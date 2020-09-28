Sennheiser’den maliyet odaklı kulaklık modeli

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Bir süre önce oyuncu ekipmanları bölümünü elden çıkaran Sennheiser geleneksel kulaklık segmentine ağırlık verecek. Sektörde 75 yılı geride bırakan firma maliyete odaklanan yeni bir kulaklık modeli duyurdu.

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Sennheiser HD 560S özellikleri ve fiyatı

Sennheiser HD 560S kulaklık modeli dış kısmındaki havalandırma ızgarası ile dikkat çekiyor. Uzun kullanım sürelerinde ısınmaya başlayan kulaklığın iç kısmı bu ızgara sayesinde hızlı bir şekilde hava akımını sağlayabiliyor. Ayrıca bu tasarım ses odasının biraz daha genişlemesini sağlıyor.

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Yeni polimer ile karıştırılmış diyafram zarları barındıran dönüştürücüler; akıcılık için optimize edilmiş ve açısı da bir odada üçgen şeklinde dizilen hoparlörlerin tecrübesini yansıtacak şekilde ayarlanmış.

Kulaklık 6Hz-38kHz aralığında geniş bir frekans tepkisine sahipken 110 desibel hassasiyet ve yüzde 0.05 toplam denge bozulması sunuyor. 120 ohm empedans değeri ise herhangi bir sanal müzik kaynağı ile kullanılmasını sağlıyor. Çıkarılabilir 3 metre kabloya sahip Sennheiser HD 560S kulaklık modeli 200$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

https://newatlas.com/wearables/sennheiser-hd-560s-headphones/

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