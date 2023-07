100 dolarlık Shiba Inu sizi milyoner yapar mı? İşte Shiba Inu alternatifi coinler

Tam Boyutta Gör Kripto topluluğunun uzun süredir beklediği boğa sezonu bir türlü gelmek bilmiyor. Kripto para borsalarının karşı karşıya olduğu düzenleyici baskıları gündemde geniş yer bulurken topluluk arasında da belirsizliğin hakim olduğu görülüyor.

Bir sonraki boğa sezonunda hangi altcoin projesinin ralli yapacağına dair spekülasyonların ardı arkası kesilmezken kripto ekosistemindeki katılımcıların en çok sorduğu soruların arasında “100 dolarlık Shiba Inu sizi milyoner yapar mı?” gibi ünlü meme coin Shiba Inu’yla ilgili fiyat tahminlerinin olması dikkat çekiyor.

Dogecoin katili olarak adlandırılan Shiba Inu’ya yapılacak 100 dolarlık yatırımın bireyleri milyoner yapıp yapmayacağını merak edenler için basit bir hesap yapmak gerekiyor.

Ünlü meme coin SHIB, bu yazı yazıldığı saat itibarıyla CoinGecko verilerine göre 0,000007 dolardan işlem görüyor.

100 dolarlık Shiba Inu yatırımının 1 milyon dolar seviyesine ulaşması için Shiba Inu fiyatında 10 bin katlık bir artış yaşanması ve SHIB fiyatının 0,07 dolar bandına çıkması gerekiyor. Bununla birlikte yine CoinGecko verilerine bakarsak Shiba Inu fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesini yakaladığı 28 Ekim 2021 tarihinde bile ancak 0,00008616 dolara kadar yükselmiş olduğu görülebiliyor.

Kripto dünyasında her an her şeyin olabileceğini bir kenara koyar ve yalnızca elimizdeki bilgilerle ilerlersek tokenin şu anki seyrinde 100 dolarlık Shiba Inu yatırımının sizi milyoner yapması çok zor görünüyor.

Dogecoin ve Shiba Inu gibi bir dönemler yatırımcısına büyük kar getirmiş projelerden umudunu kesen kullanıcıların ise yeni projelere ve ön satış etkinliklerine eğilim gösterdiği belirtiliyor.

Shiba Inu alternatifi coinler arasında, topluluk odaklı Wall Street Memes token ve bir tür Bitcoin nostaljisi olan BTC20 coin öne çıkıyor.

Topluluk Odaklı Wall Street Memes Ön Satışı Devam Ediyor

Halen devam eden 30 aşamalı ön satış etkinliği ile Wall Street Memes token satın almak isteyen yatırımcılarla buluşan projede bugüne kadar toplanan fonların 16 milyon doları aştığı görülüyor.

Wall Street Memes projesinin merkezinde bulunan WSM tokenin pek çok ön satış coininin aksine pratik bir faydası bulunmuyor. Ancak projenin arkasında, 1 milyondan fazla üyesi bulunan bir kripto topluluğu yer alıyor.

Wall Street Memes projesi kendisini 2021 tarihli GameStop zaferinin bir temsilcisi olarak görüyor. Küçük yatırımcının birleşerek Wall Street’e karşı yürüttüğü hisse mücadelesi olarak tanımlanan GameStop olayı, Wall Street Memes projesinin başlangıç noktası olarak kabul ediliyor.

Projenin arkasındaki topluluğun ayrıca 32 dakikada tükenen ve 2021 yılında 2,5 milyon dolar kazandıran Wall Street Bulls NFT koleksiyonunun başarısının arkasındaki topluluk olduğu ifade ediliyor.

25 Mayıs’ta başlamış olmasına rağmen şu ana kadar toplanan fonların 16 milyon dolar gibi ciddi bir boyuta ulaşmasında ünlü iş insanı ve kripto meraklısı Elon Musk’ın da etkisinin olduğu söyleniyor.

Musk’ın Dogecoin üzerindeki etkisini bilen kripto topluluğu, 18 Mart ve 22 Nisan tarihlerinde ünlü CEO’nun Wall Street Memes projesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımlara yanıt vermiş olmasını bir işaret olarak kabul ediyor ve projeye ilgi gösteriyor.

Toplamda 2 milyar adet token arzı bulunan ve bu miktarın yarısının ön satışa açıldığı Wall Street Memes projesine yatırım yapmak isteyen kripto meraklıları, ETH, BNB veya USDT (ERC-20 veya BEP-20) kullanarak Ethereum blok zinciri veya Binance Smart Chain üzerinden ön satış etkinliğinde yer alabiliyor.

Bitcoin’e Geri Dönmek İsteyenlerin Tokeni BTC20

Son günlerde kripto ekosistemine katılan BTC20 token de yine Shiba Inu alternatifi coinler arasında gösteriliyor.

“Bitcoin’e Geri Dönelim” sloganıyla hareket eden bir ekip tarafından geliştirilen ve ön satışında 1 dolar karşılığında BTC20 token satın alma fırsatı sunan proje, Bitcoin’in yaşam döngüsünü yeniden hayata geçirmeyi hedefliyor.

Bitcoin’in aksine Proof of Stake (Hisse Kanıtı) mekanizması kullanılarak oluşturulan BTC20 token, ERC-20 uyumlu yeni bir kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor.

Ön satış etkinliği için Bitcoin’in 2011 yılındaki durumuna benzer olarak 6,05 milyon adet BTC20 token tahsis ediliyor ancak tokenin toplamda 21 milyon adet token arzı bulunuyor.

Devreye alınması planlanan Stake Et ve Kazan (Stake-to-Earn) mekanizmasıyla yatırımcılarına gelir sağlamayı amaçlayan projenin ön satış etkinliğinde satılmamış olan 14,95 milyon adet tokeninin, BTC20 stake eden yatırımcıları ödüllendirmek maksadıyla kilitleneceği söyleniyor.

Proje ekibinin hedefinde, sembolik bir fiyat olan 1 dolardan satılan BTC20 tokenlerin Bitcoin’de olduğu gibi 30 bin dolar seviyesine ulaşması bulunuyor.

Ön satış etkinliği sayfasında yer alan bilgilere göre şu ana kadar 400 bin üzerinde BTC20 token satın alındığı görülüyor.

Bitcoin’i pahalı bulan yatırımcılar, Ethereum (ETH), Tether (USDT) veya BNB kullanarak hem Ethereum hem de Binance Akıllı Zinciri üzerinden BTC20 token satın alabiliyor.

Teknik analiz dokümanına göre ön satış etkinliğinde herhangi bir fiyat artışının olmaması dikkat çekiyor.

