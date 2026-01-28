Giriş
    ŞOK marketler akıllı kurutma makinesi ve PS5 Pulse kulaklık satıyor

    28 Ocak ŞOK aktüel kataloğunda Samsung markasına ait AirDresser akıllı çamaşır kurutma makinesi ve Sony markasına ait PS5 Pulse 3D kablosuz kulaklık modeli yer alıyor.

    28 Ocak ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketler zincirinin hafta içi aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı çamaşır kurutma makinelerine, kablosuz kulaklıklardan mutfak gereçlerine ve fitness aletlerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    28 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    28 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung markasına ait AirDresser akıllı çamaşır kurutma makinesi yer alıyor. Dokunmatik LCD panelinden kontrol sağlanan makine 5 ceket ve 5 pantolonu aynı anda kurutabiliyor. Akıllı bakım özelliği de sunan ürün 69999TL. 

    Diğer taraftan Sony markasına ait PS5 Pulse 3D kablosuz kulaklık modeli USB Tip-C üzerinden şarj, 30 saate varan kullanım süresi, çift mikrofon ile arka plan gürültüsünü azaltma, kablosuz adaptör gibi özelliklerle 4399TL olarak satılacak. 

