Şimdiye kadarki en ilginç hack yöntemi: Akıllı diş fırçalarıyla milyonlarca euroluk hasar!

Tam Boyutta Gör Siber suçlular, bu sefer çok ilginç bir yöntem kullandı. İsviçre gazetesi Aargauer Zeitung, yaklaşık üç milyon akıllı diş fırçasının DDoS saldırısı başlatmak üzere hackerlar tarafından ele geçirildiğini bildirdi. Günlük banyo aletleriyle bir şirket birkaç saatliğine devre dışı bırakıldı; milyonlarca euroluk hasara yol açtı!

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Milyonlarca akıllı diş fırçası botnete dönüştürüldü!

Nesnelerin İnterneti (IoT) güvenliği sektöründe beklenmedik bir gelişme, görünüşte zararsız cihazlardaki güvenlik açıklarına dikkat çeken yakın tarihli bir haberle vurgulandı.

Olay, akıllı diş fırçalarının bir İsviçre şirketinin web sitesini hedef alacak şekilde manipüle edilmesi, şirketin birkaç saat boyunca çökmesine neden olması ve ciddi mali hasara yol açmasıyla ilgili.

Akıllı dış fırçaları Java tabanlı işletim sistemini kullanmaları nedeniyle saldırılara karşı savunmasız. Raporda belirli bir diş fırçası markasından bahsedilmedi. Normalde diş fırçaları, bağlantılarını kullanıcının ağız hijyeni alışkanlığını takip etmek ve iyileştirmek için kullanır ancak kötü amaçlı yazılım bulaştırılmasının ardından bu diş fırçaları bir botnete dönüştürüldü.

Güvenlik önerileri

Küresel siber güvenlik firması Fortinet’te çalışan Stefan Züger, insanların diş fırçalarını veya modemler, set üstü kutular, güvenlik kameraları, kapı zilleri, bebek telsizleri, çamaşır makineleri gibi diğer bağlantılı cihazlarını korumak için neler yapabileceklerine dair birkaç ipucu verdi.

Tavsiyeler arasında; güncelleme sunulduğunda cihazın yazılımını güncellemek, cihazı herkese açık USB bağlantı noktalarında şarj etmemek, cihaz normalden daha hızlı güç tüketiyorsa arka planda çalışan kötü amaçlı yazılımdan kaynaklanabileceğini düşünmek, halka açık WiFi ağlarında bağlanırken dikkatli olmak ve güvenlik duvarını açık tutmak. Zuger’in de söylediği gibi, “İnternete bağlı her cihaz potansiyel bir hedeftir, bir saldırı için kötüye kullanılabilir.”

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