Siemens ve Microsoft yapay zekâ için anlaştı

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Alman teknoloji devi Siemens ve Amerikan yazılım devi Microsoft, insan ve makine iş birliğini arttırabilmek için yapay zekâyı kullanmak için bir proje üzerinde anlaştı.

Siemens Endüstriyel Yardımcı Pilot Programı, iki şirketin üretim, ulaşım ve sağlık sektörlerinde üretken yapay zekâyı kullanmak için birlikte çalışmasını sağlayacak.

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Alman otomotiv tedarikçisi Schaeffler da Siemens Endüstriyel Yardımcı Pilot Programına dâhil olan firmalar arasında yer alıyor.

Proje, yeni ürünler tasarlarken, üretim ve bakımı organize ederken müşteri şirketlerindeki personele yardımcı olmak için yapay zekâ kopyalarını oluşturacak.

Yapılan ortaklıkla alakalı maddi tutarlar açıklanmadı.

Siemens CEO'su Roland Busch, “Bu program sayesinde, şirketlerin tasarım, geliştirme, üretim ve işletme biçiminde devrim yaratma potansiyeline sahip durumda” dedi.

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