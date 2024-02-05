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    Sevgililer Günü için ilişkinizi ısıtacak ve saçınızı şekillendirecek hediye önerisi

    14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi arıyorsanız Dreame Hair Glory yeni nesil saç kurutma makinesini seçenekleriniz arasına ekleyebilirsiniz. Dreame Hair Glory hakkında detaylı bilgi haberimizde.
    Sevgililer Günü için hediye önerisi: Dreame Hair Glory Tam Boyutta Gör
    Sevgililer Günü'nde sevgilisine ne hediye alacağına karar veremeyen erkekler veya kendini şımartmak isteyen kadınlar için bir hediye önerisiyle karşınızdayız. Son dönemde ön plana çıkan saç şekillendiriciler ve yeni nesil saç kurutma makineleri bu dönemde güzel bir hediye olabilir.

    Yaklaşık 6 yıl önce piyasaya sürülen saç şekillendiriciler günümüzde halen daha yüksek fiyatlara satılmaya devam ediyor. Çeşitli markalar, saç kurutma makinelerine yeni nesil özellikler ve yeni fonksiyonlar ekleyerek ekonomik bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Saç bakımını ve şekillendirmeyi evinde kendisi yapmayı tercih eden kadınlar bu cihazlara yöneliyor.

    Bu trendde öne çıkan ürünlerden birisi de Dreame markasının Hair Glory modeli oldu. Dreame Hair Glory sahip olduğu özellikleriyle ideal bir Sevgililer Günü hediyesi olarak değerlendirilebilir.

    Sevgililer Günü için hediye önerisi: Dreame Hair Glory Tam Boyutta Gör

    Yüksek hızlı yeni nesil saç kurutma makinesi: Dreame Hair Glory

    Dreame Hair Glory, gelişmiş negatif iyon teknolojisi, hafif tasarımı ve hassas sıcaklık kontrolü ile hızlı, basit ve rahat saç kurutma olanağı sağlıyor. Dakikada 110 bin dönüş hızına sahip olan motor saatte 55 metreküp hava üfleme kapasitesi ile ıslak saçları havalandırarak köklerine erişebiliyor.

    Yüksek hızlı, hafif ve sezgisel

    Dreame Hair Glory, 82 mm’lik kompakt ana silindir ve 345 gramlık hafifliği sayesinde saç kurutma işleminizi daha az yorucu hale getirmek için tasarlanmış. Sezgisel LED göstergelere sahip olan bu model, inovatif özellikleri ve gelişmiş teknolojisi ile fark yaratarak NTC termistörü ve gelişmiş mikroişlemcisi sayesinde kırık uçları, hasarlı saçları ve renk solmasını etkili bir şekilde azaltan tutarlı ve eşit ısıtma sağlıyor.

    Dreame Hair Glory, statik ve pürüzsüz saçları nötralize etmeye yardımcı olarak saçlara bakım yapıyor. Dört ayrı sıcaklık ayarı ve iki ayrı hava akış hızıyla saçlarınızı nasıl isterseniz öyle kurutmayı mümkün kılıyor.

    Dreame Hair Glory özellikleri

    • LED ekran
    • Hafif tasarım
    • 70 m/s hava akışı
    • 57 derece sabit ısı
    • 2 dakikada kurutma
    • Ağırlık: 345 gram
    • Güç: 1600 watt
    • Emiş gücü: 110.000 tr/mn
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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