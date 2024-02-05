Sevgililer Günü için ilişkinizi ısıtacak ve saçınızı şekillendirecek hediye önerisi

- Yüksek hızlı yeni nesil saç kurutma makinesi: Dreame Hair Glory
- Yüksek hızlı, hafif ve sezgisel
- Dreame Hair Glory özellikleri
- Yorumlar
Yaklaşık 6 yıl önce piyasaya sürülen saç şekillendiriciler günümüzde halen daha yüksek fiyatlara satılmaya devam ediyor. Çeşitli markalar, saç kurutma makinelerine yeni nesil özellikler ve yeni fonksiyonlar ekleyerek ekonomik bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Saç bakımını ve şekillendirmeyi evinde kendisi yapmayı tercih eden kadınlar bu cihazlara yöneliyor.
Bu trendde öne çıkan ürünlerden birisi de Dreame markasının Hair Glory modeli oldu. Dreame Hair Glory sahip olduğu özellikleriyle ideal bir Sevgililer Günü hediyesi olarak değerlendirilebilir.
Yüksek hızlı yeni nesil saç kurutma makinesi: Dreame Hair Glory
Dreame Hair Glory, gelişmiş negatif iyon teknolojisi, hafif tasarımı ve hassas sıcaklık kontrolü ile hızlı, basit ve rahat saç kurutma olanağı sağlıyor. Dakikada 110 bin dönüş hızına sahip olan motor saatte 55 metreküp hava üfleme kapasitesi ile ıslak saçları havalandırarak köklerine erişebiliyor.
Yüksek hızlı, hafif ve sezgisel
Dreame Hair Glory, 82 mm’lik kompakt ana silindir ve 345 gramlık hafifliği sayesinde saç kurutma işleminizi daha az yorucu hale getirmek için tasarlanmış. Sezgisel LED göstergelere sahip olan bu model, inovatif özellikleri ve gelişmiş teknolojisi ile fark yaratarak NTC termistörü ve gelişmiş mikroişlemcisi sayesinde kırık uçları, hasarlı saçları ve renk solmasını etkili bir şekilde azaltan tutarlı ve eşit ısıtma sağlıyor.
Dreame Hair Glory, statik ve pürüzsüz saçları nötralize etmeye yardımcı olarak saçlara bakım yapıyor. Dört ayrı sıcaklık ayarı ve iki ayrı hava akış hızıyla saçlarınızı nasıl isterseniz öyle kurutmayı mümkün kılıyor.
Dreame Hair Glory özellikleri
- LED ekran
- Hafif tasarım
- 70 m/s hava akışı
- 57 derece sabit ısı
- 2 dakikada kurutma
- Ağırlık: 345 gram
- Güç: 1600 watt
- Emiş gücü: 110.000 tr/mn
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.