlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında kamunun kurduğu şirketler de var. Elbette bunlar böyle büyük sabır gerektiren stratejik projeler. Büyük sabır ve açıkçası büyük takımlarla adanmış takımlarla yapılan projeler. Aynen insansız hava araçlarımızda 20 yıldır katettiğimiz yol gibi. Aslında önemli olan o takım ve onun ruhu."

    Şirket tarafından üretilen 100 kg sınıfındaki mikro uydular 500-600 km irtifa aralığında hizmet verecek. Bu uydular haberleşme, coğrafi konumlandırma gibi çeşitli faydalı yüklere sahip olacak. Ku, Ka, S, L bandlarında haberleşme sağlayabilecek olan bu uydular küresel kapsama ağına sahip olacak. Bayraktar, bu uydulardan 5-15 yıl içerisinde 100’lerce fırlatılacağını daha önceki açıklamalarında söylüyor.

    Fergani aynı zamanda Space Tug olarak bilinen ve “uzay otobüsü” olarak tanımlanacak Yörünge Transfer Araçları üzerinde de çalışıyor. Bunlar, uyduları istenilen yörüngelerine taşımak için kullanılacak ve halihazırda böyle bir sistem mevcut değil.

    Bununla birlikte Selçuk Bayraktar, ilk Fergani uydusunun nasıl, ne zaman ve neyle fırlatılacağını açıklamadı. Bilindiği üzere DeltaV ve Roketsan gibi firmalar fırlatma sistemleri üzerinde çalışıyor. DeltaV, yörüngede ateşleme yapacak sistemleri dahi test etmiş durumda. Bu manada ilerleyen dönemlerde bu konuda önemli gelişmeler yaşanabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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