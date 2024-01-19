Tam Boyutta Gör Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Axiom Space’in Axiom Mission 3 göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) doğru yolculuğa çıktı. Böylelikle uzaya çıkan ilk Türk olma başarısını gösterdi. Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri Atatürk'ün meşhur sözü, "İstikbal göklerdedir!" oldu.

Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk oldu! İşte fırlatma anı 2 sa. önce eklendi

Alper Gezeravcı şu sözleri sarfetti: "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda, yüce Atamızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü, İstikbal göklerdedir!"

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İlk Türk astronotun uzaydaki ilk sözleri: "İstikbal Göklerdedir!"