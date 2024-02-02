14 Şubat Sevgililer Günü için uygun fiyatlı hediye önerileri

- 14 Şubat Sevgililer Günü Hediye Önerileri
- Hediyelik Ürünler
- Uygun Fiyatlı Teknolojik Hediyeler
- LEGO Setleri
- Giyim ve Aksesuar
- Yorumlar
14 Şubat Sevgililer Günü Hediye Önerileri
Hediyelik Ürünler
- Nostaljik Atlı Karınca Dekoratif Müzik Kutusu
- Sevgililer Gününe Özel Karaca Kahve Fincanı ve Çikolata Dolup Kalp Hediye Kutusu
- VegaGiftShop Istiridye Içinde Gerçek İnci Kolye
- Takı Ve Modası Gümüş Renk Pandora Çelik Bileklik
- Boomug Take Away Mug Pembe
- Stainless Steel Vacuum Flask Paslanmaz Çelik Termos 500 ml Yeşil
- Termometreli Led Dijital Göstergeli Çelik Termos Kırmızı 450 ml
- BSK Ceramics Handmade Yalıçapkını Çay Fincanı Seramik El Yapımı
- BSK Ceramics Handmade Panda Çay Fincanı Seramik El Yapımı
- Büyük Boy Giyilebilir Battaniye
- Peluş Ayak Isıtıcısı
Uygun Fiyatlı Teknolojik Hediyeler
- Kingboss M6 Akıllı Bileklik (Son 6 ayın en düşük fiyatı)
- MF Product Wear 0652 Akıllı Bileklik (Son 1 ayın en düşük fiyatı)
- Vestel V-Fit Akıllı Bileklik
- Xiaomi Smart Band 8 Akıllı Bileklik (Ürün sayfasındaki 60 TL kupon ile son 4 ayın en düşük fiyatı)
- Huawei Band 6 Akıllı Bileklik (Son 1 ayın en düşük fiyatı)
- Fitbit Inspire 2 Akıllı Saat
- Heybro HW20 Akıllı Bileklik (Son 6 ayın en düşük fiyatı)
- Kinboss Bracelet St1 Kingboss Akıllı Bileklik (Dip Fiyat)
- Honor Choice Earbuds X5 Bluetooth Kulaklık
LEGO Setleri
- LOZ Bonsai Ağacı Yapı Seti (426 parça)
- Sluban Pleyerid Kırmızı Gül Yapı Seti (254 parça)
- Çiçek Buketi Yapı Seti; Ayçiçeği/Gül/Küçük Papatya (568 parça)
- LOZ Çiçek Buketi Yapı Seti
- VRBFF Çiçek Buketi Yapı Seti; Menekşe/Büyük Mosterwort/Lale/Convallariae (534 prç)
- Çiçek Buketi Yapı Seti (646 parça)
- LEGO Iconic Kiraz Çiçekleri (430 prç)
- LEGO Technic Kaçış Kamyoneti (42090)
- LEGO Technic 42132 Motosiklet (163 prç)
- LEGO Sevgililer Günü Muhabbet Kuşları 40522 yapım seti (Son 1 ayın en düşük fiyatı)
Giyim ve Aksesuar
- Sirui Yahan Premium Askılı Kadın El Çantası
- Mustang Güneş Gözlüğü Erkek
- Osse OS3217 03 Kadın Güneş Gözlüğü
- Slazenger SALMA Erkek Polar Sweatshirt
- Giyim Dünyası Kadın Kanguru Cep Kapişonlu Crop Polar Sweatshirt
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.