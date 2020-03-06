Servet değerinde Galaxy S20 Ultra Fortune koleksiyonu satışa çıktı

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Daha tanıtılmadan lüks telefon kaplama üreticilerinin kendi versiyonlarını sunduğu Galaxy S20 serisi ve Galaxy Z Flip modeli şimdi de Caviar firmasının elinde. Galaxy S20 Ultra Fortune koleksiyonu başta olmak üzere modeller farklı mücevher süslemelerine tabi tutulmuş.

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Caviar lüks modellere sinek, maça gibi iskambil simgelerini işlemiş. Ayrıca altın, safir, yakut gibi değerli taşlarla süslenmiş. Yine piton ve timsah derisi kaplamalar ile değeri arttırılmış. Dileyenlere ise karbon-titanyum tarzında dayanıklı kaplamalar da sunuluyor.

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Her lüks kaplama versiyonundan 21 adet üretilmiş. Bu bakımdan zengin tüketicilerin acele etmesi gerekiyor. Galaxy S20 Ultra Fortune koleksiyonu en pahalı set durumunda. 5600$-40000$ arasında modeller bulmak mümkün. Diğer modellerin lüks versiyonları 5000$-6000$ arasında seyrediyor. Lüks versiyonların görsellerini galerimizden bulabilirsiniz.

https://www.gizmochina.com/2020/03/05/caviar-announces-galaxy-s20-ultra-fortune-collection-covered-in-gold-and-gemstones/

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