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    Anlık Bildirim

    Shazam'da 100 milyardan fazla şarkı bulundu: İşte en çok aranan parça

    Shazam müzik tanımada en popüler uygulama. Apple, Shazam'da şimdiye kadar 100 milyardan fazla şarkı bulunduğunu paylaştı. Ayrıca tüm zamanların en çok aranan parçası da belli oldu.
    shazam 100 milyar şarkı bulma Tam Boyutta Gör
    Apple’ın 2018’de satın aldığı şarkı tanıma aracı Shazam, bugün önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Apple, kullanıcıların Shazam aracılığıyla 100 milyardan fazla şarkı bulduğunu duyurdu.

    Dante Monkey, en çok Shazamlanan şarkı oldu

    En çok bulunan şarkı Dante Monkey şarkısı. Tones and I’ın parçası 45 milyondan fazla kez Shazamlandı.

    Apple, Shazam’ı 2018’de satın aldı ve uzun süredir iOS, iPadOS ve macOS’te müzik tanıma özelliği olarak yer alıyor. iPhone’larda Denetim Merkezi’nden erişilebiliyor, Siri ile birlikte çalışıyor, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisinde Eylem düğmesine atanabiliyor ve hatta Apple Watch’tan (watchOS 11 gerektiriyor) kullanılabiliyor.

    Shazam’ın aylık 300 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 16 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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