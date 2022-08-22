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    Sharz.net, 40 milyon TL yatırımla yeni şarj istasyonları kuracak

    İlk şarj istasyonunu 4 sene önce kuran ve şu an ülkemizde toplam 461 istasyonla hizmet veren Sharz.net, yapacağı yeni yatırım ile istasyon sayısını 2023 sonuna kadar 1000 adete yükseltecek.
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    Ülkemizde elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için gerekli olan altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 461 şarj noktasıyla Türkiye'nin en yaygın şarj ağlarından birisine sahip olan Sharz.net, bu konuda yeni bir yatırım yapma hazırlığında.

    4 sene önce ilk şarj istasyonunu kuran ve bugüne kadar 20 Milyon TL'lik yatırım yapan Sharz.net, istasyon altyapılarını ve ağlarını geliştireceklerini açıkladı. Konuyla ilgili konuşan Sharz.net Genel Koordinatörü Ece Şengönül şu ifadelere yer verdi:

    "Elektrikli araçlar konusunda halen ülke olarak kat edeceğimiz daha çok yol var ve bu pazarda, global çapta önde gelen ülkelerden birinin de Türkiye olması adına canla başla çalışıyoruz. Bugün 461 adet olan şarj istasyonu sayımızı, 40 Milyon TL yatırım bedeliyle, 2023 sonuna kadar 1000 adete ulaştırma kararı aldık. Kurulacak ek 600 istasyondan 50'si DC yani hızlı şarj istasyonu olacak."

    "2030'a kadar istasyon sayısı 20 bine ulaşacak"

    Bugün İngiltere'de halka açık 20 bin şarj istasyonu olduğuna işaret eden Şengönül, "Bu sayı ülkemizde şu an ortalama 4 bin dolaylarında ve yüzde 10'unu Sharz.net oluşturuyor. 2030'a kadarsa istasyon sayımız minimum 20 bine ulaşacak. Ancak en önemli husus, elektrik üretiminde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak adına doğal kaynaklarımızdan yararlanmak ve kendi elektriğimizi üretmek. Zira elektrikli araç sayısı arttıkça elektrik tüketimi de artacak. Artık yeni kaynaklara ihtiyaç var." dedi.

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