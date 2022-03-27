SEO'da zararlı backlinkler nasıl tespit edilir?

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SEO yani arama motoru optimizasyonunu kısaca özetlemek gerekirse websitelerindeki sayfaların arama motoru algoritmalarına göre optimize edilmesidir diyebiliriz. Bu optimize işlemleri SEO içerisinde üçe ayrılır. Bu alanlar on - page (site içi) SEO, teknik SEO ve off - page (site dışı) SEO’dur. Bu içeriğimizde ise site dışı SEO’nun en önemli yapılarından olan backlink kavramını, zararlı backlink çeşitlerini ve bu zararlı backlinkleri nasıl tespit edebileceğimizi açıklayacağız.

Backlink nedir?

Backlink, en basit tabiriyle başka bir websitesinden sizin sitenizdeki bir sayfaya verilen bağlantı olarak tanımlanabilir. Arama motorları özellikle ilk yıllarda bir websitesine farklı kaynaklardan ne kadar çok referans link verilirse o websitesinin alanında otoriter bir kaynak olduğunu düşünüyor ve arama sonuç sayfasında bu siteleri öncelik veriyordu ve gelişen algoritmalar sayesinde farklı kriterler de gelse backlinkler SEO’da hala önemli bir yer kapsıyor.

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Zararlı backlink nedir?

Günümüzde birçok website sahibi İdeal şartlarda organik bir şekilde gerçekleşmesi gereken backlink alım sürecini daha da hızlandırmak adına ücretli backlink paketleri satın alabiliyorlar. Bu paketler sayesinde yüzlerce alakalı veya alaksız websitesinden backlink satın alıp SEO performanslarını iyileştirmeye çalışıyorlar. Fakat bazı kaliteli backlinkler sitenizde olumlu bir etki yaparken bazıları da site performansınızı oldukça negatif bir şekilde etkileyebilir.

Zaralı backlink çeşitleri

Yetişkin içerikli sitelerden alınan backlinkler

Spam veya kopya içeriğe sahip websitelerinden alınan linkler

Yorum yazarak alınan backlinkler

Otoritesi düşük dizin (index) sitelerinden alınan bağlantılar

Zararlı backlinkler nasıl tespit edilir?

Zararlı backlinkeri tespit etmek ve daha sonrasında bu backlinkleri Google Disavow Tool aracı ile reddetmek sitenizin bu kalitesiz ve spam olarak gözükebilecek backlinklerin neden olacağı performans düşüşlerinden korunmasını sağlayacaktır.

Zararlı backlinkleri tespit etmenin yolları

Sitenizin SEO performansınızı iyileştirmek için kullanabileceğiniz birçok araç bulunuyor. Bunlardan en bilinen ve sıkça kullanılanları Ahrefs, Semrush ve Moz gibi SEO araçlarıdır. Özellikle sitenize verilen çok sayıda backlink bulunuyorsa bu araçları kullanarak sitenize gelen backlinkleri tespit edebilir ve bu araçların sağladıkları kalite puanına göre zararlı backlinkleri filtreleyebilirsiniz.

gibi SEO araçlarıdır. Özellikle sitenize verilen çok sayıda backlink bulunuyorsa bu araçları kullanarak sitenize gelen backlinkleri tespit edebilir ve bu araçların sağladıkları kalite puanına göre zararlı backlinkleri filtreleyebilirsiniz. Bu araçlara ek olarak Google’ın site sahiplerine ücretsiz olarak sağladığı Search Console aracını kullanarak sitenize gele bağlantıları inceleyebilirsiniz.

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Zararlı backlinkler nasıl engellenir?

Zararlı backlinkler tespit edildikten sonra bu backlinkleri URL veya domain bazında mı engelleyeceğinze karar vermelisiniz. Genellikle zararlı backlinklerin geldiği domainler de spam olduğundan backlinkleri domain bazında engellemeniz daha doğru olacaktır. Tespit edilen zararlı backlinkleri domain:example.com şeklinde bir txt dosyasında listeledikten sonra sitenizin ait olduğu Search Console hesabından Google Disavow Tool aracına giriş yaparak hazırladığınız txt dosyanızı bu araca yükleyip sitenizi gelen zararlı backlinkleri bu şekilde engelleyebilirsiniz.

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