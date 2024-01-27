Shazam, artık Bluetooth kulaklık takılıyken çalan müziği bulabiliyor

Tam Boyutta Gör Shazam, uygulama içinde çalan müziği ya telefonunuzun hoparlörü aktifken ya da kablolu kulaklık takılıyken tanımlayabiliyordu. Yeni güncelleme bu sorunu düzeltiyor; TikTok’ta, Instagram’da veya başka bir uygulamada size güzel gelen bir şarkıyla karşılaştığınızda artık Blueooth kulaklığınızı çıkarmadan kolayca şarkıyı shazamlayabilirsiniz. Yalnız bu özellik bazı uygulamalarda özellikle de oyunlarda çalışmayabiliyor.

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Shazam’ın bu özelliğini kullanmak için tek yapmanız gereken; uygulamayı açmak, kulaklık simgesinin çıkıp çıkmadığına bakmak ve ardından Shazam’ın bulunduğunuz yerde çalan ya da o anda açık uygulamada çalan müziği tanımlamasını beklemek. Diyelim ki TikTok videolarını kulaklıkla izliyorsunuz ve bir videoda beğendiğiniz bir şarkıya rastladınız. Shazam uygulamasını açın, Shazam'a tıklayıp ardından TikTok'a geri dönün. Birkaç saniye sonra müzik bir anlığına duracak. Shazam uygulamasına geri dönerek şarkının adını ve sanatçısını görebilirsiniz. Veya diyelim ki bir kafede kulaklıkla müzik dinliyorsunuz, beğendiğiniz bir şarkı çıktı ve hangi şarkının çaldığını bilmek istiyorsunuz. Artık kulaklığınızı çıkarmanıza gerek kalmadan şarkıyı shazamlayabilirsiniz.

Kullanıcılar: Yeni bir özellik değil!

Shazam, kulaklıkla uygulama içi şarkı bulma özelliğini iOS ve Android kullanıcılarına eş zamanlı sundu. Bazı kullanıcılar bu özelliğin zaten kullanılabildiğini belirtiyor ancak Shazam 17.3 sürüm notlarına göre yeni bir özellik.

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Shazam, artık Bluetooth kulaklıkla çalan müziği bulabiliyor