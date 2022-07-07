Selfy'nin gençlere özel fırsatları devam ediyor

Tam Boyutta Gör

Türk Telekom’un gençlik markası Selfy, çeşitli iş birlikleriyle avantajlar sunmaya devam ediyor. Selfy’lilere kahve, bilet, oyun alışverişi ve dakikalık araba kiralama gibi farklı alanlarda çeşitli indirimler ve hediyeler sunuluyor.

Türk Telekom’un Caffe Nero ve Biletix ile geçen sene yaptığı iş birliği bu sene de devam ediyor. Selfy müşterileri Caffe Nero’da bir kahve alana bir kahve hediye ediliyor. Biletix’te ise Cuma günleri Biletix’in web sitesinden alınan konser, festival ve tiyatro biletlerinde yüzde 20 indirim uygulanıyor.

Vodafone Red aboneleri bir yılda 528 milyon TL tasarruf elde etti 1 gün önce eklendi

Türk Telekom, dakikalık araç kiralama platformu TikTak ile iş birliği yaptı. İstanbul’da ilk kez araç kiralayan gençlere, ikinci kullanımlarında 200 TL bakiye tanımlanıyor.

Selfy’liler Riot Games oyunlarında avantajlardan yararlanıyor. SMS veya Online İşlemler uygulamasından alınacak Türk Telekom Play Store kampanya kodları ile League of Legends için 250 RP, Legends of Runtera için 175 LoRa Coins ve Valorant için ise 175 Valorant Coins’in sahibi olabiliyorlar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.