Shazam, artık Bluetooth kulaklık takılıyken çalan müziği bulabiliyor

Shazam’ın bu özelliğini kullanmak için tek yapmanız gereken; uygulamayı açmak, kulaklık simgesinin çıkıp çıkmadığına bakmak ve ardından Shazam’ın bulunduğunuz yerde çalan ya da o anda açık uygulamada çalan müziği tanımlamasını beklemek. Diyelim ki TikTok videolarını kulaklıkla izliyorsunuz ve bir videoda beğendiğiniz bir şarkıya rastladınız. Shazam uygulamasını açın, Shazam'a tıklayıp ardından TikTok'a geri dönün. Birkaç saniye sonra müzik bir anlığına duracak. Shazam uygulamasına geri dönerek şarkının adını ve sanatçısını görebilirsiniz. Veya diyelim ki bir kafede kulaklıkla müzik dinliyorsunuz, beğendiğiniz bir şarkı çıktı ve hangi şarkının çaldığını bilmek istiyorsunuz. Artık kulaklığınızı çıkarmanıza gerek kalmadan şarkıyı shazamlayabilirsiniz.
Kullanıcılar: Yeni bir özellik değil!
Shazam, kulaklıkla uygulama içi şarkı bulma özelliğini iOS ve Android kullanıcılarına eş zamanlı sundu. Bazı kullanıcılar bu özelliğin zaten kullanılabildiğini belirtiyor ancak Shazam 17.3 sürüm notlarına göre yeni bir özellik.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.