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    Yerli sesli kitap platformu Dinlebi yurtdışı faaliyetlerine başladı

    Türkiye’nin yerli sesli kitap platformu Dinlebi Sesli Kitap uygulaması, kuruluşunun ikinci yıl dönümünde yurtdışı faaliyetlerine başladığını duyurdu.             
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    Sesli kitap platformu Dinlebi yurtdışı faaliyetlerine başladı
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    Ağustos ayında kuruluşunun ikinci yılını tamamlayacak olan Dinlebi, yurtdışı faaliyetlerine “Almanca” dil seçeneğiyle başladı. Dinlebi son güncellemesi ile birlikte Almanca ve İngilizce olarak çoklu dil seçeneğini de özelliklerine ekledi. 6 binden fazla Türkçe içerik sunan Dinlebi, Avrupa’nın en büyük sesli kitap dağıtıcılarından Bookwire ile yaptığı anlaşma sonucu 100 binin üzerinde Almanca ve İngilizce içeriği de arşivine ekliyor. Avrupa faaliyetlerini Hollanda ofisi üzerinden yürüten platform tarafından İspanyolca içerik ve dil desteğinin de çok yakında yayınlanacağı belirtildi.

    Yurtdışı Faaliyetleri Başladı

    Almanya pazarında zorlu rekabet

    Kitap ve Podcast dinlemelerinin kullanıcı başına aylık 20 saate yaklaştığı Almanya’da hemen hemen global tüm oyuncular aktif faaliyet yürütüyor. Dinlebi, geniş bir Türkçe katalog sunan tek platform olarak rakiplerinden ayrışıyor. Ayrıca diğer tüm uygulamalardan farklı olarak, kitap hediye etme, kitap dinlerken ortam sesi ekleme ve sosyal medyada sesli paylaşma gibi uygulama özellikleri ile de öne çıkıyor. 

    Yurtdışında da “Dinlebi”

    İlk günden itibaren yurt dışında da Dinlebi ismi ile faaliyet gösterme kararlılığında olduklarını belirten Dinlebi Kurucu Ortağı Ahmet Yaman “Marka ismine karar vermek eğlenceli ve heyecanlı bir süreç. İsim markaya dair önemli ipuçları verir. Start-up’ların genelde dünyaya açılmak gibi bir hayali olur. Bu nedenle global bir isim bulmaya çalışmakla başlayan serüven, İngilizce kısaltmalara yönelmeyle devam eder. Buna mutlak doğru veya yanlış denemez elbette. Ancak biz yerli bir girişim olma önceliğimizi isme karar verirken de koruduk. Türkçe bir sözcük olan ‘dinleme’yi bir öz olarak markalaştırdık. Bizce bu net bir tavırdı.” dedi.

    Türkiye’de özel içeriklere devam

    Dinlebi’nin Türkiye’deki içerik çalışmalarına da vurgu yapan Dinlebi Kurucu Ortağı Ahmet Yaman, “Yurtdışı ve çoklu dil seçeneği Dinlebi için çok önemli bir adım, ancak bu asıl pazarımız olan Türkiye’yi asla ikinci plana atmak anlamına gelmiyor. Sadece Dinlebi’de yayınladığımız özel eserlere devam edeceğiz. Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk’un tek sesli kitap yayıncısıyız. Yakın zamanda Veba Geceleri adlı eserini yayınladık, diğer eserlerini de yakın zamanda sunacağız. Bu gibi pek çok önemli eserleri yakın zamanda Dinlebi kullanıcıları ile buluşturduk ve buluşturmaya devam edeceğiz. Hem deneyim hem de içerik tarafındaki genişlemelerimizi birlikte yürütmeye özen gösteriyoruz.” dedi.

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