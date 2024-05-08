Samsung Galaxy S24 için Android 15 (One UI 7) hazırlıkları başladı

Samsung, One UI 7 beta geliştirmelerine başladı
Son bilgilere göre Samsung, Android 15 tabanlı olacak One UI 7.0 sürümünü geliştirmeye başladı. S928BXXU2BXE2 sürüm numarasına sahip yeni bir ürün yazılımı şu anda Samsung tarafından Galaxy S24 Ultra özelinde test ediliyor. Bu ürün yazılımın One UI 7.0 dışında başka bir sürüm olma olasılığı son derece düşük olarak görülüyor.
Android 15’in önce çıkan özellikleri arasında Gizlilik Korumalı Alan, kısmi ekran paylaşımı ve yer açmak için sistem düzeyinde uygulama arşivleme yer alıyor. Bunların yanı sıra geliştirilmiş uydu bağlantısı, ek uygulama içi kamera kontrolleri ve yeni bir güç verimliliği modu da bulunuyor. Ancak değişikliklerin ve gelecek özelliklerin tamamı 14 Mayıs’taki Google I/O 2024’te açıklanacak. Samsung, bu özellikleri kendi güncellemesinde kullanacaktır ancak One UI 7.0 ile kendi geliştirdiği özellikleri de getirecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.