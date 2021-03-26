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    Sigma fp L en küçük tek lensli aynasız kamera iddiasında

    Sigma fp L aynasız kamera modeli küçük boyutlarının yanı sıra 61MP tam kare sensörü ile dikkat çekiyor. Sigma fp L aynasız kamera özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    26 Mart 2021, 21:00 (21 dk.)
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    Fotoğraf Makineleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sigma fp L en küçük tek lensli aynasız kamera iddiasında

    Fotoğrafçılık dünyasının önde gelen isimlerinden Sigma; kompakt boyutlara önem verenler için rekortmen bir aynasız kamera duyurdu. Sigma fp L en küçük aynasız tek lensli kamera iddiasında. Üstelik sensörü de iddialı.

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    Sigma fp L neler sunuyor?

    Sigma fp L aynasız kamera modeli 61MP çözünürlüğünde tam kare sensör barındırıyor. Piyasadaki en yüksek çözünürlüklü tam kare sensörlerden birisini barındıran fp L modeli melez faz algılamalı otomatik odaklama özelliği ile yüksek hassasiyet sunuyor. Odaklama fotoğraf ve videolarda nesne takibi de yapabiliyor.

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    4K 30fps video kaydı gövde içerisinde 8-bit olarak, harici SSD’lere 12-bit CinemaDNG olarak veya harici kayıt cihazlarına RAW formatında gerçekleştirilebiliyor. Gerçek 249 video ve sadece harici kaydediciye DCI 4K çekim de ekstralar arasında.

    USB Tip-C üzerinden şarj olan gövde web kamera desteği, 5x kırpma odaklı yakınlaştırma gibi özellikleri olan Sigma fp L modeli opsiyonel bir vizör ile geliyor. EVF-11 OLED vizör 3.69 milyon noktalı ve 90 derece eğilebiliyore. Sigma fp L gövde olarak 2499$ seviyesinde ve vizörü isteyenler ekstra 699$ daha ödemek zorunda.

    Sigma fp L en küçük tek lensli aynasız kamera iddiasında
    Tam Boyutta Gör



    https://www.engadget.com/sigmas-fp-l-tiny-full-frame-mirrorless-camera-135105298.html
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