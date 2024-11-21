Shazam'da 100 milyardan fazla şarkı bulundu: İşte en çok aranan parça

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın 2018’de satın aldığı şarkı tanıma aracı Shazam, bugün önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Apple, kullanıcıların Shazam aracılığıyla 100 milyardan fazla şarkı bulduğunu duyurdu.

Spotify, 640 milyon kullanıcıya ulaştı 1 hf. önce eklendi

Dante Monkey, en çok Shazamlanan şarkı oldu

En çok bulunan şarkı Dante Monkey şarkısı. Tones and I’ın parçası 45 milyondan fazla kez Shazamlandı.

Apple, Shazam’ı 2018’de satın aldı ve uzun süredir iOS, iPadOS ve macOS’te müzik tanıma özelliği olarak yer alıyor. iPhone’larda Denetim Merkezi’nden erişilebiliyor, Siri ile birlikte çalışıyor, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisinde Eylem düğmesine atanabiliyor ve hatta Apple Watch’tan (watchOS 11 gerektiriyor) kullanılabiliyor.

Shazam’ın aylık 300 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.

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Shazam'da tüm zamanların en çok aranan şarkısı belli oldu