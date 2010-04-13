Sharp, Dünya'nın ilk 4 renk filtreli 3D LCD TV'sini duyurdu

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Bir süredir 3D teknoloji ile ilgili ürünleriyle ve duyurularıyla gündemde olan Sharp, Dünya'nın ilk 4 renk filtreli 3D LDC TV'lerini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda Quad Pixel teknolojisini tanıtan Sharp, bu teknoloji ile RGB renk filtresine Y'yi yani sarıyı eklemişti. Quad Pixel teknolojisi ile RGBY filtreli kullanılarak renk paleti genişletilmiş, 1 trilyondan fazla renk sunacağı ve renk gamutunun genişletileceği belirtilmişti. Quad Pixel ile ekranda görülen renklerin çok daha canlı ve ayırt edilebilir olacağı ifade edilmişti.

Sharp, son zamanlarda üzerinde durduğu 3D teknolojisi doğrultusunda, 3D gözlük gerektirmeyen küçük boyutlu LCD paneller üreteceğini duyurmuştu. Sharp yaptığı açıklamada Quad Pixel teknolojisi ile 3D teknolojisinin bu yeni LCD TV'lerde biraraya getirildiğini belirtti. Sharp'ın daha önceki haberlerde yayınladığımız 3D gözlüğü gerektirmeyen 3D panellerinin tersine ne yazıkki duyurulan bu televizyonlarda 3D gözlük gereksinimi devam ediyor.

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Sharp'ın duyurduğu Dünya'nın ilk 4 renk filtreli 3D LCD TV'sinin benzer modellere oranla %80 daha fazla parlaklık ve kaliteli görüntü sunacağını iddia ediliyor. Quad Pixel teknolojisinin sunduğu geniş renk paleti ve 3D teknolojisinin birlikte kullanılacak olması bu iddiayı güçlendiriyor. Sharp'ın tanıtımını yaptığı yeni 3D LDC TV'lerde LED aydınlatma sisteminin olacağı ve tepkime süresinin de 4ms'nin altında olacağı belirtildi.

Sharp'ın4 renk filtreli 3D LDC TV'leri hakkındaki diğer teknik detayların önümüzdeki ay açıklanacağı söyleniyor. 3D teknolojisi üzerine büyük yatırımlar yapacak olan Sharp'ın 2012 yılına kadar 10 milyon ünitelik üretim rakamına ulaşması bekleniyor.