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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Servet değerinde Galaxy S20 Ultra Fortune koleksiyonu satışa çıktı

    Akıllı telefonları lüks tüketim ürünlerine dönüştürmesi ile tanınan Caviar firması bu kez Galaxy S20 serisine ve Galaxy Z Flip modeline el attı. Fiyatlar ise cep yakıyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Servet değerinde Galaxy S20 Ultra Fortune koleksiyonu satışa çıktı
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    Daha tanıtılmadan lüks telefon kaplama üreticilerinin kendi versiyonlarını sunduğu Galaxy S20 serisi ve Galaxy Z Flip modeli şimdi de Caviar firmasının elinde. Galaxy S20 Ultra Fortune koleksiyonu başta olmak üzere modeller farklı mücevher süslemelerine tabi tutulmuş.

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    Galaxy S20 Ultra Fortune fiyatı ne kadar?

    Caviar lüks modellere sinek, maça gibi iskambil simgelerini işlemiş. Ayrıca altın, safir, yakut gibi değerli taşlarla süslenmiş. Yine piton ve timsah derisi kaplamalar ile değeri arttırılmış. Dileyenlere ise karbon-titanyum tarzında dayanıklı kaplamalar da sunuluyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel üretimin bir kısmını Costa Rica’ya kaydırıyor"

    Her lüks kaplama versiyonundan 21 adet üretilmiş. Bu bakımdan zengin tüketicilerin acele etmesi gerekiyor. Galaxy S20 Ultra Fortune koleksiyonu en pahalı set durumunda. 5600$-40000$ arasında modeller bulmak mümkün. Diğer modellerin lüks versiyonları 5000$-6000$ arasında seyrediyor. Lüks versiyonların görsellerini galerimizden bulabilirsiniz.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/05/caviar-announces-galaxy-s20-ultra-fortune-collection-covered-in-gold-and-gemstones/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cand. 2 hf.
    Normal hali de bizde servet değerinde zaten
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 hf. en beğenilen
    Atıyorum abd de veya avrupa da ayda ortalama 2000 dolar kazanan bırısı ıcın bu servet degerınde dedıgınız telefon 5-6 bin lira edıyor onların para bırımıyle.

    Bız de maaş 2000 lıra olsun, sıradan versiyonu zaten 10.000 tl civarı. Yanı 2 kat servet öduyoruz alım gücü bakımından hesaplarsanız.
    Atıyorum abd de veya avrupa da ayda ortalama 2000 dolar kazanan bırısı ıcın bu servet degerınde dedıgınız telefon 5-6 bin lira edıyor onların para bırımıyle.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    SuperVisör (mahir cam) 2 hf.
    avrupalının tek maaşı 4000 evro civarı isteseler rahat alıcaklardır ama bu telefonlar arap kitlesi için hedeflenmiş
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    java (Tevfik Kaya) 2 hf.
    ABD, AB'deki ayda 2000 USD/Euro kazanan birisi geri zekalı gibi gidip 6000 USD/Euro'ya telefon almaz ama bizde alan birileri mutlaka çıkar...
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 hf. en beğenilen
    Atıyorum abd de veya avrupa da ayda ortalama 2000 dolar kazanan bırısı ıcın bu servet degerınde dedıgınız telefon 5-6 bin lira edıyor onların para bırımıyle.

    Bız de maaş 2000 lıra olsun, sıradan versiyonu zaten 10.000 tl civarı. Yanı 2 kat servet öduyoruz alım gücü bakımından hesaplarsanız.
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    cand. 2 hf.
    Normal hali de bizde servet değerinde zaten
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