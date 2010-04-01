Sharkoon FireGlider Black Edition oyuncu faresi

Sharkoon, yeni oyuncu faresi FireGlider Black Edition'ı duyurdu. Yumuşak siyah yüzeye sahip olan FireGlider'ın, oyun tutkunları için hazırlandığı belirtiliyor. Üzerinde 6 tanesi programlanabilir 7 adet tuş barındıran farenin dahili hafızası bulunuyor böylece makrolar kaydedilebiliyor. Sharkoon FireGlider Black Edition, 600-3600 DPI arası tarama oranı veriyor. Farenin alt tarafına yerleştirilen ağırlıklar ile maksimum 20 g ağırlığa ulaşan fare ile daha iyi bir kullanım sağlanıyor.

Sharkoon'un oyunculara hitap eden faresi FireGlider Black Edition'ın 33$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi