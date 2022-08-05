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Mastercard ortaklığıyla Avrupa ve Arjantin’de kullanıma açılan Binance Card’a yeni eklemeler gerçekleşti. Binance, kripto para kartı Binance Card’a XRP, SHIB ve AVAX desteği eklediğini duyurdu.

Binance Card’da Kripto Para Sayısı Artıyor

Kripto para borsaları artan rekabet ortamında hizmet alanlarını bir adım öteye taşımak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son eklenen kripto paralarla birlikte Binance Card; ADA, AVAX, BNB, BTC, BUSD, DOT, ETH, LAZIO, PORTO, SANTOS, SHIB, SXP, USDT ve XRP olmak üzere 14 kripto parayı destekliyor.

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Türkiye'de kullanılamıyor

Binance Card, Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ve Arjantin'de kullanılabiliyor. Türkiye'de kullanılamıyor.

Bunun yanında kart, kullanıcıların kripto para birimlerini dünya çağında 90 milyondan fazla MasterCard’a bağlı iş yerlerinde harcama yapılmasına izin verilecek. Binance dün yaptığı açıklamada Mastercard ile yaptığı iş birliği sayesinde Binance Card’ı Arjantin pazarında da kullanıma sunduğunu açıklamıştı.

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Binance Card'a SHIB, XRP ve AVAX desteği geldi