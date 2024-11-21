Shazam'da 100 milyardan fazla şarkı bulundu: İşte en çok aranan parça

Dante Monkey, en çok Shazamlanan şarkı oldu
En çok bulunan şarkı Dante Monkey şarkısı. Tones and I’ın parçası 45 milyondan fazla kez Shazamlandı.
Apple, Shazam’ı 2018’de satın aldı ve uzun süredir iOS, iPadOS ve macOS’te müzik tanıma özelliği olarak yer alıyor. iPhone’larda Denetim Merkezi’nden erişilebiliyor, Siri ile birlikte çalışıyor, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisinde Eylem düğmesine atanabiliyor ve hatta Apple Watch’tan (watchOS 11 gerektiriyor) kullanılabiliyor.
Shazam’ın aylık 300 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.