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    Selfy'nin gençlere özel fırsatları devam ediyor

    Türk Telekom'un gençlik markası Selfy'nin marka iş birlikleri devam ediyor. Selfy müşterileri; Cafe Nero, Biletix, Tiktak ve Riot Games'de hediyeler ve indirimlerden faydalanıyor.
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    Selfy'nin gençlere özel fırsatları devam ediyor
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    Türk Telekom’un gençlik markası Selfy, çeşitli iş birlikleriyle avantajlar sunmaya devam ediyor. Selfy’lilere kahve, bilet, oyun alışverişi ve dakikalık araba kiralama gibi farklı alanlarda çeşitli indirimler ve hediyeler sunuluyor.

    Türk Telekom’un Caffe Nero ve Biletix ile geçen sene yaptığı iş birliği bu sene de devam ediyor. Selfy müşterileri Caffe Nero’da bir kahve alana bir kahve hediye ediliyor. Biletix’te ise Cuma günleri Biletix’in web sitesinden alınan konser, festival ve tiyatro biletlerinde yüzde 20 indirim uygulanıyor.

    Türk Telekom, dakikalık araç kiralama platformu TikTak ile iş birliği yaptı. İstanbul’da ilk kez araç kiralayan gençlere, ikinci kullanımlarında 200 TL bakiye tanımlanıyor.

    Selfy’liler Riot Games oyunlarında avantajlardan yararlanıyor. SMS veya Online İşlemler uygulamasından alınacak Türk Telekom Play Store kampanya kodları ile League of Legends için 250 RP, Legends of Runtera için 175 LoRa Coins ve Valorant için ise 175 Valorant Coins’in sahibi olabiliyorlar.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

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    Bloodin 2 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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