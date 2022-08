YouTube Tesla içerikli kendi kendine sürüş videosunu yayından kaldırdı

Tam Boyutta Gör

Elektrikli ve akıllı araba sektörünün en önemli ismi olan Tesla, gündemde olmaya devam ediyor. Kendi kendine sürüş teknolojileri de aynı şekilde teknoloji etik konularında oldukça tartışılıyor. Geçtiğimiz günlerde YouTube’a eklenen kendi kendine sürüş testi videosu YouTube tarafından kaldırıldı.

Tesla şarj istasyonları Almanya'da yasaklanabilir 8 sa. önce eklendi

Topluluk kurallarına aykırı

Whole Mars Catalog tarafından yüklenen “Does Tesla Full-Self Driving Beta really run over kids?” isimli video, YouTube tarafından topluluk kurallarına aykırı olduğu için kaldırıldı. Videoda, Tesla yatırımcısı ve Tesla araba sahibi Tad Park, Tesla Model 3’ü yolda duran çocuklarından birine doğru sürüyor ve ardından karşıdan karşıya geçen başka bir çocuk üzerinde de “kendi kendine sürüş” özelliğini test ediyor. Araba, iki durumda da çocukları fark edip duruyor ancak video, yine de ciddi tepkiler topladı.

Tam Boyutta Gör

The Verge'e konuşan YouTube temsilcisi Ivy Choi, videonun zararlı ve tehlikeli içeriğe karşı politikalarını ihlal ettiğini ve platformun “küçüklerin tehlikeli faaliteyere katıldığını gösteren veya küçükleri tehlikeli faaliyetlere teşvik eden içeriklere izin vermediğini” söyledi. Videonun kaldırılmasının ardından Tad Park “Full Self Driving betasını daha önce denedim ve ona çocuklarımın hayatına pahasına güvenirim” dedi. Ayrıca Park, aracın saatte 13 km’den fazla gitmediğini ve test sürecinde direksiyon kontrolünün kendinde olduğunu belirtti.

Video Twitter’da hala duruyor

Video, 60000 izlenme civarındayken YouTube’dan kaldırılsa da Twitter’da hala duruyor. Twitter, olay hakkında bir açıklamada da bulunmadı. Başlayan tartışmaların ardından ABD’de Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, otomatik sürüş teknolojilerinin test etmek için çocuklarının kullanılmasına karşı uyardı. Ayrıca İdare, “Kimse araç teknolojilerinin performansını test etmek için kendi hayatını veya bir başkasının hayatını riske atmamalı. Tüketiciler, araç teknoloji testleri için asla kendi test senaryolarını oluşturmamalıdır” dedi. Tesla’nın tartışmalara sebep olan FSD Beta yazılımı, yalnızca testten geçen belirli kullanıcılar için aylık 199 dolar karşılığında kullanılabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

YouTube Tesla içeren bir videoyu yayından kaldırdı