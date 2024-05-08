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    Samsung Galaxy S24 için Android 15 (One UI 7) hazırlıkları başladı

    Samsung Galaxy S24 serisi için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesine halen daha uzun bir süre var ancak firma, halihazırda beta geliştirme süreçlerine başlamış durumda.
    Samsung Galaxy S24 için Android 15 (One UI 7) hazırlıklar başlad Tam Boyutta Gör
    Android 15 beta, bir süredir hayatımızda ve Google’ın Pixel cihazlarında bu sürüm bir süredir aktif olarak kullanıyor. Bununla birlikte Samsung, ilerleyen dönemlerde Galaxy S24 serisi kullanıcıları için kendi beta programını başlatacak. Henüz Android 15 tabanlı One UI 7 beta programının resmi olarak başlaması için birkaç ay daha olsa da Samsung, geliştirmelere başlamış durumda.

    Samsung, One UI 7 beta geliştirmelerine başladı

    Son bilgilere göre Samsung, Android 15 tabanlı olacak One UI 7.0 sürümünü geliştirmeye başladı. S928BXXU2BXE2 sürüm numarasına sahip yeni bir ürün yazılımı şu anda Samsung tarafından Galaxy S24 Ultra özelinde test ediliyor. Bu ürün yazılımın One UI 7.0 dışında başka bir sürüm olma olasılığı son derece düşük olarak görülüyor.

    Samsung Galaxy S24 için Android 15 (One UI 7) hazırlıklar başlad Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 Ultra için bu ürün yazılımının hala sadece bir test ürün yazılımı olduğunun altını çizelim, dolayısıyla nihai bir beta sürümünün çıkışının ne zaman olacağını söylemek güç. Öte yandan Samsung, One UI 6.0 için resmi beta programını Ağustos 2023’te başlatmıştı. Firmanın yine benzer bir zaman çizelgesine bağlı kalması oldukça muhtemel gibi görünüyor.

    Android 15’in önce çıkan özellikleri arasında Gizlilik Korumalı Alan, kısmi ekran paylaşımı ve yer açmak için sistem düzeyinde uygulama arşivleme yer alıyor. Bunların yanı sıra geliştirilmiş uydu bağlantısı, ek uygulama içi kamera kontrolleri ve yeni bir güç verimliliği modu da bulunuyor. Ancak değişikliklerin ve gelecek özelliklerin tamamı 14 Mayıs’taki Google I/O 2024’te açıklanacak. Samsung, bu özellikleri kendi güncellemesinde kullanacaktır ancak One UI 7.0 ile kendi geliştirdiği özellikleri de getirecektir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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