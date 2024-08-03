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    Anlık Bildirim

    Silindir şeklindeki yelkenler gemilerde yakıt tüketimini yüzde 90 azaltıyor

    Rüzgar destekli yeni bir tahrik türü yakında kargo gemilerine güç sağlayarak dizele olan bağımlılıkları azaltabilir. CoFlow Jet’in bu yenilikçi çözümü yakıt tüketiminde yüzde 90 tasarruf sağlıyor.
    Silindir yelkenler gemilerde yakıt tüketimini yüzde 90 azaltıyor Tam Boyutta Gör
    İlginç bir çağda olduğumuz bir gerçek ve iklim krizi bu çağın en büyük gerçeklerinden. Dolayısıyla araştırmacıların verimliliği artırmak için geçmişe baktığını sıklıkla görüyoruz. Bu bağlamda gemilerin yakıt tüketiminde yüzde 90’a varan tasarruf sağlayabilen bir yelken geliştiriliyor. Eski olanı yeniden yeni hale getiren CoFlow Jet adındaki girişim, kargo gemilerinin güvertelerine monte edilecek dev silindirler üzerinde çalışıyor. Bu silindirlerin havayı emerek, basınçlandırarak ve daha sonra farklı bir yöne doğru fırlatarak itme gücü oluşturduğu belirtiliyor.

    Silindir yelkenler geliyor

    Kargo gemileri için son yıllarda tasarlanan yelken sistemlerine aşinayız. Ancak bu tip yüksek yelken sistemleri çoğu liman için uyumlu değil, bu da benimsenmeyi zorlaştırıyor. Ayrıca çoğunda hareketli parçalar da bulunuyor. Ancak CoFlow Jet, geliştirdikleri silindirlerin alçalabilir yapıda olacağını ve hareketli parçalarının olmadığını söylüyor. Böylece köprülerin altından geçmede veya limanlara girip çıkmada bir endişe yaşanmıyor. Ayrıca yelkenler mevcut gemilere de takılabiliyor.

    CoFlow Jet’in en büyük avantajı ise elbette çevre dostu olması. Silindir yelkenler, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 3'ünden sorumlu olan denizcilik sektörünü karbondan arındırmada önemli bir rol oynayabilir. Şirket henüz tasarım ve simülasyon aşamasında olsa da belirli nakliye rotalarında yüzde 50 ila 90 arasında bir yakıt tasarrufu öngörüyor. CoFlow Jet, kendi sistemlerinin şu anda az sayıda kargo gemisinde kullanılan rüzgar destekli tahrik ünitelerinden çok daha verimli olacağını söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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