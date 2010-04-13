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Sharp, Dünya'nın ilk 4 renk filtreli 3D LCD TV'sini duyurdu

Sharp, Dünya'nın ilk 4 renk filtreli 3D destekli LCD TV'lerini duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Televizyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Sharp, Dünya'nın ilk 4 renk filtreli 3D LCD TV'sini duyurdu
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Bir süredir 3D teknoloji ile ilgili ürünleriyle ve duyurularıyla gündemde olan Sharp, Dünya'nın ilk 4 renk filtreli 3D LDC TV'lerini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda Quad Pixel teknolojisini tanıtan Sharp, bu teknoloji ile RGB renk filtresine Y'yi yani sarıyı eklemişti. Quad Pixel teknolojisi ile RGBY filtreli kullanılarak renk paleti genişletilmiş, 1 trilyondan fazla renk sunacağı ve renk gamutunun genişletileceği belirtilmişti. Quad Pixel ile ekranda görülen renklerin çok daha canlı ve ayırt edilebilir olacağı ifade edilmişti.

Sharp, son zamanlarda üzerinde durduğu 3D teknolojisi doğrultusunda, 3D gözlük gerektirmeyen küçük boyutlu LCD paneller üreteceğini duyurmuştu. Sharp yaptığı açıklamada Quad Pixel teknolojisi ile 3D teknolojisinin bu yeni LCD TV'lerde biraraya getirildiğini belirtti. Sharp'ın daha önceki haberlerde yayınladığımız 3D gözlüğü gerektirmeyen 3D panellerinin tersine ne yazıkki duyurulan bu televizyonlarda 3D gözlük gereksinimi devam ediyor.

Sharp, Dünya'nın ilk 4 renk filtreli 3D LCD TV'sini duyurdu
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Sharp'ın duyurduğu Dünya'nın ilk 4 renk filtreli 3D LCD TV'sinin benzer modellere oranla %80 daha fazla parlaklık ve kaliteli görüntü sunacağını iddia ediliyor. Quad Pixel teknolojisinin sunduğu geniş renk paleti ve 3D teknolojisinin birlikte kullanılacak olması bu iddiayı güçlendiriyor. Sharp'ın tanıtımını yaptığı yeni 3D LDC TV'lerde LED aydınlatma sisteminin olacağı ve tepkime süresinin de 4ms'nin altında olacağı belirtildi.

Sharp'ın4 renk filtreli 3D LDC TV'leri hakkındaki diğer teknik detayların önümüzdeki ay açıklanacağı söyleniyor. 3D teknolojisi üzerine büyük yatırımlar yapacak olan Sharp'ın 2012 yılına kadar 10 milyon ünitelik üretim rakamına ulaşması bekleniyor.


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yayluu 9 yıl
ben öyle boyutlu bir panel düşünüyorumki; eve kuracağım, nerde olursam olayım izleyebileceğim.. Boyut sınırı yok :D
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fotifoti 9 yıl
banyoya bi panel ,mutfağa bi panel , bi dene de balkona aldım mı tamamdır :)

++ :)
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aspirin_00 9 yıl
bu arada yukarıdaki resimde kızın gözlüğü mü çok büyük yoksa kız mı 10 yaşında da yüzüne oturmamış anlayamadım o ne yaaa bu gözlükler ileride göz bozukluğu yapmassa şaşmayın numarasız gözlük kullanmayın diyor doktorlar. en basit gözlük için bile bunu diyorlarsa bu tur gözlükler teknolojının getirdiği yarardan çok zarar olacağı kanısındayım
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GOGOMEZ 9 yıl
Bu panel çok çok iyi ama ? tasarımı Phılıps LED LUX Benzettim sanki.. kombinasyon bir panel-ama şuda bir gerçek aşırı yüklü fiyatı olur bunun XS1 Gibi. biraz Tr den uzak bir panel ama genede beğendim gerçekten hoş..
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aspirin_00 9 yıl
durun bakalım daha neler çıkacak 36 renkliside çıkar bunun yok yok 32 bitliği :D:D:D:D yakında tv ler kalkar 3 boyutlu sanal ortamgelir peahhh kimbilir şuan neyin üzerinde çalışıyorlar.
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einhander 9 yıl
cok etkıleyıcı
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Am@deus 9 yıl
Sharptan yine bir ilk
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