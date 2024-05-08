Samsung Galaxy S24 için Android 15 (One UI 7) hazırlıkları başladı

Tam Boyutta Gör Android 15 beta, bir süredir hayatımızda ve Google’ın Pixel cihazlarında bu sürüm bir süredir aktif olarak kullanıyor. Bununla birlikte Samsung, ilerleyen dönemlerde Galaxy S24 serisi kullanıcıları için kendi beta programını başlatacak. Henüz Android 15 tabanlı One UI 7 beta programının resmi olarak başlaması için birkaç ay daha olsa da Samsung, geliştirmelere başlamış durumda.

Samsung, One UI 7 beta geliştirmelerine başladı

Son bilgilere göre Samsung, Android 15 tabanlı olacak One UI 7.0 sürümünü geliştirmeye başladı. S928BXXU2BXE2 sürüm numarasına sahip yeni bir ürün yazılımı şu anda Samsung tarafından Galaxy S24 Ultra özelinde test ediliyor. Bu ürün yazılımın One UI 7.0 dışında başka bir sürüm olma olasılığı son derece düşük olarak görülüyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 Ultra için bu ürün yazılımının hala sadece bir test ürün yazılımı olduğunun altını çizelim, dolayısıyla nihai bir beta sürümünün çıkışının ne zaman olacağını söylemek güç. Öte yandan Samsung, One UI 6.0 için resmi beta programını Ağustos 2023’te başlatmıştı. Firmanın yine benzer bir zaman çizelgesine bağlı kalması oldukça muhtemel gibi görünüyor.

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Android 15’in önce çıkan özellikleri arasında Gizlilik Korumalı Alan, kısmi ekran paylaşımı ve yer açmak için sistem düzeyinde uygulama arşivleme yer alıyor. Bunların yanı sıra geliştirilmiş uydu bağlantısı, ek uygulama içi kamera kontrolleri ve yeni bir güç verimliliği modu da bulunuyor. Ancak değişikliklerin ve gelecek özelliklerin tamamı 14 Mayıs’taki Google I/O 2024’te açıklanacak. Samsung, bu özellikleri kendi güncellemesinde kullanacaktır ancak One UI 7.0 ile kendi geliştirdiği özellikleri de getirecektir.

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Samsung Galaxy S24 için Android 15 (One UI 7) hazırlıklar başlad