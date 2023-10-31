Siemens ve Microsoft yapay zekâ için anlaştı

Alman teknoloji devi Siemens ve Amerikan yazılım devi Microsoft, insan ve makine iş birliğini arttırabilmek için yapay zekâyı kullanmak için bir proje üzerinde anlaştı.
Siemens Endüstriyel Yardımcı Pilot Programı, iki şirketin üretim, ulaşım ve sağlık sektörlerinde üretken yapay zekâyı kullanmak için birlikte çalışmasını sağlayacak.
Alman otomotiv tedarikçisi Schaeffler da Siemens Endüstriyel Yardımcı Pilot Programına dâhil olan firmalar arasında yer alıyor.
Proje, yeni ürünler tasarlarken, üretim ve bakımı organize ederken müşteri şirketlerindeki personele yardımcı olmak için yapay zekâ kopyalarını oluşturacak.
Yapılan ortaklıkla alakalı maddi tutarlar açıklanmadı.
Siemens CEO'su Roland Busch, “Bu program sayesinde, şirketlerin tasarım, geliştirme, üretim ve işletme biçiminde devrim yaratma potansiyeline sahip durumda” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.