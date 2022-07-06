Vodafone Red aboneleri bir yılda 528 milyon TL tasarruf elde etti

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Vodafone, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği toplantıda Vodafone Red’in son 12 aydaki performansı ve sağladığı avantajlar hakkında bilgiler paylaşıldı. Vodafone Red müşteriler, son bir yılda toplam 528 milyon TL’lik ayrıcalıktan yararlanarak tasarruf elde etti.

Vodafone Red müşterileri ne kadar internet, dakika ve SMS kullandı?

Vodafone Red’lilerin tüketim verilene göre müşteriler son 1 yılda yaklaşık 2 milyar GB mobil internet kullandı, 51,4 milyar dakika konuştu ve 2,7 milyar SMS attı. Mobil internet kullanımı, 2 yıl öncesine göre 2,5 kat arttı. Red’lilerin aylık ortalama data kullanımı 20 GB’ı aştı. Böylece normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 3,2 kat daha fazla internet kullandı.

Vodafone Red, çeşitli popüler uygulamalarda ücretsiz sınırsız internet hizmeti sunuyor. Bu kapsamda son 12 ayda 46 milyon GB internet tüketildi. Müşteriler bu internet için ek ücret ödemedi. Tarifelerinde sınırsız uygulamalar olan Red'liler, olmayanlara göre ortalama 2,5 kat daha fazla internet tüketerek sınırsızlığın tadını çıkardı. Red’liler bir yılda internetinden yemeden sosyal medyada 3,5 milyon gün vakit geçirdi, mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 40 milyar mesaj attı, müzik uygulamalarında 138 milyon şarkı dinledi, YouTube'da 3 milyon video izledi, eğlence uygulamalarında 110 bin bölüm dizi izledi.

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Müşteri başına 42 TL tasarruf

Red marka iş birlikleri son 1 yılda toplam 1,7 milyon kez kullanıldı ve müşterilere yaklaşık 60 milyon TL’yi aşkın fayda yarattı. Müşteri başına ortalama 42 TL tasarruf sağlandı. Ekim 2021'de Red ayrıcalıklarına katılan Martı ile bugüne kadar 109 bin abone toplam 13 bin saat ücretsiz sürüş yaparak, dünyanın çevresini yaklaşık 6 kez dönecek kadar yol kat etti. Sesli rehber uygulamasıPiri iş birliği sayesinde de 12 binden fazla Red’li 12 ay ücretsiz üyelikten yararlanarak 2 milyon TL’yi aşkın fayda sağladı. 2021 sonundan beri yeni gelen Red'lilere sunulan 3 ve 6 aylık hediye Netflix ve Amazon Prime Video üyeliğinden yaklaşık 25 bin abone yararlandı. Bu aboneler toplam 2,4 milyon TL fayda elde etti.

Yurt dışı kullanımlarında 433 milyon TL tasarruf

Vodafone Red, yurt dışını ararken ve yurt dışındaki seyahatlerinde ücretsiz konuşma ve internet hizmetlerinden faydalanabiliyor. Red’liler 23 Vodafone ülkesini ayda 120 dakika ücretsiz arayabiliyor. Son 1 yılda toplam 200 bini aşkın Red'li tarifedeki dakikalarıyla bu ülkeleri tıpkı Türkiye’yi arar gibi arayarak 6,2 milyon dakika ücretsiz konuştu. Red’lilerin en çok aradığı ülkeler Almanya, Kıbrıs, Belçika, Hollanda ve Fransa oldu.

Seçili tarifelerdeki Red müşterileri, 40’tan fazla ülkedeki seyahatlerinde 4 gün boyunca ek ücret ödemeden yurtiçi tarifelerini kullanıyor. Her Şey Dahil Pasaport – Dünya hizmeti sayesinde 104 ülkede, Türkiye’deki tarifelerindeki ses, internet ve SMS haklarını kullanabiliyor. Vodafone Red’liler hem yurtdışında kullanım hem de yurtdışındaki yakınlarıyla iletişim için sunulan ayrıcalıklarla toplam 433 milyon TL tasarruf etti.

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İş birlikleri çoğalacak

Vodafone hali hazırda seçili tarifelerdeki Red müşterilerine, 40'tan fazla ülkede ek ücret ödemeden yurtiçindeki tarifesini 4 gün boyunca kullanma imkanı sunuyor. Yeni iş birlikleri sayesinde bu hizmetin kapsamı 130 ülkeye çıkacak. Avrupa’nın tamamında uluslararası dolaşım hizmetinden faydalanılabilecek.

Vodafone ayrıca yeni marka iş birlikleri ile müşterilerine daha fazla alanda ücretsiz kulanım ve ek indirim fırsatları sunacak. Eğlence Yanımda platformundaki markalara yenilere eklenerek bu servisi bir eğlence merkezi haline dönüştürecek.

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