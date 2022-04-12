SHIB coin Robinhood borsasında listelendi

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Son günlerde Bitcoin tarafında yaşanan dalgalı seyire rağmen SHIBA INU dikkat çekici bir yükseliş trendine girdi. ABD’nin önemli borsalarından Robinhood listelemesi haberi ile birlikte yüzde 40 civarında bir artış kaydetti.

SHIBA INU neden artıyor?

Çok düşük komisyon ücretleri ile popüler borsalardan birisi haline gelen Robinhood bugün itibariyle 4 farklı kripto para birimini listelemeye başladı. SHIB, SOL, MATIC ve COMP bundan sonraki dönemde Robinhood borsasında yerini alacak.

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Haberin duyulması ile birlikte SHIBA INU da dikkat çekici bir tepki verdi. Gün içerisinde 0.00218$ seviyesinden 0.0030$ seviyesine kadar iğne atan SHIBA INU yatırımcısına yüzde 40 civarında kazandırdı.

Enflasyon verileri ve FED’in şahin tutumu nedeniyle bir süredir düşüş eğiliminde olan Bitcoin ne yazık ki SHIBA INU yükselişine daha fazla izin vermedi. Şu sıralar 0.0026$ seviyelerinde gezinen SHIBA INU Pazar değeri de 12.2 milyar dolar civarında kaldı.



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