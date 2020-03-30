Sıcak suyla banyo yapmak kalp hastalığı riskini azaltıyor

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Geçen sene sıcak banyonun kişilerin uyku kalitesini artırdığına yönelik araştırma yapılmış ve sonuçlar olumlu çıkmıştı. Yeni araştırmaya göre düzenli olarak yapılan sıcak banyolar sadece uyku kalitesini artırmıyor, aynı zamanda kardiyovasküler hastalığa bağlı ölüm riskini de azaltıyor.

Japon araştırmacılar tarafından yürütülen yeni araştırmada 30.076 orta yaşlı denek 1990 ile 2009 yılları arasında incelendi. 19 yıllık süreç boyunca 2.097 kişide kardiyovasküler hastalık geliştiği bu hastalıkların 275'inin miyokard infarktüsü, 53'ünün ani kardiyak ölüm, 1,769'unun ise serebrovasküler olay olduğu belirtiliyor.

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Değişken faktörler dahil edildi

Araştırmaya, araştırmayı potansiyel olarak etkileyebilecek faktörler de dahil edildi ve her gün sıcak banyo yapan kişilerde kardiyovasküler hastalık riskinin %28, serebrovasküler olay riskinin ise %26 daha az olduğu belirlendi. Ayrıca suyun sıcaklığının da önemli olduğu, suyun sıcaklığı arttıkça riskin azaldığı da belirtilmekle birlikte çok yüksek derecede sıcak suyun yaşlı bireylerde ölüm riskini artırdığı belirlendi.

Yapılan araştırma neticesinde küvet tarzı banyonun hipertansiyon riskini azalttığı da keşfedildi.

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Yeni araştırma Heart dergisinde yayımlandı.

https://newatlas.com/health-wellbeing/hot-bath-cardiovascular-disease/

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