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    Shiba Inu’nun mobil oyunu Shiba Eternity yayında

    Bir dönemin epey popüler meme kripto paralarından Shiba Inu'nun (SHIB) resmi mobil oyunu Shiba Eternity, App Store ve Play Store'da yayınlandı.                       
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    Shiba Inu’nun mobil oyunu Shiba Eternity yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Popüler meme kripto para birimi Shiba’nın (SHIB) mobil younu Shiba Eternity için bekleyiş sona erdi. Shiba Eternity oyunu ücretsiz olarak yayınlandı.

    Shiba Inu’nun merakla beklenen kart oyunu Shiba Eternity, Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada kullanıma açıldı. Söz konusu açıklama Shiba Inu’nun resmi Twitter hesabı üzerinden yapıldı.

    Konu ile ilgili olarak açıklama şu şekilde yapıldı:

    “ShibaEternity artık dünya çapında Android ve iOS’ta yayında”

    Shiba Inu’nun baş geliştiricisi Shytoshi Kusama da orijinal tweet’i alıntılayarak 1 Ekim 2022’de oyun için tüm bilgilerin ve planların yayınlanacağını belirtti.

    Son olarak belirtmek gerekirse dünya genelinde yoğun ilgi gören Shiba Inu’nun oyunu Shiba Eternity, IOS indirme platformu App Store’da yapılan uygulama puanlamasına göre, 5 üzerinden 4,9 puan aldı. Henüz test aşamasında olan oyun yoğun ilgi görüyor.

    Shiba Eternity oyunu; The Witcher'ın kart oyunu Gwent, The Elder Scrolls: Legends ve Yu-Gi-Oh Duel'e benzer şekilde bir kart oyunu olarak tanımlanabilir.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shibagames.shibawoof

    Shiba Eternity Shiba Eternity Shiba Eternity Shiba Eternity Games Ücretsiz 417 MB

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    E
    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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