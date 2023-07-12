iPhone'lar için iOS 17 public beta çıktı! (İndir)

Tam Boyutta Gör iOS 17 developer beta 3, geçtiğimiz günlerde yeniden yayınlandı. Apple’ın çok geçmeden iOS 17 public beta sürümü yayınlaması bekleniyordu. 12 Temmuz’da iOS 17 herkese açık beta yayınlandı.

iOS 17 Dev Beta çıktı: iOS 17 Developer Beta nasıl yüklenir? 1 ay önce eklendi

iOS 17 public beta indirme ve yükleme adımlarına geçmeden önce iPhone'unuzu iCloud'a veya bilgisayarınıza yedeklediğinizden emin olun. iOS 17’nin ilk betası olduğundan kullandığınız bir uygulamanın açılmaması veya genel yavaşlık gibi deneyimi olumsuz etkileyen bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

iOS 17 public beta indirme ve yükleme adımları

Apple, ilk kez iOS 17 güncellemesi ile geliştirici beta sürümleri ücretsiz dağıttı. Ancak, neticede geliştirici betası olduğundan daha fazla hata içerebileceği düşüncesiyle iPhone kullanıcıları iOS 17 public betayı bekledi. Peki, iOS 17 beta nasıl yüklenir?

Apple beta sayfasına girin. Apple kimliğinizle giriş yapın. iPhone'da yazılım güncelleme bölümüne gidin. Otomatik güncelleme altında beta güncelleme seçeneği görünecek. iOS Public Beta'yı seçin. Yazılım Güncelleme menüsüne geri dönün. iOS 17 public beta görünecektir.

Apple, her sene olduğu gibi iOS 17 final sürümünü iPhone 15 serisi tanıtımından sonra yayınlayacak.

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iOS 17 public beta çıktı: iOS 17 beta nasıl yüklenir?