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    Anlık Bildirim

    Shazam, artık Bluetooth kulaklık takılıyken çalan müziği bulabiliyor

    Shazam, kulaklık takılıyken de bir uygulamada çalan müziği kolayca bulmanıza yardımcı oluyor. Yeni güncellemeyle bu özellik Bluetooth kulaklıklarda da çalışmaya başladı.
    shazam bluetooth kulaklık takılıyken çalan müziği bulabiliyor Tam Boyutta Gör
    Shazam, uygulama içinde çalan müziği ya telefonunuzun hoparlörü aktifken ya da kablolu kulaklık takılıyken tanımlayabiliyordu. Yeni güncelleme bu sorunu düzeltiyor; TikTok’ta, Instagram’da veya başka bir uygulamada size güzel gelen bir şarkıyla karşılaştığınızda artık Blueooth kulaklığınızı çıkarmadan kolayca şarkıyı shazamlayabilirsiniz. Yalnız bu özellik bazı uygulamalarda özellikle de oyunlarda çalışmayabiliyor.

    Shazam’ın bu özelliğini kullanmak için tek yapmanız gereken; uygulamayı açmak, kulaklık simgesinin çıkıp çıkmadığına bakmak ve ardından Shazam’ın bulunduğunuz yerde çalan ya da o anda açık uygulamada çalan müziği tanımlamasını beklemek. Diyelim ki TikTok videolarını kulaklıkla izliyorsunuz ve bir videoda beğendiğiniz bir şarkıya rastladınız. Shazam uygulamasını açın, Shazam'a tıklayıp ardından TikTok'a geri dönün. Birkaç saniye sonra müzik bir anlığına duracak. Shazam uygulamasına geri dönerek şarkının adını ve sanatçısını görebilirsiniz. Veya diyelim ki bir kafede kulaklıkla müzik dinliyorsunuz, beğendiğiniz bir şarkı çıktı ve hangi şarkının çaldığını bilmek istiyorsunuz. Artık kulaklığınızı çıkarmanıza gerek kalmadan şarkıyı shazamlayabilirsiniz.

    Kullanıcılar: Yeni bir özellik değil!

    Shazam, kulaklıkla uygulama içi şarkı bulma özelliğini iOS ve Android kullanıcılarına eş zamanlı sundu. Bazı kullanıcılar bu özelliğin zaten kullanılabildiğini belirtiyor ancak Shazam 17.3 sürüm notlarına göre yeni bir özellik.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 4 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 6 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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