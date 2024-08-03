Silindir şeklindeki yelkenler gemilerde yakıt tüketimini yüzde 90 azaltıyor

Tam Boyutta Gör İlginç bir çağda olduğumuz bir gerçek ve iklim krizi bu çağın en büyük gerçeklerinden. Dolayısıyla araştırmacıların verimliliği artırmak için geçmişe baktığını sıklıkla görüyoruz. Bu bağlamda gemilerin yakıt tüketiminde yüzde 90’a varan tasarruf sağlayabilen bir yelken geliştiriliyor. Eski olanı yeniden yeni hale getiren CoFlow Jet adındaki girişim, kargo gemilerinin güvertelerine monte edilecek dev silindirler üzerinde çalışıyor. Bu silindirlerin havayı emerek, basınçlandırarak ve daha sonra farklı bir yöne doğru fırlatarak itme gücü oluşturduğu belirtiliyor.

Silindir yelkenler geliyor

Kargo gemileri için son yıllarda tasarlanan yelken sistemlerine aşinayız. Ancak bu tip yüksek yelken sistemleri çoğu liman için uyumlu değil, bu da benimsenmeyi zorlaştırıyor. Ayrıca çoğunda hareketli parçalar da bulunuyor. Ancak CoFlow Jet, geliştirdikleri silindirlerin alçalabilir yapıda olacağını ve hareketli parçalarının olmadığını söylüyor. Böylece köprülerin altından geçmede veya limanlara girip çıkmada bir endişe yaşanmıyor. Ayrıca yelkenler mevcut gemilere de takılabiliyor.

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CoFlow Jet’in en büyük avantajı ise elbette çevre dostu olması. Silindir yelkenler, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 3'ünden sorumlu olan denizcilik sektörünü karbondan arındırmada önemli bir rol oynayabilir. Şirket henüz tasarım ve simülasyon aşamasında olsa da belirli nakliye rotalarında yüzde 50 ila 90 arasında bir yakıt tasarrufu öngörüyor. CoFlow Jet, kendi sistemlerinin şu anda az sayıda kargo gemisinde kullanılan rüzgar destekli tahrik ünitelerinden çok daha verimli olacağını söylüyor.

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Silindir yelkenler gemilerde yakıt tüketimini yüzde 90 azaltıyor