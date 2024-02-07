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    Şimdiye kadarki en ilginç hack yöntemi: Akıllı diş fırçalarıyla milyonlarca euroluk hasar!

    Kulağa çok bilim kurgu geliyor ama İsviçre gazetesinin raporuna göre 3 milyona yakın akıllı diş fırçası hacklendi. Bu olağandışı saldırıyla bir İsviçre şirketine milyonlarca euroluk hasar verildi.
    milyonlarca akıllı diş fırçası hacklendi Tam Boyutta Gör
    Siber suçlular, bu sefer çok ilginç bir yöntem kullandı. İsviçre gazetesi Aargauer Zeitung, yaklaşık üç milyon akıllı diş fırçasının DDoS saldırısı başlatmak üzere hackerlar tarafından ele geçirildiğini bildirdi. Günlük banyo aletleriyle bir şirket birkaç saatliğine devre dışı bırakıldı; milyonlarca euroluk hasara yol açtı!

    Milyonlarca akıllı diş fırçası botnete dönüştürüldü!

    Nesnelerin İnterneti (IoT) güvenliği sektöründe beklenmedik bir gelişme, görünüşte zararsız cihazlardaki güvenlik açıklarına dikkat çeken yakın tarihli bir haberle vurgulandı.

    Olay, akıllı diş fırçalarının bir İsviçre şirketinin web sitesini hedef alacak şekilde manipüle edilmesi, şirketin birkaç saat boyunca çökmesine neden olması ve ciddi mali hasara yol açmasıyla ilgili.

    Akıllı dış fırçaları Java tabanlı işletim sistemini kullanmaları nedeniyle saldırılara karşı savunmasız. Raporda belirli bir diş fırçası markasından bahsedilmedi. Normalde diş fırçaları, bağlantılarını kullanıcının ağız hijyeni alışkanlığını takip etmek ve iyileştirmek için kullanır ancak kötü amaçlı yazılım bulaştırılmasının ardından bu diş fırçaları bir botnete dönüştürüldü.

    Güvenlik önerileri

    Küresel siber güvenlik firması Fortinet’te çalışan Stefan Züger, insanların diş fırçalarını veya modemler, set üstü kutular, güvenlik kameraları, kapı zilleri, bebek telsizleri, çamaşır makineleri gibi diğer bağlantılı cihazlarını korumak için neler yapabileceklerine dair birkaç ipucu verdi.

    Tavsiyeler arasında; güncelleme sunulduğunda cihazın yazılımını güncellemek, cihazı herkese açık USB bağlantı noktalarında şarj etmemek, cihaz normalden daha hızlı güç tüketiyorsa arka planda çalışan kötü amaçlı yazılımdan kaynaklanabileceğini düşünmek, halka açık WiFi ağlarında bağlanırken dikkatli olmak ve güvenlik duvarını açık tutmak. Zuger’in de söylediği gibi, “İnternete bağlı her cihaz potansiyel bir hedeftir, bir saldırı için kötüye kullanılabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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