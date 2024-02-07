Şimdiye kadarki en ilginç hack yöntemi: Akıllı diş fırçalarıyla milyonlarca euroluk hasar!

Milyonlarca akıllı diş fırçası botnete dönüştürüldü!
Nesnelerin İnterneti (IoT) güvenliği sektöründe beklenmedik bir gelişme, görünüşte zararsız cihazlardaki güvenlik açıklarına dikkat çeken yakın tarihli bir haberle vurgulandı.
Olay, akıllı diş fırçalarının bir İsviçre şirketinin web sitesini hedef alacak şekilde manipüle edilmesi, şirketin birkaç saat boyunca çökmesine neden olması ve ciddi mali hasara yol açmasıyla ilgili.
Akıllı dış fırçaları Java tabanlı işletim sistemini kullanmaları nedeniyle saldırılara karşı savunmasız. Raporda belirli bir diş fırçası markasından bahsedilmedi. Normalde diş fırçaları, bağlantılarını kullanıcının ağız hijyeni alışkanlığını takip etmek ve iyileştirmek için kullanır ancak kötü amaçlı yazılım bulaştırılmasının ardından bu diş fırçaları bir botnete dönüştürüldü.
Güvenlik önerileri
Küresel siber güvenlik firması Fortinet’te çalışan Stefan Züger, insanların diş fırçalarını veya modemler, set üstü kutular, güvenlik kameraları, kapı zilleri, bebek telsizleri, çamaşır makineleri gibi diğer bağlantılı cihazlarını korumak için neler yapabileceklerine dair birkaç ipucu verdi.
Tavsiyeler arasında; güncelleme sunulduğunda cihazın yazılımını güncellemek, cihazı herkese açık USB bağlantı noktalarında şarj etmemek, cihaz normalden daha hızlı güç tüketiyorsa arka planda çalışan kötü amaçlı yazılımdan kaynaklanabileceğini düşünmek, halka açık WiFi ağlarında bağlanırken dikkatli olmak ve güvenlik duvarını açık tutmak. Zuger’in de söylediği gibi, “İnternete bağlı her cihaz potansiyel bir hedeftir, bir saldırı için kötüye kullanılabilir.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.