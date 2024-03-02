Tam Boyutta Gör Spotify, müzikle alakalı olmayan yeni bir abonelik seçeneği ekledi. Şimdilik sadece ABD'de sunulan sesli kitap üyeliği, 10 dolar karşılığında her ay 15 saatlik sesli kitap dinleme ve Spotify'ın 200.000'den fazla sesli kitap içeren kitaplığına erişim imkanı sunuyor.

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Karşılaştırmak gerekirse Spotify Premium, ABD'de 11 dolara sınırsız ve reklamsız müziğin yanında 15 saatlik sesli kitap okuma imkanı da sunuyor. Dolayısıyla fiyatlandırmanın biraz garip olduğunu belirtmemiz lazım. Sesli kitap platformu Audible ise ayda 15 dolara bir sesli kitap dinleme imkanı tanıyor. Tabi aboneliğe dahil ücretsiz kitap ve podcastleri de dinleme imkanı bulunuyor.

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Spotify, sadece sesli kitapları içeren yeni bir abonelik başlattı