ŞOK marketler akıllı kurutma makinesi ve PS5 Pulse kulaklık satıyor

28 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
28 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung markasına ait AirDresser akıllı çamaşır kurutma makinesi yer alıyor. Dokunmatik LCD panelinden kontrol sağlanan makine 5 ceket ve 5 pantolonu aynı anda kurutabiliyor. Akıllı bakım özelliği de sunan ürün 69999TL.
Diğer taraftan Sony markasına ait PS5 Pulse 3D kablosuz kulaklık modeli USB Tip-C üzerinden şarj, 30 saate varan kullanım süresi, çift mikrofon ile arka plan gürültüsünü azaltma, kablosuz adaptör gibi özelliklerle 4399TL olarak satılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: