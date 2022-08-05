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    Anlık Bildirim

    Binance Card'a SHIB, XRP ve AVAX desteği geldi

    Binance'in Arjantin'de kullanıma sunduğu fiziksel kredi kartı Binance Card'a üç yeni kripto para desteği eklendi. Binance Card'ı kullanarak SHIB, XRP ve AVAX ile ödeme yapılabilecek.
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    Binance Card'a SHIB, XRP ve AVAX desteği geldi
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    Mastercard ortaklığıyla Avrupa ve Arjantin’de kullanıma açılan Binance Card’a yeni eklemeler gerçekleşti. Binance, kripto para kartı Binance Card’a XRP, SHIB ve AVAX desteği eklediğini duyurdu.

    Binance Card’da Kripto Para Sayısı Artıyor

    Kripto para borsaları artan rekabet ortamında hizmet alanlarını bir adım öteye taşımak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son eklenen kripto paralarla birlikte Binance Card; ADA, AVAX, BNB, BTC, BUSD, DOT, ETH, LAZIO, PORTO, SANTOS, SHIB, SXP, USDT ve XRP olmak üzere 14 kripto parayı destekliyor.

    Türkiye'de kullanılamıyor

    Binance Card, Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ve Arjantin'de kullanılabiliyor. Türkiye'de kullanılamıyor.

    Bunun yanında kart, kullanıcıların kripto para birimlerini dünya çağında 90 milyondan fazla MasterCard’a bağlı iş yerlerinde harcama yapılmasına izin verilecek. Binance dün yaptığı açıklamada Mastercard ile yaptığı iş birliği sayesinde Binance Card’ı Arjantin pazarında da kullanıma sunduğunu açıklamıştı.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 1 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 3 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 5 gün önce

    Çok güzel yaw

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