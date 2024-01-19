Selçuk Bayraktar: Fergani bu yıl ilk uyduyu fırlatacak!

Fergani bu yıl uzaya çıkıyor
Fergani Uzay altında iki önemli proje yürütülüyor. Bunlardan birisi alçak Dünya yörüngesine uydu takımyıldızları konuşlandırmak. Bu, SpaceX’in Starlink takımyıldızına aslında bir rakip. Fergani takım uydularının aslında ilk olarak 2025 yılında fırlatılması bekleniyordu ancak bu takvim erkene çekilmiş durumda. Bayraktar’a göre ilk uydu bu yıl içinde fırlatılacak.
Bayraktar’ın açıklamasının tamamı şu şekilde: "Yörünge transfer araçları üzerine de çalışıyoruz. Biliyorsunuz ülkemiz, savunma sanayisinde büyük atılımlar başardı. Sadece insansız hava araçlarında değil. Bunun yanında fırlatma etki sistemlerinde, roket motorlarında da artık katı yakıtlı motorlarını yapabilir hale geldi. Daha çok savunma sanayisi alanında bunlar. Bizlerin de hedefi Fergani adlı girişim olarak fırlatma sistemlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında kamunun kurduğu şirketler de var. Elbette bunlar böyle büyük sabır gerektiren stratejik projeler. Büyük sabır ve açıkçası büyük takımlarla adanmış takımlarla yapılan projeler. Aynen insansız hava araçlarımızda 20 yıldır katettiğimiz yol gibi. Aslında önemli olan o takım ve onun ruhu."
Şirket tarafından üretilen 100 kg sınıfındaki mikro uydular 500-600 km irtifa aralığında hizmet verecek. Bu uydular haberleşme, coğrafi konumlandırma gibi çeşitli faydalı yüklere sahip olacak. Ku, Ka, S, L bandlarında haberleşme sağlayabilecek olan bu uydular küresel kapsama ağına sahip olacak. Bayraktar, bu uydulardan 5-15 yıl içerisinde 100’lerce fırlatılacağını daha önceki açıklamalarında söylüyor.
Fergani aynı zamanda Space Tug olarak bilinen ve “uzay otobüsü” olarak tanımlanacak Yörünge Transfer Araçları üzerinde de çalışıyor. Bunlar, uyduları istenilen yörüngelerine taşımak için kullanılacak ve halihazırda böyle bir sistem mevcut değil.
Bununla birlikte Selçuk Bayraktar, ilk Fergani uydusunun nasıl, ne zaman ve neyle fırlatılacağını açıklamadı. Bilindiği üzere DeltaV ve Roketsan gibi firmalar fırlatma sistemleri üzerinde çalışıyor. DeltaV, yörüngede ateşleme yapacak sistemleri dahi test etmiş durumda. Bu manada ilerleyen dönemlerde bu konuda önemli gelişmeler yaşanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.