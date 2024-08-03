Silindir şeklindeki yelkenler gemilerde yakıt tüketimini yüzde 90 azaltıyor

Silindir yelkenler geliyor
Kargo gemileri için son yıllarda tasarlanan yelken sistemlerine aşinayız. Ancak bu tip yüksek yelken sistemleri çoğu liman için uyumlu değil, bu da benimsenmeyi zorlaştırıyor. Ayrıca çoğunda hareketli parçalar da bulunuyor. Ancak CoFlow Jet, geliştirdikleri silindirlerin alçalabilir yapıda olacağını ve hareketli parçalarının olmadığını söylüyor. Böylece köprülerin altından geçmede veya limanlara girip çıkmada bir endişe yaşanmıyor. Ayrıca yelkenler mevcut gemilere de takılabiliyor.
CoFlow Jet’in en büyük avantajı ise elbette çevre dostu olması. Silindir yelkenler, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 3'ünden sorumlu olan denizcilik sektörünü karbondan arındırmada önemli bir rol oynayabilir. Şirket henüz tasarım ve simülasyon aşamasında olsa da belirli nakliye rotalarında yüzde 50 ila 90 arasında bir yakıt tasarrufu öngörüyor. CoFlow Jet, kendi sistemlerinin şu anda az sayıda kargo gemisinde kullanılan rüzgar destekli tahrik ünitelerinden çok daha verimli olacağını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.