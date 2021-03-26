Sigma fp L en küçük tek lensli aynasız kamera iddiasında

Fotoğrafçılık dünyasının önde gelen isimlerinden Sigma; kompakt boyutlara önem verenler için rekortmen bir aynasız kamera duyurdu. Sigma fp L en küçük aynasız tek lensli kamera iddiasında. Üstelik sensörü de iddialı.

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en küçük tam kare aynasız fotoğraf makinası satışa çıkıyor

Sigma fp L neler sunuyor?

Sigma fp L aynasız kamera modeli 61MP çözünürlüğünde tam kare sensör barındırıyor. Piyasadaki en yüksek çözünürlüklü tam kare sensörlerden birisini barındıran fp L modeli melez faz algılamalı otomatik odaklama özelliği ile yüksek hassasiyet sunuyor. Odaklama fotoğraf ve videolarda nesne takibi de yapabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Nvidia GTX 1050 Ti yüksek fiyatla yeniden bizlerle"

4K 30fps video kaydı gövde içerisinde 8-bit olarak, harici SSD’lere 12-bit CinemaDNG olarak veya harici kayıt cihazlarına RAW formatında gerçekleştirilebiliyor. Gerçek 249 video ve sadece harici kaydediciye DCI 4K çekim de ekstralar arasında.

USB Tip-C üzerinden şarj olan gövde web kamera desteği, 5x kırpma odaklı yakınlaştırma gibi özellikleri olan Sigma fp L modeli opsiyonel bir vizör ile geliyor. EVF-11 OLED vizör 3.69 milyon noktalı ve 90 derece eğilebiliyore. Sigma fp L gövde olarak 2499$ seviyesinde ve vizörü isteyenler ekstra 699$ daha ödemek zorunda.

Tam Boyutta Gör

https://www.engadget.com/sigmas-fp-l-tiny-full-frame-mirrorless-camera-135105298.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.