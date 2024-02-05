Sevgililer Günü için ilişkinizi ısıtacak ve saçınızı şekillendirecek hediye önerisi

Tam Boyutta Gör Sevgililer Günü'nde sevgilisine ne hediye alacağına karar veremeyen erkekler veya kendini şımartmak isteyen kadınlar için bir hediye önerisiyle karşınızdayız. Son dönemde ön plana çıkan saç şekillendiriciler ve yeni nesil saç kurutma makineleri bu dönemde güzel bir hediye olabilir.

Yaklaşık 6 yıl önce piyasaya sürülen saç şekillendiriciler günümüzde halen daha yüksek fiyatlara satılmaya devam ediyor. Çeşitli markalar, saç kurutma makinelerine yeni nesil özellikler ve yeni fonksiyonlar ekleyerek ekonomik bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Saç bakımını ve şekillendirmeyi evinde kendisi yapmayı tercih eden kadınlar bu cihazlara yöneliyor.

Bu trendde öne çıkan ürünlerden birisi de Dreame markasının Hair Glory modeli oldu. Dreame Hair Glory sahip olduğu özellikleriyle ideal bir Sevgililer Günü hediyesi olarak değerlendirilebilir.

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Yüksek hızlı yeni nesil saç kurutma makinesi: Dreame Hair Glory

Dreame Hair Glory, gelişmiş negatif iyon teknolojisi, hafif tasarımı ve hassas sıcaklık kontrolü ile hızlı, basit ve rahat saç kurutma olanağı sağlıyor. Dakikada 110 bin dönüş hızına sahip olan motor saatte 55 metreküp hava üfleme kapasitesi ile ıslak saçları havalandırarak köklerine erişebiliyor.

Yüksek hızlı, hafif ve sezgisel

Dreame Hair Glory, 82 mm’lik kompakt ana silindir ve 345 gramlık hafifliği sayesinde saç kurutma işleminizi daha az yorucu hale getirmek için tasarlanmış. Sezgisel LED göstergelere sahip olan bu model, inovatif özellikleri ve gelişmiş teknolojisi ile fark yaratarak NTC termistörü ve gelişmiş mikroişlemcisi sayesinde kırık uçları, hasarlı saçları ve renk solmasını etkili bir şekilde azaltan tutarlı ve eşit ısıtma sağlıyor.

Dreame Hair Glory, statik ve pürüzsüz saçları nötralize etmeye yardımcı olarak saçlara bakım yapıyor. Dört ayrı sıcaklık ayarı ve iki ayrı hava akış hızıyla saçlarınızı nasıl isterseniz öyle kurutmayı mümkün kılıyor.

Dreame Hair Glory özellikleri

LED ekran

Hafif tasarım

70 m/s hava akışı

57 derece sabit ısı

2 dakikada kurutma

Ağırlık: 345 gram

Güç: 1600 watt

Emiş gücü: 110.000 tr/mn

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Sevgililer Günü için hediye önerisi: Dreame Hair Glory