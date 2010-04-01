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Sharkoon FireGlider Black Edition oyuncu faresi

Sharkoon, FireGlider Black Edition adını verdiği oyuncu faresini tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Yazıcı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Sharkoon, yeni oyuncu faresi FireGlider Black Edition'ı duyurdu. Yumuşak siyah yüzeye sahip olan FireGlider'ın, oyun tutkunları için hazırlandığı belirtiliyor. Üzerinde 6 tanesi programlanabilir 7 adet tuş barındıran farenin dahili hafızası bulunuyor böylece makrolar kaydedilebiliyor. Sharkoon FireGlider Black Edition, 600-3600 DPI arası tarama oranı veriyor. Farenin alt tarafına yerleştirilen ağırlıklar ile maksimum 20 g ağırlığa ulaşan fare ile daha iyi bir kullanım sağlanıyor.

Sharkoon'un oyunculara hitap eden faresi FireGlider Black Edition'ın 33$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi


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burak74 9 yıl
Ati' nin XL serisi fareleriyle aynı tasarıma sahip...
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ahbob 9 yıl
a4tech mouselerle hemen hemen degil tipkisinin aynisi.agirlik yerleri uzerindeki tuslar vb..
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escape0121 9 yıl
gayet mükemmel
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Inalough 9 yıl
Uygun bir fiyata satılırsa Türkiye'de talep çok olur. Başta ben eskiyen fareciğimin yerine değiştirebilirim.
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